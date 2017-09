Mit ér az adat, ha korlátlan?

Szeptember elején a Magyar Telekom mobilos tarifacsomagjainak kínálatában megjelent Net Korlátlan adatcsomaggal immár mindhárom nagy hazai operátornál elérhető olyan okostelefonos tarifacsomag vagy opció, mellyel az ügyfelek a havi adatforgalom mennyiségét tekintve nincsenek korlátok közé szorítva. Az új konstrukciók bevezetésével rendkívül ingoványos talajra léptek a szolgáltatók, pláne mivel a korlátlan adatforgalom korántsem jár megfizethetetlen többletköltséggel - egyéb korlátokkal viszont annál inkább.

A korlátlanság fogalma amúgy egyáltalán nem új keletű a magyar mobilpiacon, az akkori friss belépőnek számító Vodafone már 15 éve előrukkolt olyan díjcsomaggal, ami korlátlan GPRS-adatforgalmat kínált az ügyfeleknek. 2017-ben a mobiltelefonos internetezés persze már egészen más dimenziókban jár, mint akkoriban, a szolgáltatók pedig súlyos milliárdokat öltek és ölnek azokba az LTE-hálózatokba, melyek a GPRS szabvánnyal elérhető elméleti sávszélesség több ezerszeresét képesek nyújtani.

A modern hálózatok korszakában elsőként a UPC kínálatában jelentek meg korlátlan adatforgalmat ígérő tarifák. A cég a Vodafone MVNO-partnereként adatforgalmi korlát nélküli tarifái ugyanakkor a maximális sávszélesség tekintetében erősen korlátozottak: a jelenleg is elérhető két korlátlan ajánlatból az egyik 1 Mbps-re a másik 2 Mbps-re korlátozza a letöltési sávszélességet forgalomtípustól függetlenül. Ezek az ajánlatok azonban valójában csak annak érhetik meg, akik egyébként is UPC vezetékes előfizetők, illetve olyan területen laknak, ahol a UPC vezetékes szolgáltatásai elérhetők.

Pálfordulás

A magyar mobilszolgáltatók tarifáit, különösen a csomagolt adatot, illetve általában ezek ár/érték arányát korábban számos kritika érte, az európai összehasonlításokban e tekintetben rendszerint csúnyán leszerepel Magyarország. A status quót azonban májusban teljesen váratlanul felrúgta a Telenor Magyarország, mely nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szolgáltatási területén is egyedülálló, korlátlan havi adatforgalommal kecsegtető konstrukcióval állt elő - nem is egy tarifával, hanem mindjárt egy egész tarifacsaláddal.

*2 év hűségvállalás mellett, készülékvásárlás nélkül

Ahogy az a fenti grafikonon is egyértelműen kirajzolódik, jelenleg a négy tagból álló Hello Data család, pontosabban annak belépő tarifája kínálja legolcsóbban a korlátlan adatforgalmat a magyar piacon, ráadásul mindezt a lehető legkevesebb kötöttség mellett. A Hello Data Start havi 5990 forintos előfizetési díja hűségidő nélkül értendő, a tarifát nem is lehet hűséggel kérni és készülékkedvezményes ajánlat sem jár hozzá. A hűségperiódus nélküli konstrukció látszólag óriási előny az előfizetőnek, de szabad kezet ad a szolgáltatónak is, mely így tetszés szerint változtathat a feltételeken, vagy akár egyik napról a másikra meg is szüntetheti a tarifát.

A Hello Data díjcsomagok ezzel egyértelműen a magyar mobilos előfizetők azon szűkebb körét célozzák, akik - amellett, hogy az átlagosnál jóval nagyobb adatforgalmat bonyolítanak - jellemzően nem köteleződnek el egyik operátor felé sem és nem szolgáltatótól vásárolják meg a telefonjukat (ez utóbbi szempontnak később még lehet jelentősége). A Telenor mindössze annyit követel meg az ügyfelektől, hogy havonta egyszer legalább indítsanak egy hanghívást a SIM-mel, a kártyát pedig elvileg csak okostelefonban lehet használni. A cég egyértelműen nem állapít meg semmilyen korlátot bizonyos forgalomtípusokkal kapcsolatban, de világossá teszi, hogy analizálja a hálózati forgalmat és a hálózat stabilitásának érdekében hálózatmenedzsment útján (legfeljebb 2 Mbps-ig) lassíthatja a sebességet egyes előfizetőknél.

Lassan járj, tovább érsz

Ez egyébként nem telenor-sajátosság, és rendkívül prózai oka van: bár a korlátlanság marketingszempontból nagyon jól hangzik, műszaki szemszögből nehezebb dió, a mobilnet ugyanis erősen korlátos erőforrás volt és jó eséllyel örökre az is marad. Mivel a véges kapacitás az adott földrajzi helyen (jellemzően egy cellában) tartózkodó előfizetők között oszlik meg, ezért a megfelelő óvintézkedések nélkül akár egyetlen ügyfél is képes két vállra fektetni a hálózatot. Nem véletlen, hogy a szolgáltatók csak nagyon alapos tesztelés után merték a piacra engedni a korlátlan csomagokat, ami nem csak a hálózat finomhangolásához volt elengedhetetlen, hanem azt is nézték a cégek, hogy a felhasználók viselkedése hogyan változik a korlátok elengedésével. Így a nagy nyári korlátlan internetes promóció leginkább az új díjcsomag béta tesztjeként fogható fel - de persze beetetős marketingstratégiaként is megállta a helyét.

Jó, de biztos kell ez? A Telenor által májusban a sajtó rendelkezésére bocsátott adatok szerint a magyar mobilpiacon az egy előfizetőre jutó átlagos havi adatfogyasztás 1,6 GB volt, az adathasználat penetrációja pedig éppen csak átlépte az 50%-ot. Vagyis ez alapján a korlátlan havi adathasználat valódi szélsőértéket képvisel, ettől függetlenül az operátor szerint az ajánlat népszerű, jóllehet konkrét előfizető számokat nem árult el a cég, csak annyit, hogy kétszer annyian fizettek rá elő, mint várták. Beszédes lehet az is, hogy a korlátlan csomagokat használó ügyfelek a Telenor szerint 15-20 -szor annyi adatot forgalmaznak havonta, mint az átlagfelhasználó. Ez egyértelműen jelzi, hogy a magyar piacon is van igény a különböző online szolgáltatások felhasznált adatmennyiséget tekintve korlátozásmentes használatára okostelefonokon.

A Hello Data indulását követően hamar egyértelművé vált, hogy a Telenor ajánlatára szükséges lesz valamilyen válaszlépés a két versenytárs, a Vodafone Magyarország és a Magyar Telekom részéről. Előbbi augusztus 15-én jelentette be Red Infinity nevű díjcsomagját, mely a Telenor megközelítésével szemben egyetlen, felső árszegmensbe pozicionált konstrukciót takar. A szolgáltató ebben a csomagban az adat mellett korlátlan hangot és SMS-t is biztosít, két év hűségidő mellett 15990 forintért, ami tartalmaz 4000 forint, bármikor visszavonható promóciós kedvezményt. A díjcsomagra ezért az árért 2 év hűséget is kell vállalni, ha pedig valaki készüléket is szeretne vásárolni, a havi költségei tovább emelkedhetnek.

A Vodafone a Telenorhoz hasonlóan megszabja, hogy a Red Infinity SIM-et csak okostelefonban lehet használni, illetve a cégnél valószínűleg úgy látják, hogy a hálózat stabilitására a nagyüzemi videofogyasztók jelentik a legnagyobb veszélyt, ezért a videostreaming-sávszélességet 1,4 Mbps-ben korlátozza a szolgáltató. A Vodafone emellett "nem rendeltetésszerű" használat estén kilátásba helyezi, hogy a 4000 forint havidíj-kedvezményt előzetes figyelmeztetést követően megvonja.

Nincs rá igény, tehát bevezetjük

A korlátlan adatforgalom kapcsán sokáig erősen szkeptikus Magyar Telekom végül szeptember 1-jén látta elérkezettnek az időt, hogy csatlakozzon versenytársaihoz, és a piacon utolsóként előrukkolt saját, korlátlan adatopciójával. A tavasszal bevezetett, moduláris felépítésű "Mobil" díjcsomagok mellé választható "Net Korlátlan" opció valójában a korábbi, 30 GB-os havi adatforgalmi korláttal rendelkező konstrukciót váltotta le szeptembertől. Valószínűleg nem véletlenül: a Telekom korábban többször is utalt rá, hogy 30 GB havi adatforgalmi keret egy okostelefon esetében amúgy is kvázi korlátlanságot jelent.

*2 év hűségvállalás mellett, készülékvásárlás nélkül

Az új csomagjánál a Telekom is világossá teszi a használati feltételekben, hogy azt csak okostelefonba helyezett SIM-mel lehet igénybe venni, emellett jól felfogott üzleti érdekéből tiltja a Wi-Fi hotspot és tethering funkciókat, valamint lassítja a p2p és VPN-forgalmat (előbbit 2/0,2 Mbps-re, utóbbit 10/5 Mbps-re), illetve az egyéb, "folyamatos, hálózati túlterhelést jelentő forgalomtípusokat".

A Telekom díjcsomagjainak moduláris felépítése miatt a korlátlan adatopció összesen négyféle hangtarifa-kombinációval érhető el, melyek havi díja 2 év hűséggel, havidíj-kedvezménnyel 11700 forinttól 18000 forintig változik. A Telekom a három mobilszolgáltató közül jelenleg egyedüliként vezetékes szolgáltatásokat is kínál ügyfeleinek, ezt a pozícióját pedig ki is használja ezeknél a tarifáknál. Így az az előfizető, akinek a nevén kettő vagy három telekomos vezetékes szolgáltatás is van a mobil mellett, 20, illetve 25% havidíj-kedvezményben részesülhet - ez a fenti árakra érvényesíthető.

A Telekom díjai attól függően is változhatnak, ha az ügyfél készüléket is vásárolna az előfizetés mellé és annak árából kedvezményt kér. Ezt a készülékkedvezményt mindig a listaárból adja a cég, és a weboldalon meglehetősen transzparens módon tünteti fel: 49500 és 143000 forint közti összeg spórolható a készülék vételárán 300 - 4000 forinttal drágább havidíjért cserébe (24 hónapos hűséggel értendő árak). Ez persze adott esetben csak annak érheti meg, aki mindenképpen a szolgáltatónál akarja megvenni új okostelefonját, mivel a mobilcégek listaárai sokszor jelentősen meghaladják a hivatalos nyílt piaci források szolgáltatófüggetlen árait.

A szükséges plusz

A Vodafone ezzel szemben gyakorlatilag nem ad semmilyen értékelhető extrát a Red Infinity ügyfélnek (érdekesség, hogy a szolgáltató még mindig "Red előnyként" aposztrofálja a díjmentes EU roamingot), hacsak a kiemelt szintű ügyfélszolgálatot vagy éppen a suta marketingakciónak beillő Red Születésnapot nem soroljuk ezek közé. A Telenor azonban láthatóan igyekszik házon belül elérhető szolgáltatásokkal kedveskedni az ügyfeleinek, így a drágább ajánlatokba becsomagolja a havi 2990 - 4490 forintba kerülő MyTV Plus (50 csatorna) és MyTV Max (72 csatorna) tévés streaming csomagjait.

A szolgáltatók korlátlan havi adatforgalmat biztosító ajánlatai kapcsán fontos kiemelni, hogy azok csak belföldön biztosítanak korlátlanságot, a vonatkozó EU-rendeletek alapján az Európai Unió területén használva már ketyeg a számláló. A három mobilcég ajánlatai itt sem teljesen egységesek, így a teljes korlátlan csomagoknál a legtöbb adatot az EU-ban a Telenor nyújtja, igaz, a legdrágábban (14 GB havonta), majd a Vodafone következik (10 GB/hó) végül pedig a Telekom belföldön korlátlanságot ígérő ajánlata nyújtja a legkevesebbet az EU-ban (7 GB/hó). Ez már csak abból a szempontból is meglepő, hogy a három cég közül egyértelműen a Telenor rendelkezik a legkisebb nemzetközi hálózattal, miközben két versenytársa szinte kivétel nélkül mindegyik uniós tagországban jelen van.

A legjobb flatrate-kombináció: dual SIM! Egy régóta létező technológiai megoldásnak köszönhetően a legjobb teljes flatrate ajánlat nem egyetlen szolgáltatótól hozható el, hanem két különböző operátor díjcsomagjaiból rakható össze. Ha valaki olyan készülékkel rendelkezik, mely képes két SIM-et fogadni, a havi 5990 forintba kerülő Telenor Hello Data Startból és a két év hűséggel, havidíj-kedvezménnyel 8000 forintba kerülő Telekom Mobil Korlátlan beszédcsomagból (amihez nem kötelező internetet választani) havi 14 ezer forintból összerakhat egy korlátlan beszédpercet, SMS-t és belföldi adatforgalmat biztosító kombinációt. Ha netán még Telekom vezetékes szolgáltatások is vannak a nevén, mindezt havi 1600-2000 forinttal olcsóbban is megúszhatja. A megoldás hátulütője, hogy a legnépszerűbb felső kategóriás okostelefonok többnyire csak egy SIM-et fogadnak, illetve a két SIM használata rendszerint kizárja a memóriabővítés lehetőségét. Ettől függetlenül a kétkártyás okostelefonok népszerűsége meredeken emelkedett az elmúlt években, így az Extreme Digitaltól kapott adatok szerint a vásárlók döntő többsége évek óta a dual SIM-es készülékeket preferálja: már négy éve is 60% volt ezek aránya az eladásokban, mostanra pedig 80%-ot tesz ki, míg 2010-ben csupán 6% volt ez az arány (a szolgáltatófüggetlen mobilokon belül).

A magyar mobilszolgáltatók idén bevezetett ajánlatai alapján kijelenthető, hogy a teljes korlátlanságért (beszéd, SMS és adat) továbbra is borsos árat kell fizetni, ám alig néhány évvel ezelőtt még olyan flatrate tarifák voltak forgalomban, melyek ugyanezen az árszinten csupán 1-5 gigabájt havi adatforgalmat biztosítottak. Igazi kakukktojás a Telenor legolcsóbb Hello Data tarifája, mely egyben azt a sztereotípiát is ledönti, hogy igazán nagy adatforgalmi keret csak olyan konstrukcióban érhető el, melynek havi díja eléri az átlagköltés 4-5-szörösét.

A szolgáltatók ettől függetlenül rendkívül óvatosak (a Telekom például csak október 31-ig tartó promócióban árulja Net Korlátlan opciót, de a hűségperiódus nélküli Hello Data ugyanúgy elővigyázatosságra utalhat), itt ugyanis jóval nagyobb a veszíteni való, mint a korlátlan hangtarifák megjelenésekor. Míg akkor elsősorban gazdasági aspektusok miatt kellett óvatosan meghúzni a határokat, addig a korlátlan adatforgalom esetén a műszaki szempontok dominálhatnak.

Végezetül pedig felveti a kérdést (egyben ez a korlátlan adattarifák jelentette talán legnagyobb veszély), hogy ha a szolgáltatók az adatforgalomra is kiterjesztik a flatrate modellt, emellett a hálózatok műszaki színvonala is szinte teljesen egyforma, mi marad a kezükben, amivel megkülönböztethetik magukat a többi versenytárstól. A következő pár év alighanem erről az útkeresésről is fog szólni az operátorok számára.