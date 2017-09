Tárcsával érkezik az legújabb Logitech csúcsbillentyűzet

Bemutatta legújabb, munkaállomásokhoz tervezett, professzionális csúcsklaviatúráját a Logitech. A Craft fantázianévre keresztelt beviteli eszköz érdekessége, hogy a billentyűk felett egy tárcsa helyezkedik el, amelyhez különféle, elsősorban a tervezői és grafikai alkalmazásokban sűrűn használt funkciók rendelhetőek. További extra, hogy a háttérvilágítással is rendelkező billentyűzet vezeték nélkül kapcsolódik a PC-hez vagy bármilyen más, Bluetooth klaviatúrát támogató eszközhöz. Mindezért cserébe sajnos már-már csillagászati összeget kér a Logitech, az új termék ugyanis 200 eurós áron kerül fel a polcokra, ami hazánkban bőven 60 000 forint feletti összeget jelenthet majd.

A Logitech Craft dizájnja igyekszik követni a trendet, aminek megfelelően a billentyűzet alapterületét minimalizálták, a gomboknak helyet adó, nagyjából egy centiméter magas műanyag rész pedig minden szegletében lekerekített, csuklótámaszra emlékeztető résznek nyoma sincs. A billentyűk közepe süllyesztett, az azokba gravírozott felirat pedig áttetsző, így jut át a LED-es háttérvilágítás fénye, amely a nagyjából 7 éve bemutatott K800-hoz hasonlóan kezünk közelségére (is) aktiválható. Utóbb említett modellhez képest sokak számára visszalépés lehet, hogy a billentyűút hosszúságát alaposan megnyeste a Logitech, amit az sem feltétlenül helyez sokkal jobb megvilágításba, hogy a legújabb MacBookokhoz viszonyítva még mindig lényegesen határozottabb a visszacsatolás.

A billentyűket tartalmazó rész felett egy vastag alumíniumcsík húzódik, amelyben a fixen beépített akkumulátor, illetve a már említett tárcsa helyezkedik el. Az eszköz bal felső sarkából kiálló "creative input dialról" első hallásra a Microsoft Surface Dial juthat eszünkbe, bár a két fejlesztés között vannak alapvető különbségek. Hasonlóság, hogy a Logitech megoldása is újfajta interakciókra próbál lehetőséget adni, ugyanis a tárcsát tekergetve alkalmazásspecifikus menüket hozhatunk be, és válogathatunk azok funkciói között. Utóbbihoz nem kell elemelnünk a kezünket, ugyanis a tárcsa érintésérzékeny is. A vezérlőhöz kapcsolódó menü alapértelmezetten a kijelző közepén jelenik meg, de az ígéret szerint az ehhez kapcsolódó legtöbb beállítási lehetőség finomhangolható lesz.

Első ránézésre hasznos kiegészítőről van szó, persze az eszköz létjogosultsága nagyban függ majd attól, hogy annak lehetőségeit a szoftverfejlesztők mennyire használják majd ki - különböző hang- és videoszerkesztőkben például már csak a sávokon történő precíz navigációhoz, vagy rajzprogramban az ecsetvastagság állításához is gyors segítséget nyújthat a tárcsa. Hasonló eszközzel egyébként nem a Microsoft rukkolt elő elsőként, a Griffin például már több, mint tíz éve tart egy nagyon hasonló eszközt a kínálatában, elsősorban Macek mellé. A Logitech ígéri, hogy a szoftveres támogatással nem lesz gond, az Adobe programcsomag összes tagja megkapja a szükséges támogatást, amit egy külön SDK-val próbál majd még inkább kiterjeszteni a gyártó.

Erre a részre tehát láthatóan ráfeküdt a Logitech, azonban az igencsak borsos árba még igazán beleférhetett volna legalább egy billentyűbe integrált ujjlenyomat-olvasó, amit a (részben) konkurens Microsoft nagyon elegánsan oldott meg "modern" klaviatúrájával. Ugyancsak a negatívumok közé sorolható, hogy a Craft beépített, nem szabványos akkumulátorral érkezik, amelyet egy esetleges meghibásodást vagy elfáradást követően meglehetősen bonyolult lehet kicserélni. A rugalmatlanságért cserébe pedig még különösebben acélos üzemidőt sem ígér a Logitech, a cég szakembere átlag 1 hetet említett.