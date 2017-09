A Longsysnak adja tovább a Lexar márkanevet a Micron

Megválik a Lexar márkanévtől a Micron, a brandet a kínai Longsys vásárolja meg. Az akvizícióval a cég nem csak továbbra is kiszolgálja majd a márka eddigi vásárlóit, de új régiókba és új piaci szegmensekbe is tervezi eljuttatni azt. Az nyár óta nem titok, hogy a Micron eldöntötte, túlad a márkaneven, miután az nem váltotta be a növekedéséhez fűzött reményeket, helyette pedig nagyobb nyereséget hozó üzletágakra koncentrál.

Azt egyik fél sem közölte, hogy a Lexar pontosan mekkora összegért, milyen feltételek mellett cserél gazdát, a Longsys mindenesetre nagy reményeket fűz a friss szerzeményhez. A márka ugyanis belépőt jelent a kínai cégnek az Egyesült Államok piacára, méghozzá egy az ottani vásárlóközönség számára jól ismert brand zászlaja alatt. A Micron által célkeresztbe helyezett gyors profitszerzés helyett a Longsys inkább hosszútávú stratégiában gondolkodik, miután több új, feltörekvő piaci területben is lát jövőt a frissen bekebelezett márka számára.

Az 1999-ben alapított Longsys széles körben foglalkozik NAND flash-alapú tárolási megoldások értékesítésével, portfóliója a beágyazott tárolóktól, a memóriakártyákon át egészen az SSD-kig terjed. A gyártó közleménye szerint jelenleg évi több mint 100 millió flash-re építő terméket értékesít, a jövőben pedig további növekedésre számít a piacon, az olyan iparági trendek térnyerésével, mint a big data vagy a QoS (Quality of Service) megoldások. De a cég várakozásai szerint egyebek mellett a VR, az autós infotainment rendszerek, drónok vagy épp a bimbózó 8K videós alkalmazások is lendületet adnak majd a szegmensnek. Mások mellett ezekre a területekre építve lehelne új életet a cég a Lexarba is.

Hogy a számára új régiót jelentő Egyesült Államok piacán a kínai vállalat elsősorban milyen termékekre csapja majd rá a Lexar logót, egyelőre kérdéses. Ahogy arra az Anandtech is rávilágít, ha a cég úgy dönt, hogy SSD-kre is kiterjeszti a márkát, azzal az USA-ban az eredeti tulajdonos Micron vetélytársává is válhat. Könnyen lehet azonban, hogy első körben legalábbis a Longsys maradva a hosszabb távú, óvatos stratégiánál, memóriakártyákkal, pendrive-okkal, illetve beágyazott tárolókkal tapogatja majd ki a piacot.