Bezárja forráskódját a Reddit

Bezárja fő forráskódjának kapuit a Reddit, a linkgyűjtő oldal ezzel 2008 óta nyitott kódbázisára tesz lakatot, néhány kisebb részt ugyanakkor a későbbiekben is nyitva hagy. Az oldal közleményében arra hivatkozik, hogy a napi szintű fejlesztésben a most bezárt komponensek egyre kisebb szerepet játszanak, így a cég időszerűnek látta archiválni azokat - az oldal közössége nem örül a változtatásnak.

Lassan tíz évvel ezelőtt, azért döntött a vállalat a forráskód megnyitása mellett, mert akkoriban még nagyon bizonytalan volt az oldal jövője, így a cég esetleges bedőlése esetén lehetőséget akart biztosítani a közösségnek, hogy saját erőből vigye tovább a felületet. Mára azonban, miután a Reddit helyzete stabilizálódott, a megnyitott kód karbantartására is egyre kevesebb időt-erőforrást fordított - a cég saját bevallása szerint "rossz munkát végzett" a nyílt forrású termék-repositoryk frissen tartásánál.

Ezt a cég több okra is visszavezeti, egyrészt a nyílt fejlesztések megnehezítik a versenyt a rivális oldalakkal, akik folyamatosan láthatják, a csapat épp milyen funkciókon dolgozik - miután a Reddit mára jól látható online szereplővé vált, ez nem elhanyagolható szempont. Éppen emiatt a nyílt repók egyre kevésbé tükrözték a belső fejlesztések állapotát, ami a későbbi összeolvadásokat is nagyban megnehezítette, arról nem beszélve, hogy miután a vállalat is egyre növekszik, a kódbázisba is egyre gyakrabban, egyre több fejlesztő nyúl bele. Végül de nem utolsó sorban az oldal tudatosan igyekszik megválni a Reddit monolitikus verziójától, amely az eredeti repositoryra épít. Helyette egy szolgáltatásközpontú architektúra kiépítése a cél, amelynél az oldal több, kisebb repóra válik szét, amelyek viszont következetes, aktív fejlesztés alatt állnak.

Mindezek miatt tehát az asztali és mobilos Reddit kódját a cég archiválja: mindkettő továbbra is elérhető lesz, frissítések azonban már nem érkeznek hozzájuk. A fejlesztések során használt eszközök forrását azonban a későbbiekben is megnyitja a cég, beleértve többek között a Baseplate névre hallgató microservice keretrendszert, valamint deployment feladatokhoz szánt Rollingpint is.

A közösség egy része nem örül a lépésnek, mondván, a nyílt forrású működés kapcsán a cég által felvázolt problémák megoldhatók lennének, a Reddit egyszerűen nem akar erre erőforrásokat áldozni - a kódot például később, az új kiadások, funkciók bevezetését követően késleltetve is elérhetővé lehetne tenni, így kiiktatva a kíváncsi riválisok jelentette veszélyek zömét.