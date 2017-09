Október 17-én jön az új Windows 10

Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Windows 10 következő alverziója, a Fall Creators Update, a 1709-es kiadási számot viselő szoftver október 17-én rajtol majd el - jelentette be a Microsoft a múlt heti IFA alkalmából. Ez egybeesik a Windows Mixed Reality platformot támogató VR-sisakok piaci rajtjával - mára az Acer, a Dell, a Lenovo, a HP és az ASUS is bejelentett ilyen terméket.

Az október 17-i rajt ma már inkább jelképesnek számít a Windows-fejlesztés ciklusában. Míg korábban az RTM verzió elkészülte majd a piaci rajt is fontos mérföldkőnek számított, mára ezek jelentősége elhalványult. A Windows Insider programon keresztül ugyanis bárki kipróbálhatja igény szerint a készülő operációs rendszer béta kiadását, amely a határidőhöz közeledve már a végső verzióhoz mind stabilitásban, mind funkciók dolgában egyre közelebb kerül.

Windows Mixed Reality - ASUS tálalásban. Nagy dobás lehet.

A kiadási időpont jelentőségét csökkenti az is, hogy a Microsoft igen óvatosan indítja be a terjesztést, első körben csak az alaposan tesztelt hardveres és szoftveres konfigurációk esetében dobja fel a frissítés lehetőségét a Windows Update (manuálisan persze haladó felhasználók ezt felülbírálhatják). A cég ezt követően fokozatosan bővíti a frissített konfigurációk körét, a teljes rajtig így akár hónapok is eltelhetnek. Jellemző, hogy az előző Windows-kiadás, a Creators Update csak július végén, tehát az áprilisi rajt után bő négy hónappal kapta meg a teljes terjesztést, amikor a Microsoft már nem korlátozza a telepítési kört.

Lassan zárul a fejlesztés

A Fall Creators Update fejlesztése ennek megfelelően lassan leáll, a következő hetekben a Microsoft a "stabilizálásra fókuszál" - áll a 16281-es buildszámú előzetes kiadási jegyzékében. A következő időszakban ezért a cég felgyorsítja az előzetesek kiadási ütemezését, ezek mindegyike javításokat hoz majd az ismert és később felderítendő hibákra. A cél október közepére kijavítani a legfontosabb hibákat, hogy elindulhasson a Fall Creators Update terjesztése.

A 16281-es buildet a Windows Insider program résztvevői, közülük is a Fast Ring kiadásokat használók kapják meg. A telepítéssel érdemes óvatosnak lenni, a Microsoft nem közölte az ismert hibák jegyzékét sem, így egyelőre inkább tesztelésre, vagy kompatibilitás ellenőrzésére érdemes bevetni az előnézeti verziót.

Nem ezt vártuk

A Fall Creators Update-et még a májusi fejlesztői konferenciáján leplezte le a Microsoft, akkor részletezte a vállalat, hogy milyen újdonságokat is hoz az őszre ígért alverzió. Messze a legnagyobb durranásnak akkor a Project Rome tűnt, amely egy univerzális fejlesztői metaplatform a windowsos PC-k és az iOS-es illetve androidos eszközök fölött. A roppant izgalmas fejlesztés viszont nem lett kész időben, a végül Timeline és Pick Up Where I Left Off funkciók egy későbbi kiadásban jelenhetnek meg.

Hoz azért újdonságokat a Fall Creators Update, a már említett Windows Mixed Reality platformot támogató VR-sisakok például az idei karácsonyi szezon igazi sikertermékei is lehetnek. A kisebb-nagyobb fejlesztések listája persze nagyon hosszú, jön például az Eye Control és a kozmetikázott Edge böngésző, az újragondolt OneDrive és az új UI-framework, a Fluent Design System első verziója is. Szokás szerint nem csak hoz, hanem visz is az új alverzió, a kigyomlált funkciók listáját itt vettük szemügyre.