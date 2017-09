Új, olcsóbb Nest okostermosztát érkezik

Kistestvért kap a Nest termosztát: a talán legismertebb otthoni okostermosztát gyártója új modellt jelentett be, amely a fémburkolat feláldozásával az eredeti verziónál jóval olcsóbban kerül piacra.

A Google-Alphabet tulajdonában lévő, okosotthon-kiegészítőket fejlesztő Nest legújabb terméke Nest Thermostat E néven debütál, a készüléket övező, korábban megismert acélgyűrűt pedig műanyagra cseréli. A koncepció ettől eltekintve nem sokat változott, továbbra is egy falra erősített, kerek kis kijelzőről van szó, igaz az új modell esetében a megszokott acél-fekete színsémát egyöntetű fehér váltja fel, beleértve a kijelzőt is, amelyre egy áttetsző, opálos fehér burkolat került. Az új dizájnnal a vállalat célja, hogy a készülék minél inkább "beleolvadjon a környezetébe".

A prémium anyaghasználat elhagyásával szerencsére a funkciók döntő többsége azért megmarad, az eszköz távolról, okostelefonról vagy PC-ről is vezérelhető, követhető vele az energiafogyasztás, illetve értesítéseket is küld, ha valami probléma akadna a fűtési rendszerrel. A készülék továbbra is támogatja a családi profilokat, így a háztartásban mindenki használhatja a hozzá tartozó társalkalmazást. Az energiatakarékosság végett az új Nest automatikusan lekapcsol ha senki nincs otthon, ezt a telefonok helyadataiból állapítja meg. Az eszköz természetesen képes együttműködni a gyártó további termékeivel, mint a Nest Protect okos füstérzékelő, a Nest Cam házikamera - és természetesen a Google Home okosotthon-központtal is vezérelhető.

Az eredeti Nestnél az új verzió néhány milliméterrel kisebb, képességeit tekintve pedig az idő, netán időjárás megjelenítésére képes Farsight funkcióval tud kevesebbet annál, valamint a kijelző felbontása csökkent a fémházas modell 480x480 pixeléről 320x320-ra, ez azonban az opálos borítás alatt valószínűleg kevéssé feltűnő. Az áldozatokért cserébe viszont az eszköz jelentősen olcsóbb is lett, nettó 249 dollár helyett 169 dollár ellenében vihető haza.