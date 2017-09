Lerohanja a virtuális asszisztensek piacát a Harman

Teljes pályás letámadást indított a még éppen csak bimbózó virtuális személyi asszisztensek piacán a Harman. A vállalat két új terméket jelentett be, ezzel pedig már szinte teljessé vált VPA (Virtual Personal Assistant) kínálata, a Microsoft Cortanához tervezett Invoke utána ugyanis megérkezett az Amazon Alexáját megtestesítő Allure, illetve a Google Assistant hangján megszólaló, mindjárt három taggal debütáló JBL Link sorozat. A vállalat ezzel próbálja meglovagolni az elemzőcégek prognózisa szerint dinamikus fejlődés előtt álló piacot, amely a Gartner legutóbbi közleménye szerint 3-4 éven belül 3,5 milliárd dollárosra duzzadhat majd.

Az Alexának otthon adó Harman Kardon Allure dizájnja nem csak az Echótól, hanem az összes több személyi asszisztenstől eltér, az eszköz ugyanis első ránézésre inkább egy hálószobai párologtatóra hasonlít, köszönhetően formájának és a első átlátszó burkolatnak. Utóbbi szerepe leginkább a VPA-ba integrált LED-ek fényének áteresztésében merül ki, az Allure ugyanis 360 fokban szórja a felhasználó igényeinek megfelelő hangulatvilágítást.

Ennél az apró extránál fontosabb az "hangos" rész, amelynek egyik részét négy darab, fejlett zajszűréssel megtámogatott, far-field (távoli hangtér) mikrofon képzi. A Harman Kardon szerint ennek hála Alexa a nappali bármelyik szegletéből megszólítható, illetve vezérelhető. Az Amazon asszisztensének hangját egy több hangszórós, mélysugárzót is tartalmazó rendszer szólaltatja meg, az Allure kialakításának megfelelően 360 fokban. Az eszköz természetesen nem csak Alexa hangját képes megszólaltatni, a felhasználó ugyanis Bluetooth-on keresztül gyakorlatilag bármilyen forrásból sugározhat hangfolyamot az Allure-ra. Utóbbi mellett a asszisztens beépített, 2,4 és 5 GHz-es frekvenciákat egyaránt támogató Wi-Fi vezérlőt is tartalmaz.

Az Allure valamikor az ősz folyamán kerül piacra Amerikában, az Egyesült Királyságban, illetve Németországban, utóbbi régióban 279 eurós áron. Az Amazon asszisztensének hangot adó eszköz megjelenésének fényében érdekes lesz figyelni a május elején bemutatott Invoke karrierjét, amely a Microsoft Cortana asszisztensével érkezik. A Harman Kardon tegnapi tájékoztatása szerint ez az eszköz is az őszi hónapok során rajtol, de az Invoke-kal csak az amerikai piacra lő a cég, az Allure 250 dolláros árcímkéjénél vélhetően olcsóbban.

Bár a vállalat evidens okokból egyelőre nem beszél erről, de vélhetően hosszútávon majd az Allure és az Invoke közül csak az egyik termékvonal marad talpon. Ennek oka az Amazon és a Microsoft napokban tett bejelentése, melynek értelmében Alexa és Cortana összebútorozik, tehát egy-egy készüléken egymás mellett is elérhető lesz az Amazon és a Microsoft szolgáltatása. Az együttműködés értelmében a felhasználók két virtuális segédet kaphatnak egyetlen eszközben. Így például a Cortana mélyebb integrációja az Office 365 termékekkel, illetve a Microsoft szolgáltatásában tárolt naptárakhoz, emailekhez való hozzáférése, míg az Alexa széles körű okosotthon-kiegészítő támogatását, az amazonos vásárlást, illetve mintegy húszezer skilljét, azaz hangvezérelt alkalmazását dobja be a közösbe. A vállalatok egyelőre nem árulták el az összeborulás pontos rajtját, mindössze annyit, hogy még ebben az évben számítani lehet rá.

A Google sem marad ki

Alexa mellett a Google asszisztense is szót kap a Harman kínálatában, ám az Amazon és a Microsoft szolgáltatását megtestesítő eszközökkel ellentétben ehhez inkább a fiatalosabb JBL márkát választotta a Harman. A Google Assistantnak mindjárt három terméket szentelt a cég, amelyekből kettő hordozható. A Link 10 és Link 20 hasonló képességekkel rendelkezik, tehát a Google asszisztensének bármilyen funkciója elérhető ezekkel, beleértve az akár HD minőségű (24bit/96K) zenelejátszást, illetve a beépített, multi-room képességgel is rendelkező Chromecast támogatást. A két eszköz között a zenei teljesítmény, az akkus üzemidő, illetve ezeknek megfelelően a méret és a tömeg jelenti a legfőbb eltérést. Míg a Link 10 két 8 wattos hangszórójával nagyjából 5 óráig húzza egy töltéssel, addig a Link 20 kétszer 10 wattal akár 10 óráig is dalolhat. A készülékek természetesen Bluetooth támogatással is rendelkeznek, ami mellett a hordozhatóság fényében szintén hasznos lehet az IPX7-es szintű védelem, így a két JBL Link rázkódás- és vízálló, 1 méter mélyen pedig akár fél órát is kibír a víz alatt.

A sorozat harmadik, egyben legnagyobb tagja a Link 300, amelyet az Invoke-hoz és az Allure-hoz hasonlóan már inkább a nappali igényeihez tervezett a Harman. Ennek megfelelően a 300-as modellbe nem került akkumulátor, tehát az eszköz csak hálózatról üzemeltethető. Ezért cserébe viszony lényegesen nagyobb, 50 wattos zenei teljesítmény jár. A Link széria legnagyobbjának tudása más tekintetben egyezik a kisebb modellekével, azaz itt is van Chromecast támogatás, illetve HD minőségű zenelejátszás. A dohányzóasztalra illő Link 300-ért 299 eurót kér majd a gyártó, a hordozható Link 20 és Link 10 pedig rendre 199 és 169 dolláros árcímkével érkezik majd az ősszel Amerikába, az Egyesült Királyságba, Franciaországba, valamint Németországba.

Harman: az átjárhatóságé a jövő

Kevin Hague, a Harman International technológiai stratégiáért felelős alelnöke a HWSW kérdésére elmondta, hogy nagy jövőt látnak a személyi asszisztensekben, illetve az azokban is megtalálható különféle audio technológiákban. A vállalat adati szerint idén kicsivel több mint 20 millió darab VPA-s eszköz talál gazdára, a szám pedig 2021-re közel kerülhet az 50 millióhoz, azaz nagyjából másfélszeres növekedésre számít a Harman. Hague elmondta, hogy hosszabb távon még nagyobb piaccal számolnak, 2024-re már 7 milliárdos forgalmat generálhatnak a virtuális személyi asszisztensek.

Emellett a Harman komolyan számol a személygépjárművek piacával is, ahol a vállalat technológiái évek óta megtalálhatóak. A cég az autók infotainment rendszerein túl egy sor más autós technológiával is jelen van, a szoftveres biztonságtól a telematikán át az OTA frissítésekig. A Harman arra számít, hogy az önvezetős technológiák terjedésével még nagyobb szerepet kaphatnak a megoldásaik, idővel valószínűleg az említett személyi asszisztensek hangjai is megszólalnak majd az utastérben, amelyhez kapóra jön a cég közelmúltban leleplezett Sonique mikrofonos technológiája, amely többek között már a Harman Kardon Invoke VPA-ban is helyet kapott.

A HWSW virtuális személyi asszisztenseket firtató kérdésére Kevin Hague elmondta, hogy az Amazon-Microsoft összeborulás vélhetően csak a kezdetet jelenti, már közép- és hosszútávon elkerülhetetlen lesz, hogy egyetlen eszközzel elérhető legyen az összes nagyobb szolgáltatás. Ennek fényében később a Google is megegyezhet az említett két céggel, amiből várhatóan a Samsung Bixby sem marad majd ki. Utóbbi vállalatnak vélhetően nem lesz túl nehéz dolga belépni a piacra, hisz ahogy tavaly novemberben a HWSW is közölte, egy 8 milliárd dollár összértékű akvizícióval kezdeményezte a Harman felvásárlását, amivel többek között komoly autóelektronikai kompetenciára is szert tett a dél-koreai vállalat.

A tranzakció hazánkat is érinti, ugyanis a Harman komoly mértékben van jelen Magyarországon, a vállalat székesfehérvári és pécsi gyáraiban már összesen valamivel több mint 2500 ember dolgozik, a budapesti iroda pedig további nagyjából 150 főnek ad munkát.