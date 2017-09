A Lenovo is hibridekkel és VR headsettel ostromolja az IFA-t

Folytatódik az IFA-s hardverdömping, a porond most a Lenovóé, a kínai gyártó pedig tartja magát az idén a konkurensektől is látott menetrendhez, azaz hibridekkel és VR headsettel érkezett a berlini rendezvényre.

A gyártó VR szemüvegével akárcsak az Acer, a Dell és az ASUS, a Microsoft Windows Mixed Reality platformját veszi célba. A headset érkezése nem jelent meglepetést, azt rövid időre a vállalat már a januári CES-en is felvillantotta - most azonban a készülék nevet is kapott, Lenovo Explorerként kerül a cég portfóliójába. A headset ugyanahhoz a koncepcióhoz igazodik, amelyet a fentebb sorolt riválisoktól is láthattunk. Előlapján két kamera figyel a felhasználó helyzetének követéséhez és az AR alkalmazásokhoz, a tartalom pedig két 1440x1440 pixeles kijelzőn jelenik meg. A kontrollerek sem maradnak ki a kínálatból, ezeken a Lenovo logója alatt is a Microsoft referenciadizájnja húzódik. A headset a tervek szerint októberben tűnik fel a boltok polcain, árát pedig kontrollerek nélkül nettó 349, azokkal egybe csomagolva pedig 449 dollárnál húzza meg a gyártó.

A hibridflottát a vállalat a Lenovo Yoga 720 és 920, valamint a Miix 520 modellekkel bővíti. A 720-asból a korábbi nagyobb modellek mellé most egy táskabarátabb 12,5 hüvelykes verzió érkezik, noha az testvéreihez képest nem hoz látványos hardverfrissítést. Továbbra is hetedik generációs Intel processzorokkal érhető el a készülék, Core i3, i5 vagy i7-es chipekkel, itt a pontos típusokat egyelőre nem közölte a cég. Az eszköz 12,5 hüvelykes IPS érintőkijelzője Full HD felbontást kapott, illetve a Yoga szériától megszokott módon 360 fokban hátrahajtható. A készülék a Lenovo Active Pen stylusával is használható, amely 4096 nyomásszint megkülönböztetésére képes. A DDR4 RAM maximumát a cég 12 gigabájtnál húzta meg, a tárhely pedig 512 gigabájtos SATA SSD-nél tetőzik.

Az eszköz 1,15 kilogrammos tömegével kifejezetten könnyűre sikerült, az 15,75 milliméter vékony házon viszont a cég nem esett túlzásokba a csatlakozók számával, azon az audio jack mellett mindössze egy darab hagyományos USB 3.0, illetve egy USB-C aljzatot találunk, amely USB 3.0 adatátvitelt és DisplayPort szabványt támogat. Mérsékelt frissítésről van tehát szó, amely az ismert képességeket egy kompaktabb házban hozza el, a cég szerint nagyjából 8 órás akkus üzemidő mellett. Az Explorerhez hasonlóan a Yoga 720 is októberben debütál, nettó 649 dolláros áron.

A Yoga 920 már izgalmasabb újdonságokat hoz: amellett, hogy a 13,9 hüvelykes eszköz már 8. generációs, négymagos Intel Core i7 lapkával érkezik (pontos típusszámot még itt sem adott a cég), abban nagyon erős hangsúlyt kapott a Microsoft virtuális asszisztense is. A készülék ugyanis képes folyamatosan fülelni a hangparancsokra, a Cortanának még lecsukott állapotban is adhatunk utasításokat, akár négy méter távolságból is. A gép ehhez egy nagy hatótávolságú mikrofonokat használ, így bármikor, szóban is frissíthető vele a felhasználó naptára vagy épp menthetők jegyzetek anélkül, hogy hozzányúlnánk a notebookhoz.

A hátrahajtható IPS érintőkijelző ennél a modellnél kifejezetten vékony peremeket kapott, ráadásul a Full HD mellett 3840 x 2160 pixeles UHD felbontásban is elérhető. A nagyobb modell értelemszerűen valamivel súlyosabb is mint kistestvére, nehéznek azonban továbbra sem mondható, 1,37 kilogrammot nyom - a készülékház itt viszont csak 13,95 milliméter vékony. Ami a csatlakozókat illeti, sokkal több aljzat erre a gépre sem került, az hagyományos USB 3.0 mellett itt két USB-C portot találunk, igaz ebben az esetben már az USB 3.0-n túl mindkettő Thunderbolt és Displayport támogatással érkezik. A házba itt már 16 gigabájt DDR4 RAM-ot is préselhetünk, továbbá a SATA SSD is lehet akár 1 terabájtos is. A Lenovo 10,8 órás akkumulátoros üzemidőt ígér a géphez, amely nettó 1330 dolláros áron lesz elérhető, valamivel a 720-as modell megjelenése után.

A két 360 fokos zsanérral szerelt eszköz mellett a cég azért a Microsoft Surface-nek is odaszúr egyet Miix 520 készülékével. Egy 12,2 hüvelykes, leválasztható billentyűzettel szerelt windowsos tabletről van szó, amely 9,9 milliméter vékony és 880 grammos. A hibrid érdekes módon 8. generációs Intel Core i7 és 7. generációs Core i3 lapkával is elérhető, amely mellé maximum 16 gigabájt RAM-ot, illetve 1 terabájtos PCIe SSD-t pakolhatunk. Az IPS kijelző felbontása 1920x1200 pixel, nagyobb értékekkel ez a modell nem érhető el - az Active Pen támogatás persze, akárcsak a fenti két eszköz esetében, itt is adott.

A tableten egy mezei USB 3.0, illetve egy USB-C aljzat található, noha utóbbinál a vállalat nem részletezi, hogy az pontosan milyen adatátviteli szabványokat támogat. Ezek mellé egy SIM és egy microSD kártyahely is elfért az eszközön. A Yoga 920-hoz hasonlóan, a Cortana itt is messziről fülel, illetve a készülék érdekessége még, hogy a hagyományos 5 megapixeles hátlapi szenzor mellett 8 megapixeles "WorldView" kamerával is elérhető, amely kvázi 3D szkennerként is működik, azzal a gép előtti objektumokat 3D modellként fotózhatjuk be. Surface-rivális kapcsán a cég 7,5 órás akkus üzemidőről beszél, a gép ára pedig nettó 1000 dollárról indul, ebben a stylus és a csatlakoztatható billentyűzet is benne van. A Miix 520 októbertől lesz elérhető.