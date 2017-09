"A régiós startupoknak a kapcsolatok hiányoznak leginkább"

Elindult a Google startupokat támogató Launchpad Accelerator programjának újabb fordulója, amely kifejezetten a nagy és erős pozíciójú vállalkozásokat célozza - írja a Google közleménye. Ez a már a második lehetőség a márciusi bejelentés óta a magyar startupok számára, hogy csatlakozzanak a vállalat programjához, amelynek a végén 50 ezer dolláros azaz nagyjából 12,6 millió forintos támogatáshoz juthatnak, 100 ezer dollárnyi értékben hozzáférhetnek a Google termékeihez, a fejlesztők támogatásához, illetve részt vehetnek egy kéthetes képzésen a Szilícium-völgyben. A program kapcsán Aleksandra "Ola" Krainskival, a Google fejlesztői kapcsolatok ökoszisztéma kelet- és közép európai felelősével beszéltünk, aki szerint a nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet a legfontosabb a régiós starupok számára.

"Ha ott laksz Szilícium-völgyben, akkor egy kávé mellett nagyon sok dolgot megkérdezhetsz más vállalkozóktól, akik ugyanazon mennek keresztül, vagy segíthetnek újabb befektetőt szerezni. A régión belül viszont hiába van sok tehetség, a legtöbb vállalkozó mégis az Egyesült Államokban él, így szerintem kritikus fontosságú, hogy a [kelet-közép európai] startupok hozzá tudjanak jutni ezekhez az információkhoz. Azt érzem sikernek, hogy ha lehetőséget tudunk adni a startupoknak, hogy ehhez a tudáshoz és kapcsolatokhoz hozzáférjenek. Tudom, hogy nem minden vállalkozás lesz végül sikeres, de számunkra már az is siker, ha ezt a lehetőséget megadhatjuk." - válaszolta kérdésünkre Ola Krainski.

Aleksandra "Ola" Krainski, a Google fejlesztői kapcsolatok ökoszisztéma kelet- és közép európai vezetője



A programba több mint harminc országból érkeznek startupok, akik mind részt vesznek az elején a kéthetes képzésen San Franciscóban. A tudásanyag mellett viszont az is fontos, hogy kapcsolatba léphetnek egymással, továbbá a mentorokkal, köztük Google-szakértőkkel és más vállalkozókkal, akik például a Szilícium-völgyből, Londonból vagy Berlinből érkeztek. Olyan nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező mentorok részesei a programnak, akik már részt vettek több startup elindításában és értékesítésében. A két hetes képzésen túl pedig a csapatok még további hat hónapon keresztül támogatást kapnak a Google-től és partnereitől. A mentorok minden startuppal közösen megtervezik, hogy hová szeretnének eljutni néhány hónap vagy néhány év múlva, és ez alapján teszik meg a lépéseket a következő hetekben. A sokat hangoztatott cél ugyanis az, hogy "megtalálják a következő millió felhasználójukat".

Ehhez viszont olyan startupokat keres a Google, akik már érett fázisban vannak és "meg tudják érteni a program értékét", hogy miért fontosak a terjeszkedéshez az átadott információk és a kapcsolatok. Éppen ezért a kiválasztási kritériumok között annak vizsgálata szerepel, hogy a saját piacán a vállalkozás eddig milyen sikereket ért el, és általában ezek a helyi sikereket jelentik, de nagyon fontos, hogy a korábbi erős növekedésen kívül még legyen további lehetőség a növekedésre a jövőben - tette hozzá a Google fejlesztői kapcsolatok régiós vezetője.

A magyar PublishDrive is része a programnak

Összesen négy csapat került be a régióból a jelenleg futó programba, amelynek júliusban tartották a két hetes képzést San Franciscóban. A két cseh és egy lengyel startup mellett egy magyar cég, az e-könyvek gyors és egyszerű kiadásával foglalkozó PublishDrive is megjelenik. A vállalkozás alapítója, Jentetics Kinga az amerikai és a magyar Forbes sikeres 30 alatti fiatalok listáján is szerepel - ötletét az adta, hogy a szakdolgozatát nagyon hosszadalmas folyamat után sikerült közzétennie az Amazonon.

Egy olyan rendszert hozott létre a vállalkozó, amelyben a szerző a regisztráció után feltöltheti epub formátumú dokumentumát, majd akár 400 helyen publikálhatja egyszerre a PublishDrive-on keresztül, köztük az Apple iBookson, a Google Play Bookson, a Kindle-n vagy a Scribden. Ezt követően a szerző a rendszerből követheti a megjelenések időpontját a különböző online könyváruházakban, továbbá az értékesítési folyamatot, és hogy milyen irányban érdemes tovább terjeszteni a művet. Mindezért pedig nem kell előre fizetni, hanem csak az eladások után kér a cég 10 százalékos jutalékot, amihez hozzáadódik az online áruház jogdíja és az áfa - végül a szerzőnél összesen 60 százalék marad a könyveladás árából, amiről bővebben a PublishDrive árazási aloldalán lehet olvasni.

A régióból bekerült négy startup, köztük a PublishDrive

Az üzleti modellhez a program végén a Google is hozzá fog járulni egy 50 ezer dolláros támogatással, amelyet a vállalat mindenféle kötelezettség nélkül ad. Kérdésünkre, hogy miért ilyen alacsony a startupok "nyereménye", a régiós vezető azt a választ adta, hogy a csapatok számára nem ez a fő befektetés, viszont hatalmas előny, hogy nem kell cserébe például részesedést adniuk a vállalkozásból vagy bármilyen feltételhez igazodniuk. Emellett pedig a Google a költségekhez a 100 ezer dollár értékű szolgáltatástámogatással is hozzájárul (akár felhőre, akár Drive tárhelyre vagy bármi másra lehet költeni), ami hasonlóan a microsoftos BizSparkhoz, megalapozhatja, hogy a csapatok a későbbiekben is a vállalat termékeit használják, amelyen a terjeszkedést elkezdték. Krainski azonban sietett azt is hozzátenni, hogy a vállalat a programban nem várja el, hogy a csapatok csak a Google eszközeit használják, vagyis például iPhone alkalmazással is lehet jelentkezni.

A Google az érett fázisban lévő startupoknak szóló Launchpad Accelerator mellett más lehetőségeket is kínál a kezdő vállalkozásoknak. Szintén elérhető Magyarországról a korai fázisban lévő startupoknak szánt Launchpad Start, továbbá a növekvő cégeknek szánt Campus Residency program, amely inkább mentorálással, pár hetes vagy hónapos képzéssel járul hozzá a további fejlődéshez. Arra a kérdésünkre, hogy mindez miért éri meg a Google-nek, a kelet- és közép európai fejlesztői kapcsolatokért felelős vezető úgy felelt, hogy az ökoszisztéma támogatása a cél, és egy olyan nemzetközi hálózat kiépítése, amelyben a vállalkozók kérdezhetnek egymástól. Azonban valószínűleg a közösség támogatása mellett az is a célok közé tartozhat, hogy a Google találja meg a következő sikeres startupokat, és az együttműködéssel további előnyökhöz jusson.

A magyar startupok október 2-ig jelentkezhetnek a Google Launchpad Accelerator következő fordulójára több mint harminc másik ország vállalkozásai mellett.