A Telekom is előrukkolt a korlátlan mobilnettel

A Telenor és a Vodafone után immár a Magyar Telekom kínálatában is elérhető olyan okostelefonos díjcsomag-konstrukció, mely korlátlan mobilnetet biztosít az ügyfeleknek. A céget a korlátlan adatforgalmat kínáló ajánlatok kapcsán mindeddig meglehetősen konzervatív hozzáállás jellemezte, a Telekom többször is azt hangsúlyozta, hogy a korábbi ajánlatok lefednek minden ügyféligényt. Végül a korlátlan adatopció éppen a csak az ügyfelek egy bizonyos körének járó promóciós nyári korlátlanság megszűnését követő napon bekerült a portfólióba, felváltva a korábbi legnagyobb, 30 gigabájtos adatkeretet biztosító ajánlatot.

Az új, egyelőre csak promóciós jelleggel október 31-ig elérhető opció a szolgáltató április eleje óta elérhető új, moduláris felépítésű díjcsomag-ajánlatainak részeként jelent meg, azaz ezeknél a konstrukcióknál az ügyfelek bizonyos számú, beszédet és SMS-t tartalmazó, valamint különböző adatopciók kombinációjával illeszthetik össze az igényeiknek legjobban megfelelő díjcsomagot. A korlátlan adatopció havi 10 ezer forintba kerül, ami mellé minimum választani kell egy belföldi hálózatokba 80 percnyi beszédforgalmat vagy SMS-t tartalmazó hang csomagot.

Ez a kombináció két év hűségvállalással, készülékkedvezmény választása esetén havi 12 ezer forintba kerül, havidíj-kedvezménnyel pedig 11700 forintba. A díjak 20, illetve 25 százalékkal csökkenthetők, ha az előfizető nevén van kettő vagy három telekomos vezetékes szolgáltatás. A teljes korlátlanságot (tehát korlátlan beszédet és SMS-t, valamint adatot) tartalmazó kombináció havi díja a Telekomnál 22 ezer forint készülékkedvezménnyel, illetve 18 ezer forint havidíj-kedvezménnyel. A korlátlan adatopció esetén az EU-ban felhasználható adatkeret havonta 7 GB.

A korlátlan okostelefonos adatforgalmat a Telenor vezette be elsőként a hazai mobilszolgáltatók közül a kínálatba. A cégnél a Hello Data díjcsomagok belépési küszöbe havi 5990 forint, hűségvállalás nélkül - ez 50 percnyi beszélgetést vagy SMS-t tartalmaz belföldi hálózatokba. A Vodafone-nál augusztus közepe óta elérhető Red Infinity havi 15990 forintba kerül, két év hűséggel. Mind a Telenornál, mind a Vodafone-nál feltétel, hogy a SIM-et csak okostelefonban lehet használni. Ilyen korlát a Telekomnál is van, illetve a cég tiltja a Wi-Fi tetheringet az opció előfizetői számára, továbbá bizonyos forgalomtípusokat (például p2p, VPN) csak alacsonyabb sávszélességgel enged át a hálózatán.