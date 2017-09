Több gyártó termékeire is beköltözik a Google Assistant

Terjeszkedésbe kezd a Google Assistant, a hangvezérléshez használható asszisztens beköltözik a partnercégek hangszóróiba és háztartási eszközeibe - írja a Google közleménye. Májusban jelentette be a cég a Google I/O konferencián, hogy az Assistant megoldást külső fejlesztők számára is megnyitja, így az Alexához és a Cortanához hasonló platformmá válik. Továbbá ezzel együtt a megoldás SDK-t is kapott, amellyel szinte tetszőleges okos otthoni eszközbe be lehet építeni az asszisztenst. Eddig azonban nem voltak kézzel fogható jelei annak, hogy a lehetőséget elkezdték volna kihasználni a gyártók. Az IFA alkalmából viszont több olyan hangszóró érkezését is bejelentették a vállalatok, amelyek a Google Assistant támogatását is igénybe fogják venni.

Hangszórós asszisztensek lepik el a háztartást

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy a késő októberben érkező Anker Zolo Mojo hangszórója vagy a szintén év vége felé debütáló MobVoi TicHome Mini és Panasonic GA10 túllépne a Google Home funkcionalitásán, de még egyik eszközről sem lehet túl sokat tudni. Az asszisztens funkciói kimerülnek abban, hogy válaszolnak a hangfalakból a tulajdonos kérdéseire, segítenek számon tartani a feladatokat és irányítják a hozzá kapcsolt szolgáltatásokat. A platform ebben az esetben is támogatja a többfelhasználós működést, vagyis egy hangfal több zenei fiókot is tud kezelni, hang alapján meg tudja különböztetni az egyes kérdezőket, és személyre szabott választ tud adni.

Az Anker "belépő szintű okoshangszórónak" tartja saját 5 wattos megoldását, amely két mikrofont foglal magába, Google Cast Audio, Wi-Fi és Bluetooth támogatással rendelkezik. A The Verge meglátása szerint a hangfal ugyan nagyobb egy Echo Dotnál, de ez a 70 dolláros változat várhatóan alacsonyabb hangminőséggel rendelkezik majd mint drágább versenytársa. A Panasonic hangfala fekete és fehér színben érkezik majd, 20 milliméteres magassugárzóval és kéttekercses, 8 centiméteres mélynyomóval, továbbá a Google Assistant támogatáson túl Chromecast kompatibilitással. Azonban sem a GA10-ről, sem a május óta ismert TicHome Miniről nem lehet még tudni az árát, és érkezésüknek pontos időpontját.

MobVoi TicHome Mini

Ezen kívül egy negyedik típus, a Sony LF-S50G 360 fokos hangszórója is a Google Assistant támogatással lesz kapható. "Ha tudni szeretnéd, hogy milyen lesz a forgalom munkába menet, ha be akarod állítani, hogy mikor csörögjön reggel az ébresztőd vagy újra átnéznéd a következő repülőjegy foglalásod, akkor egyszerűen csak éleszd fel a hangszórót az "Ok Google" kifejezéssel" - írja a közlemény. A hangvezérelt irányítás vonatkozik a Chromecast, Nest, Philips Hue és IFTTT platformokat támogató okos készülékekre is, amellyel például a hőmérsékletet vagy a világítást lehet beállítani. Továbbá az asszisztens zene vagy podcast lejátszására is meg lehet kérni Spotify-on, Google Play Music-on, Pandorán, TuneIn-en vagy iHearRadio-n. Az eszköz támogatja a Bluetooth és az NFC technológiákat Androidon és iOS-en egyaránt.

A Sony hangszórója egy teljes tartományú hangsugárzót, mélynyomót, csillapított basszus-reflexet, és egy minden irányú, kétfázisú diffúzort tartalmaz, amely a közlemény szerint bármilyen irányba képes közvetíteni a hangokat. Az eszköz IPX3 szabványnak megfelelő nedvességálló bevonattal rendelkezik, ami valójában a vízpermet elleni védelemnek felel meg, tehát konyhában is használható a gyártó szerint, viszont már fürdőszobába nem igazán érdemes vinni. Mindez inkább azt a hatást kelti, mintha a Sony saját ötlet helyett inkább az Apple HomePodot másolta volna le. A Sony terméke nagyjából 200 dolláros ártól lesz kapható novembertől kezdve.

Mind a négy hangszóró Európán belül az Egyesült Királyságból, Németországból és Franciaországból lesz elérhető a közlemény szerint.

Más háztartási eszközökre még várni kell

A hangszórókon kívül az asszisztens háztartási eszközökben is feltűnhet majd az LG-vel kötött partneri viszonyon keresztül, úgy mint mosógépekben, mosogatógépekben és robotporszívóban. Így még nem tudni pontosan mikor, de már ettől az évtől kezdve a mosást vagy a porszívózást is el lehet indítani Android vagy iOS okostelefonokról vagy a bemutatott hangszórókról. Továbbá arra is választ lehet majd kapni, hogy elkészült-e a mosás vagy tiszta-e éppen egy ruhadarab.

A Google igyekszik utolérni az Amazon Alexáját az asszisztens elterjesztésében a különböző eszközökön, de még nem sikerült a nyomába érnie. Az Alexa ugyanis megtalálható már hűtőkben, lámpákban, kamerákban, szintén jelen van az Anker másik, Eufy Genie hangszóróján és a legutóbbi hírek szerint hamarosan már a Cortanával is kommunikál. A kiélezett versenybe pedig hamarosan beszállhat az Apple is a Sirivel támogatott HomePod okoshangszórójával, de nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben az Apple asszisztense is megcélozza más cégek hardvereit.