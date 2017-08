V30: ígéretes Note-riválist mutatott az LG

Az LG is lerántotta a leplet őszi csúcstelefonjáról: megérkezett a V30, lényegében a télen bemutatkozott LG G6 nagy testvére, amely méretes, 6 hüvelykes kijelzőjével többek között a Samsung ugyancsak frissen bejelentett Galaxy Note 8 csúcsmodelljének állít riválist.

A készülék egyébként külsőre erősen emlékeztet is a Samsung legújabb zászlóvivőjére, igaz mikor az előlap csaknem egészét kijelző borítja, már nincs túl sok hely a megkülönböztetésre. A V30 esetében ha lehet a G6-nál még vékonyabbra sikerültek, szinte el is tűntek a kijelzőt kétoldalt övező keretek, akárcsak az említett konkurens modellnél, itt is csak alul-felül maradt egy-egy keskeny fekete sáv az előlapon a mikrofonnak és hangszórónak. Maradva a samsungos összehasonlításnál, fontos különbség, hogy az LG jóval kényelmesebben tudta elhelyezni a hátoldali ujjlenyomat-szenzort, az középen, mutatóujjal látszólag kellemesen elérhető pozíciót kapott - szemben a Note 8, illetve az S8 széria, kissé szerencsétlen, kamera (kamerák) melletti elhelyezkedésével. Az ujjlenyomatos azonosítás mellett egyébként arcfelismeréssel, illetve hangfelismeréssel is feloldhatjuk a telefon képernyőzárát.

A lekerekített sarkú kijelző nem csak nagyobb lett, a G6 óta technológiát is váltott: a V30 IPS helyett OLED panellel dolgozik, ugyanakkor megtartotta a 2880x1440 pixeles felbontást (537 PPI), illetve a 18:9-es, hosszúkás képarányt is. Az idei élvonalhoz méltón ebben a modellben is egy Qualcomm Snapdragon 835 lapkát találunk, noha egy leheletnyivel magasabb órajelekkel, mint a G6 esetében, itt az izmosabb Kryo mag négyest a cég 2,45 gigahertzre, az energiatakarékosabbat pedig 1,9-re állította. A készülék 64 gigabájt, microSD-vel bővíthető tárhelyet, illetve 4 gigabájt RAM-ot kapott.

A hátoldalon továbbra is két kamera figyel, nagyobb felbontással: a G6-tól megismert, 13 megapixeles szenzorok egyikét már egy 16 megapixeles darab váltja le, optikai képstabilizációval, lézeres autofókusszal. A felállás itt is ugyanaz, mint amit tavaly megismertünk a gyártótól, azaz a nagyobb felbontású érzékelővel hagyományos, a kisebbel pedig széles látószögű képek lőhetők. Az előlapon változatlanul egy 5 megapixeles kamera található. Az akkumulátor kapacitása, akárcsak a G6-ban, 3300 mAh, ez a nagyobb kijelző mellett eredményezhet némi visszaesést az üzemidőben - ráadásul az előző generációval, a V20-szal szemben a telep nem cserélhető, a készülék üveg hátlapja már rögzítve van a készülékházhoz, nem vehető le. Cserébe viszont vízálló lett az idei modell, egész pontosan IP68 besorolást kapott, így másfél méter mélyre vihetjük magunkkal a medencébe, ahol papírforma szerint 30 percet bír ki.

Sajnos a készülék nem ismétli meg a V20 tavalyi mutatványát: az a modell érkezett ugyanis elsőként az akkor elérhető legfrissebb Android rendszerrel. A V30 "csak" a szoftver 7.1.2-es verzióját kapja meg, a nemrég elrajtolt 8.0-ra még várniuk kell az LG vásárlóinak. A készülék először Dél-Koreában válik elérhetővé szeptember 21-én, nem sokkal később pedig Európában és az Egyesült Államokban is - noha azt még nem tudni, pontosan mennyibe kerül majd.