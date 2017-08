Két új viselhető eszközzel próbálja serkenteni növekedését a Samsung

Két új termékkel igyekszik megtartani a viselhető eszközök piacán tapasztalt dinamikus növekedését a Samsung. Ehhez most a Gear Sport okosórát és a Gear Fit 2 Pro karperecet mutatta be a vállalat, amely eszközök egyaránt a házon belül fejlesztett Tizen operációs rendszerre alapoznak. A Samsung elsősorban a sportot, azon belül is az úszást kedvelő és aktívan űző vásárlókat célozza legújabb termékeivel.

Ahogy az elnevezés is árulkodik róla, a Gear Fit 2 Pro egy korábban bemutatott termék újabb iterációja. A Samsung még 2014 tavaszán mutatta be a Gear Fitet, amelyet nagyjából két évvel később követett az általunk is kipróbált Gear Fit 2. Utóbbi termék sajnos nem minden szempontból bizonyult előrelépésnek, például az előd acélos üzemidejét nem tudta megközelíteni a második generáció. A specifikációk alapján kérdéses, hogy a most bemutatott Gear Fit 2 Pro javít-e a képességen, hisz az akkumulátor kapacitása nem változott, maradt a 200 mAh kapacitású telep.

A kijelző környékét sem piszkálta meg a Samsung, így itt most is egy 1,5 hüvelykes képátlójú, 216x432 pixeles felbontású, 310 ppi-s Super AMOLED panelt találunk. A processzor sem változott, az ívelt kijelző mögött továbbra is egy Exynos 3250 chip dolgozik, két 1 gigahertzen ketyegő Cortex-A7 maggal, amelyhez 512 megabájt RAM és 4 gigabájt tárhely tartozik. A csuklóra erősíthető hardver relatíve szerény tömeggel bír, Gear Fit 2 Pro mindössze 34 grammot nyom.

Eddig a pontig szinte semmi változást nem látni a Gear Fit 2-höz képest, azonban a specifikációkban kicsit mélyebbre merülve már vannak különbségek. Utóbbi mozdulatot már a Gear Fit 2 Próval is egészen nyugodtan végezhetjük, hisz az új karperec (az Apple Watch Series 2-höz hasonlóan) 5 atomszfériáig, azaz nagyjából 50 méterig vízálló, szemben az előd szerény, másfél méteres értékével. A Samsung ezt a képességeit lovagolja meg újdonságával, a Gear Fit 2 ugyanis már az úszást mint sportaktivitást is képes nyomon követni, eközben pedig a pulzusmérésről sem kell lemondani, amely víz alatt is működik. A gyártó szerint a karperec pár perc után automatikusan felismeri viselője aktivitását, és ennek megfelelő módba kapcsol.

A Gear Fit 2 Próval szemben a Gear Sport egy új vonal első tagja, ebben az esetben egy sportoláshoz tervezett okosóráról beszélhetünk. A készülék egy 1,2 hüvelykes, kör alakú, 360x360 felbontású (302 ppi) Super AMOLED kijelzővel érkezik, amit a Gear Fit 2-höz hasonlóan Gorilla Glass 3 véd a balesetektől. A belsőt tekintve kisebb-nagyobb eltérések vannak a karperechez képest. A processzor szerepét (valószínűleg) itt is a kétmagos Exynos 3250 tölti be, a memória kapacitású viszont 50 százalékkal nagyobb, 768 megabájtos, a háttértár pedig most is 4 gigabájtos.

Gear Sport adatkapcsolatok széles tárházát kínálja, az evidensnek számító Bluetooth 4.2 mellett Wi-Fi b/g/n és NFC is támogatott, a helymeghatározást pedig GPS/GLONASS/Beidou biztosítja. Különféle érzékelők szempontjából sem kell szégyenkeznie az okosórának, amelyet gyorsulásmérővel, giroszkóppal, barométerrel, szívritmusmérővel, illetve fényérzékelővel is felszerelt a Samsung. Utóbbi a Gear Fit 2 Próból hiányzik, így a karperec esetében le kell mondani a környezeti fényviszonyoktól függő fényerőszabályzásról. Üzemidőt tekintve a Gear Sport felülmúlhatja a vele együtt bemutatott márkatársát, a kijelző alatt ugyanis egy 300 mAh-s telep húzódik, amely a Samsung szerint akár 14 órás üzemidő is biztosíthat aktív GPS mellett.

A Gear Fit 2 Próhoz hasonlóan a Gear Sport a 5 atmoszféráig, azaz körülbelül 50 méterig vízálló, ennek megfelelően pedig az úszást is nyomon tudja követni az eszköz a pulzusunkkal együtt. Az okosóra a mellékelt 20 milliméter széles, univerzális szíj nélkül 50 grammot nyom. A Gear Sport árát nettó 350 dollárra lőtte be a Samsung, amely mérettől függően 20-50 dollárral alacsonyabb a konkurens Apple Watch Series 2 kezdőáránál. Utóbbi azért lehet fontos, mert a karpereccel ellentétben az óra iOS támogatással is rendelkezik, tehát akár iPhone-nal is használható. A fekete vagy vörös színben pompázó Gear Fit 2 Pro a szerényebb képességek miatt természetesen alacsonyabb összegért vihető majd haza, a karperecért nettó 200 dollárt kér a gyártó.