Kódszerkesztővel újít a Skype a programozói interjúkhoz

Felismerte a Microsoft, hogy a csevegős Skype szolgáltatásán keresztül a cégek gyakran bonyolítanak felvételi interjúkat, köztük programozókkal is. Azért, hogy a vállalat tovább ösztönözze ezt a használati módot, és elkerülje, hogy közben a résztvevők más valós idejű kódolást közvetítő programot is megnyissanak, inkább beépített egy erre szolgáló eszközt a népszerű csevegős megoldásba. A bejelentést tartalmazó blogbejegyzés szerint nehézséget okozhat az interjúztatónak és a jelentkezőnek, hogy egyszerre kell a kódszerkesztőt és a videóhívást futtatni, valamint navigálni a két program között, ezért szeretné a két eszközt egy új szolgáltatással kiváltani a cég.

A Skype interjú jelenleg csak előnézeti módban, webes változatban a Skype.com aloldaláról elérhető, de belépést sem feltétlenül igényel a kipróbáláshoz. Amellett, hogy nem lehet letölteni az alkalmazást, a webváltozat is csak Microsoft Edge, továbbá a Google Chrome 32-es vagy annál frissebb verziójával működik. Továbbá csak akkor, mikor a felhasználók angolra állították a böngésző nyelvét.

Ha a feltételek adottak, akkor viszont csak az interjú elindítása gombra kell rákattintani, és kiválasztani, hogy a résztvevő Skype-fiókkal vagy anélkül szeretne-e belépni a beszélgetésbe. A kódolással egybekötött videóinterjúhoz más is csatlakozhat egyedi linken keresztül, ami akkor lehet például hasznos, ha egyszerre több interjúztató szeretné követni a folyamatot, de akár nyilvános kódolási bemutatókat is lehet így tartani.

A videohívás mellett a kódszerkesztő hét programozási nyelvet támogat, mégpedig a C, C++, C#, Java, JavaScript, Python és Ruby nyelveket - ezek közül a bal felső sarokban a nyelvre kattintással lehet választani. Így egy interjú alatt egyszerre akár több nyelven is lehet tesztelni a jelentkezőt. A kódot le lehetett futtatni a rendszerben és megnézni az eredményét, a beépített syntax pedig azonnal segít elkerülni a szintaktikai hibákat az interjúalanyoknak vagy épp észrevenni azokat az interjúztatóknak. Kódolás közben folyamatosan látható a videóhívás egy kis ablakban, ahol például a felvételiztető újabb instrukciókat vagy visszajelzéseket adhat a jelöltnek, és figyelheti a reakcióit.

Összefüggésbe hozható a bejelentés azzal is a TechCrunch szerint, hogy a Slack egy hónapja kapott 250 millió dolláros befektetést, majd nem sokkal később közölte, hogy a továbbiakban vállalati ügyfelekre kezd koncentrálni, köztük flottamenedzsmenttel, dolgozóadatbázis-kezeléssel és testreszabható állapotjelzőket magukba foglaló admin funkciókkal. A Slack iránt pedig kifejezetten érdeklődött korábban az Amazon, a Google és a Salesforce mellett a Microsoft is. Az új Skype interjú szolgáltatás részben a Slacknek állíthat konkurenciát. A szolgáltatás éles indításának időpontjáról, és a jövőjéről viszont nem közölt további információt a Microsoft, csak azt, hogy várja a visszajelzéseket, és ennek alapján fejleszti tovább a megoldást.