Összebútorozik Alexa és Cortana

Furcsa partnerséget jelentett be az Amazon és a Microsoft: a két vállalat összebarátkoztatja virtuális asszisztenseit, az Alexát és a Crotanát, amelyek így egy-egy készüléken egymás mellett is elérhetővé válnak. Az együttműködéssel tehát a felhasználók két virtuális segédet kapnak egy pakkban, a cégek közleménye szerint hamarosan az Echo eszközökön az "Alexa, open Cortana" parancsra a Microsofttól ismert asszisztens, míg Windows 10-es készülékeken a "Cortana, open Alexa" utasításra az Amazon segédje kezd majd fülelni.

A kissé nyakatekert konstrukcióval mindkét termék előnyei kihasználhatók lesznek, így például a Cortana mélyebb integrációja az Office 365 termékekkel, illetve a Microsoft szolgáltatásában tárolt naptárakhoz, emailekhez való hozzáférése, míg az Alexa széles körű okosotthon-kiegészítő támogatását, az amazonos vásárlást, illetve mintegy húszezer skilljét, azaz hangvezérelt alkalmazását dobja be a közösbe. A vállalatok egyelőre nem árulták el az összeborulás pontos rajtját, mindössze annyit, hogy még ebben az évben számítani lehet rá.

Az együttműködés esetleges anyagi hátteréről a vállalatok nem beszéltek, ugyanakkor az jól látható, hogy a felhasználók elérése szempontjából mindkét cég hatalmasat nyer majd a partnerségen. Az Alexa egyébként is elképesztő tempójú terjeszkedést produkál, amelyet az Amazon az integrációt egyszerűsítő SDK-val, egy sor Echo készülékkel, háztartásigép-gyártókkal való együttműködésekkel is egyre gyorsít. Ezt a folyamatot még előrébb repíti majd, ha az asszisztens előtt minden Windows 10-es PC kapui is megnyílnak. Eközben a Cortana az Alexa által korábban meghódított tekintélyes eszközparkhoz kap hozzáférést - az pedig majd az integráció élesedését követően eldől, hol melyik virtuális segédet használják inkább a felhasználók.

A kölcsönös előnyök tehát megvannak, a felhasználók oldalán ugyanakkor ez felemás módon fordul le. Az asszisztensek váltogatása önmagában is kissé fura, ráadásul a felhasználóknak azt is észben kell tartaniuk, hogy pontosan milyen funkciókat melyik segéd kezel. Ezt a folyamatot persze gördülékenyebbé tudnák tenni a cégek, például azzal, hogy ha véletlenül Alexával próbálnánk az Office 365-höz hozzáférni, automatikusan átváltana az adott eszköz Cortanára - ez ugyanakkor lényegében a két szolgáltatás egybeolvasztását jelentené. A The Verge szerint ráadásul az Amazon vezérigazgatója, Jeff Bezos nem is állna meg itt, hanem a Google és Apple virtuális asszisztensei felé is nyitna, hasonló integráció keretében - utóbbi ötletet egyébként Satya Nadella Microsoft-vezér is támogatná.