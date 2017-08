Erősíti a WhatsApp a cégek jelenlétét a szolgáltatásban

Megtette a Facebook tulajdonában álló WhatsApp az első konkrét lépést a hatékony monetizáció irányába, és a kiválasztott partnercégekkel közösen elkezdte tesztelni a hitelesített üzleti fiókok szolgáltatást - derül ki a gyakran ismételt kérdések egyik aloldaláról. A tevékenység már régóta várható volt, mivel a 2014-ben 19 milliárd dollárért megvett chatappot már havi 1,3 milliárd és naponta is több mint 1 milliárd üzenetküldő használja, de a bevételszerzés szempontjából eddig nem bizonyult túl hasznosnak a közösségi óriás számára.

Egy éve jelentette be a WhatsApp, hogy szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni annak körberajzolására, hogy a cégek milyen esetekben érhetik el az ügyfeleiket a szolgáltatáson keresztül, például ha a bankok gyanús pénzügyi tevékenységet észlelnek a felhasználó bankszámláján, vagy a repülőtársaságok értesítik az utast a járat késéséről. Nagyjából egy hónapja a meghirdetett állásajánlatok arra utaltak, hogy most már tényleg pénzre szeretné váltani az üzenetküldő szolgáltatás a hatalmasra nőtt felhasználói adatbázisát, első körben Indiában és más fejlődő országokban. A céges szolgáltatások bevezetése szempontjából pedig kiemelten fontos a megjelenésük hitelességének növelése.

Ennek érdekében a WhatsApp bevezeti a "zöld bélyegben" megjelenő pipát a hitelesített cégek neve mellett, amely Twitteren és Facebookon is látható hasonló célokkal. Ez azt fogja jelenteni, hogy a WhatsApp megerősítette, hogy a kontakt telefonszáma üzleti fiókhoz tartozik - egyelőre még csak néhány elérhetőség mellett lesz látható, de hamarosan szélesebb körben elterjedhet. Ezeknek a céges felhasználóknak sárga buborékban jelenik meg az üzenete, hogy ebből is látszódjon a megkülönböztetett beszélgetés. Azonban a sárga szín azt is fogja jelenteni, hogy ezeket a felhasználó nem fogja tudni törölni, ellentétben más üzenetekkel.

További különbség, hogy ha WhatsApp-használó már elmentette egy cég telefonszámát a telefonja névjegyzékében, akkor a csevegőfelületen az ott szereplő név fog megjelenni. Ellenkező esetben a cég saját magának választott neve jelenik meg. A jelek arra utalnak, hogy a hitelesített üzleti fiókok fel fogják tudni venni a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, abban az esetben is, ha azt nem a felhasználó kezdeményezte. A cégek profiljait is le lehet tiltani az üzenetküldésről és a hívásról, akárcsak más felhasználókat, de erre valószínűleg csak egyesével lesz lehetőség, és nem lehet az összes üzleti megkereséstől egyszerre elzárkózni a jelenlegi leírás alapján.

Másrészről viszont a kifejezetten WhatsApp újdonságokkal foglalkozó WABetaInfo a kódelemzés alapján úgy látja, hogy az üzenetküldő szolgáltatás egy teljesen külön appot készül kiadni a cégek számára. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a különálló megoldás csak androidos telefonokról elérhető, de az nem derül ki, kapott-e már hozzáférést a partnerek némelyike. A kódok arra utalnak, hogy az üzleti profilok ezen keresztül küldhetnek majd automatizált ügyfélszolgálati üzeneteket, akárcsak a Facebook Messenger esetében. A WhatsApp szóvivője azonban nem válaszolt a Business Insider kérdéseire sem a hitelesített üzleti fiókokkal, sem a különálló appal kapcsolatban.

Egyelőre a WhatsApp csak néhány céggel közösen teszteli a szolgáltatást, amelyről várhatóan több is kiderül a közeljövőben, és a cég ki fogja terjeszteni a hitelesített üzleti profilok számát. Mindez megfelelőnek tűnik monetizációs szempontból, de már nem ez a felület lesz az első, amely hasonló megoldással kísérletezik, így kétséges lesz a sikere. A Facebook másik üzenetküldő rendszerében, a Messengerben is felvehetik a kapcsolatot a cégek és az ügyfelek, továbbá a Twitter is kiszolgálja az üzleti profilokat, akik direkt üzenetekben kommunikálhatnak a twitterezőkkel. Ezekben az esetben inkább a felhasználók kezdeményezhetik a beszélgetést valamilyen módon, de egyelőre a WhatsAppnál még nem teljesen világos a koncepció.