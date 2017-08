AR alkalmazásokhoz ad ki SDK-t a Google

A VR után most az AR-re is ismét ráhasal a Google, a keresőóriás ARCore néven új SDK-t jelentett be, kifejezetten a kiterjesztett valósággal kapcsolatos androidos projektekhez. Az egyelőre előzetes verzióban kiadott fejlesztőkészlettel speciális hardver nélkül, számos androidos készüléken lehetőség van különböző AR alkalmazásokkal kísérletezni, a fejlesztők így szoftvereikkel végre nem csak eszközök egy néhány modellből álló szűk rétegét, de legnagyobb okostelefonos ökoszisztémát vehetik célba - legalábbis idővel.

Az ARCore ugyanis első körben az Android 7.0-t futtató Pixel modelleken, illetve a Samsung Galaxy S8 szérián érhető el, a vállalat ugyanakkor a preview időszak végére a támogatott eszközök bázisát nem kevesebb mint százmillióra igyekszik felhizlalni, ennek érdekében pedig a Samsung mellett már a Huawei-jel, az LG-vel és az ASUS-szal is együtt dolgozik. A Google az Ars Technicának adott nyilatkozata szerint idén télre ígéri az SDK 1.0-s, stabil verzióját.

A fejlesztőkészlet Java, OpenGL, Unity és Unreal támogatással is rendelkezik és három fő képességre fókuszál: a mozgáskövetésre, a környezet felismerésére, illetve a fényviszonyok megállapítására. A mozgáskövetéshez a szoftver a kamera mozgó képén jelöl ki különböző sarokpontokat, amelyek alapján megállapítja a telefon pozícióját, illetve felismeri a lapos felületeket, azokon pedig el tudja helyezni a virtuális objektumokat. Mindezek mellett a fényviszonyok felmérésével a szoftver a megjelenített tárgyak megvilágítását, illetve az általuk vetett árnyékokat is valósághűen ábrázolja. Az AR appokba szánt objektumokhoz a cég júliusban bejelentett Blocks modellezőszoftverét ajánlja, amellyel nem csak a grafikusok, de a területen kevésbé tapasztalt fejlesztők is egyszerűen készíthetnek alacsony poligonszámú modelleket, de ugyanígy a régóta elérhető Tilt Brush-ból származó objektumokat is lehetőség van felhasználni.

A frissen bejelentett SDK-val a Google az Apple nyomdokaiba lép, amely a júniusi WWDC-n maga is bejelentette az iOS platformra szánt, hasonló megoldását, az ARKitet, hogy saját háza táján is lendületet adjon az AR alkalmazások fejlesztésének. Az iOS-t egyébként a Google sem hagyta ki a bejelentésből: miután a cég a webet is kiemelten fontos elemnek tartja a kiterjesztett valóság jövőjében, hamarosan fejlesztői böngésző-prototípusokat is kiad, amelyeken a webfejlesztők is elkezdhetnek AR megoldásokkal kísérletezni. A böngészők mind az androidos ARCore-t, mind pedig az iOS-es ARKitet támogatják majd. Ha valakinek felkeltette az érdeklődését az új SDK, érdemes meglátogatni a projekt GitHub oldalát.