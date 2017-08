Frissítette felső-középkategóriás processzorait a MediaTek, a tajvani tervezőcég a P20 és a P25 utódjairól rántotta le a leplet a P23 és P30 jelölésű rendszerchipek személyében. Az új processzorok csak helyenként jelentenek előrelépést az elődjeikhez mérten, a CPU magok nem változtak, a MediaTek elsősorban megjelenítéssel kapcsolatos fejlesztéseket végzett, illetve az LTE modemet frissítette. Az új processzorok, illetve az azokra épülő első készülékek az utolsó negyedévben kerülhetnek piacra.

A Helio P20 közvetlen utódjának tekinthető P23 CPU magok tekintetében jóformán nem változott, csupán a szerényebb teljesítményre képes klaszter kapott egy minimális, 50 MHz-es emelést (1,6->1,65GHz). Az első komolyabb változást az integrált GPU környékén látni, az öregecske ARM Mali T880MP2 helyét ugyanis a tavaly bemutatott G71MP2 vette át, ám ezzel együtt az friss GPU órajele alacsonyabb, 900 helyett csupán 770 MHz-en jár. A mikroarchitekturális fejlesztéseknek hála ugyanakkor valószínűleg valamennyivel így is gyorsabb lesz grafikai megjelenítésben a P23, ugyanakkor az előrelépés legfeljebb 10-20 százalékos lehet.

forrás: AnandTech

A közvetlenül az abszolút csúcsot jelentő Helio X30 alá besorakozó új P30 egy fokkal nagyobb változásokat hozott. Rossz hír, hogy a CPU órajelek ebben az esetben inkább csökkentek a P25-höz képest, az újdonságban helyet kapott teljesítménycentrikus A53-as klaszter frekvenciája ugyanis 2,6-ról 2,3 GHz-re csökkent, amit a P23 esetében látott hajszálnyi, a takarékos klaszter órajelének 50 MHz-es emelése nem kárpótolja. A csökkenésért a GPU kompenzál, amelynek szerepét itt is a G71MP2 kapta meg, ugyanakkor ebben az esetben az órajel inkább emelkedett (900-ról 950 MHz-re), amivel együtt várhatóan már számottevően megugorhat a megjelenítés tempója.

A P23 és a P30 esetében egy további fejlesztéseket rejt az LTE modem, amely immár Cat 7/13 specifikációknak is megfelel, ami másodpercenként legfeljebb 300 megabites le, illetve 150 megabites feltöltést jelent. Emellett a chipek már a DSDS-t (Dual-SIM Dual-Standby) és a Dual VoLTE-t is támogatják, tehát a készülékekbe helyezett SIM-ek VoLTE támogatott hálózatokon egyszerre is aktívak lehetnek. Emellett a P30 extrája, hogy az X30-hoz hasonlóan a hardveres HEVC kódolás is támogatott, illetve egy VPU (Vision Processing Unit) egységet is tartalmaz a lapka, amely egy 500 MHz-en ketyegő Tensilica DSP-t takar. Ez különféle képfeldolgozási műveletekre lehet befogni, így tehermentesítve a CPU magokat.

A két frissített processzor egyaránt a TSMC 16 nanométeres gyártástechnológiájával készül, tehát ilyen szempontból nincs változás, a költséges 10 nanométer továbbra is a csúcskategóriás Helio X30 privilégiuma marad.