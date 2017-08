Hamarosan bezár a Nintendo Miiverse közösségi hálója

Véget vet a Miiverse platformnak japán idő szerint november 8-án a Nintendo, és ezzel együtt a Wii U chatapp és a TVii televíziós szolgáltatás is búcsúzik - hívja fel a figyelmet a The Verge. A cég bejelentésének japán nyelvű szövege nem teszi teljesen egyértelművé, hogy a szolgáltatás a többi régióban is megszűnik-e Japánon kívül, de a Miiverse oldalán közzétett bejelentésből erre lehet következtetni.

A Miiverse közösségi szolgáltatása 2012-ben debütált a Wii U konzolon, majd később 3DS-en is megjelent. A felhasználók játékélményeikről oszthattak meg képernyőképeket, szöveges bejegyzéseket vagy akár rajzokat. Továbbá a platformon tippeket adhattak és kérdéseket is feltehettek az egyes játékokkal kapcsolatban, akár a közös hírfolyamban vagy privát üzenetben. Az aktivitásról ugyan nincs statisztika, de a jelek szerint voltak rajongói, és a cég is törekedett a szolgáltatás fejlesztésére. 2013-tól nem csak konzolokon, hanem PC-ről és mobilokról is lehetett követni a bejegyzéseket, 2015-ben pedig a közösségi oldal nagyobb felületi átalakuláson esett át.

November elején azonban a szolgáltatás egyaránt lehúzza a rolót a Wii U-n és Nintendo 3DS-en, valamint az asztali gépről és okos eszközökről elérhető formájában. Ezenkívül a Miiverse bejegyzései nem fognak megjelenni a Wii U Wara Wara Plázán, és a bejelentés több olyan játékot is érint, amelyek valamilyen kapcsolatban álltak a platformmal, például a Mario Kart 8-ból nem lehet többé videókat közzétenni a közösségi hálón keresztül, az Art Academy Homes Studióval készült alkotásokat nem lehet ezt követően megosztani az oldalon. Japánban összesen hetven Wii U játékot és húsz 3DS játékot fog érinteni a változás a Kotaku információi szerint.

A felhasználók az eddigi visszajelzések szerint csalódottak a Nintendo döntése miatt, mivel úgy látják, hogy nem kapnak megfelelő alternatívát a közösség további működéséhez. Többek szerint jó megoldás lett volna, ha a Miiverse a weben folytatódhat, és csak a konzolos verziók megszüntetésére kerül sor. A bezárás ugyanis vélhetően azzal áll kapcsolatban, hogy a közelgő Switch konzol már nem támogatja a Miiverse-t és egyúttal a StreetPassnek is búcsút lehet inteni. A The Verge meglátása szerint a Splatoon 2 válthatja fel a Miiverse funkcióit, amellyel szintén készíthetnek rajzokat a felhasználók, és megoszthatják azokat egymással privát üzenetben vagy a játékon belül.

A döntés viszont nem érte teljesen váratlanul a közösség tagjait, mivel hasonló lépésre lehetett számítani, mióta januárban kiderült, hogy a Switch nem fogja támogatni a Miiverse-t. A zárást követően még "limitált ideig" a felhasználók letölthetik majd az oldalról a korábbi bejegyzéseiket és képernyőmentéseiket, ha rendelkeznek Nintendo felhasználói fiókkal és kapcsolódó Nindento Network ID-val.