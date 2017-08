Gépi látáshoz tervezett processzorral jelentekezett az Intel

Új, gépi látáshoz tervezett processzorral jelentkezett az Intel. A Myriad X VPU-t (Vision Processing Unit) a tavaly szeptember elején akvirált Movidius fejlesztette, a termék a lassan két éve elérhető Myriad 2 mellé érkezik. Utóbbinál nagyobb számítási teljesítményt és kedvezőbb teljesítmény/fogyasztás mutatót ígér az újdonság, amely képességekből többek között okoskamerák, drónok, illetve VR/AR headsetek profitálhatnak majd.

A mindössze 8,1x8,8 milliméteres Myriad X rendszerchip alapját az utódhoz hasonlóan az úgynevezett Neural Compute Engine adja, amely gyakorlatilag egy DNN (Deep Neural Network) gyorsító. A számításokat 16 darab úgynevezett SHAVE (Streaming Hybrid Architecture Vector Engine) processzor végzi, ezeket a tervezőcég kifejezetten a gépi látásos műveletek gyorsítására szabta. A Movidius szerint a chip ezzel másodpercenként több mint egy milliárd DNN következtetési (inferencing) műveletre képes. A SHAVE egységek mellett még négy darab 128 bites VLIW vektor processzor is dolgozik a lapkában, ezeket C nyelven lehet programozni. A végrehajtóegységek egy közös, 2,5 megabájtos gyorsítótáron osztoznak, amelynek maximális sávszélessége 450 GB/s. A VPU egyik típusához külső memória is kapcsolódhat, amely LPDDR4 típusú és 512 megabájt kapacitású lehet.

A végrehajtóegységek számának növekedése mellett új blokkokkal is gyarapodott a lapka. Ezeknek hála a Myriad X már megbirkózik a 4K felbontású mozgóképek kódolásával, 30 képkocka mellett H.264/H.265, 60-nál pedig M/JPEG lehet a formátum. Emellett interfész szinten is előrelépett a chip, amely így már támogatja az USB 3.1 és PCIe 3.0 csatolókat is.

A Movidius szerint a nagyjából tízszeresére nőtt számítási teljesítmény ellenére a chip nem fogyaszt többet elődjénél, a tervező szerint a Myriad X maximális disszipációja 2 watt alatti, a tipikus érték pedig ennél is kisebb, 1 watt körüli. Mindez most is a gyártástechnológia előrelépésnek köszönhető, az újdonság ugyanis már a TSMC 16 nanométeres FFC (FinFET Compact) eljárásával készül, szemben az előd 28 nanométerével.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért nem az Intel gyártósorain készül Myriad X, hisz a vállalat fejlett és meglehetősen nagy termelőkapacitással rendelkezik. Ennek oka, hogy a Myriad X már túl lehetett a tape out fázisán amikor az Intel felvásárolta a céget, a következő generáció ugyanakkor már valószínűleg az Intel 10 vagy 14 nanométerén készül majd, növelve a vállalat kapacitásának kihasználtságát.

Intel: az AI vonatát már nem késsük le!

Az Intel még tavaly szeptember elején jelentette be, hogy felvásárolja a Movidiust, így erősítve gépi látásos kompetenciáját. Az akvirált cég igazi nagyágyúnak számít(ott), többek között a Google térbeli képrögzítést célzó Project Tango technológiája mögött is a Movidius áll. Emellett a cég olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Lenovo, vagy a drónjairól megismert DJI vagy a FLIR, amelynek hőkameráját a CAT okostelefonjában magunk is kipróbáltuk. Az Intelnek egyébként nem ez volt az első felvásárlása a területen, a cég korábban a térbeli videókkal foglalkozó izraeli Replay Technologiest, illetve a deep learning terén élen járó Nervana Systemst, valamint a kognitív technológiákban utazó Saffront is bekebelezte.