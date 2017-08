A SteamVR felé nyit a Windows Mixed Reality

Az ősz, illetve az IFA közeledtével a VR-hajrá is egyre inkább erősödik, nem sokkal azután, hogy a Valve több közkedvelt játékából is bejelentett VR kiadást, most a Microsoft és a Dell is fontos lépéseket tett a piacon.

Kezdjük a sort a redmondiakkal: a vállalat már a tavaly sem rejtette véka alá, hogy komoly ambíciói vannak a virtuális valóság területén, hasonló funkcionalitás már az első Creators Update-be is bekerült, noha egyelőre csak a fejlesztők számára, az őszi frissítéssel viszont mindenki számára elérhetővé válnak a Windows Mixed Reality funkciói. Ez megnyitja a kaput a várhatóan az ünnepi szezonban érkező, olcsóbb VR headsetek előtt, a Microsoft platformjára építő készülékeknek ráadásul nagy előnye a HTC Vive-hoz hasonló drágább modellekkel szemben, hogy nincs szükségük külső szenzorokra a viselő pozíciójának követéséhez.

Hasonló a Windows Mixed Reality platformra építő headset számos gyártó, többek között az Acer kínálatában is érkezik majd, az eszközök ráadásul már 300 dolláros áron elérhetők lesznek, amely kontrollerekkel is csak 400 dollárig kúszik fel - ez jó 200 dollárral kevesebb, mint a HTC vagy Oculus készülékeinek ára, még a legutóbbi jelentős árleszállításokat figyelembe véve is.

Ugyanakkor ahogy azt Gabe Newell is kiemelte, az alacsony ár önmagában kevés ahhoz, hogy sikerre vigye az iparágat, ahhoz megfelelő tartalmi háttérre is szükség van. Ezen a területen a Valve után most a Microsoft is rákapcsol: a cég bejelentette, a SteamVR platrofmra szánt címek a Windows Mixed Reality headseteket is támogatják majd. A barátságosabb árú VR szemüvegek érkezésekor így a felhasználók rögtön egy már létező palettáról válogathatnak, nem kell egy egészen új ökoszisztéma kiépülésére várniuk. A Microsoft persze saját hatáskörben is igyekszik bővíteni az elérhető tartalmak körét, ígérete szerint hamarosan a Halo sorozat új epizódja is támogatja majd a VR headseteket.

Ahhoz persze, hogy a Windows Mixed Reality platform ténylegesen elérhető áron tudjon VR élményt kínálni, nem csak a headsetek oldalán, de az azok mögött dolgozó PC-kre vonatkozó követelmények terén is kompromisszumokra van szükség. A platform ezért kétfelé ágazik, a Mixed Realityvel szemező PC-gyártók kétféle logót csaphatnak termékeikre: a másodpercenként 60 képkocka megjelenítésére hitelesített, intergrált grafikálval rendelkező, alacsonyabb árú modellek a Windows Mixed Reality PC, míg az izmosabb, dedikált grafikát felvonultató eszközök Windows Mixed Reality Ultra PC feliratot kapnak. Utóbbiak már 90 képkockával operálnak másodpercenként, illetve a headsettel párhuzamosan igény szerint monitoron is képesek megjeleníteni az adott tartalmat.

A Dell már októberben belép a piacra

A Microsoft vonatára pedig hamarosan a Dell is felül, a gyártó ugyanis bemutatta saját Mixed Reality headsetét. A Visor névre hallgató eszköz a termékkategóriához hűen nem igényel külső szenzorokat, továbbá egyetlen USB-C kábellel csatalkozik a számítógéphez, így jóval kevésbé kell tartani attól, hogy a virtuális térben való kapálózás közben belegabalyodik a fejéről lógó kábelkötegekbe. A készüléken, a környezet követéséhez és az esetleges AR alkalmazásokhoz két kamera is található, benne pedig két 1440x1440-es kijelző dolgozik, akárcsak az Acer, illetve a HP korábban megszellőztetett hasonló termékében.

A Dell egy kontrollerpárost is felvillantott a készülék mellett, amelyek első pillantásra gyakorlatilag teljesen megegyeznek a Microsoft saját fejlesztésű Mixed Reality vezérlőivel. Valószínűleg a funkcionalitásban sem sok különbség lesz, a redmondi cég kontrollerei egyébként úgynevezett 6DOF (hat szabadságfokú) eszközök, amelyek helyét a sisakhoz és a szobához/környezethez képest is követi a rendszer. A Dell készüléke a vetélytársaknál a hasonló specifikációk dacára valamivel feljebb tolja az árat, a szemüveg önmagában nettó 350, a vezérlőkkel nettó 450 dollárért lesz kapható, a tervek szerint már októberben.

Az elérhetőbb árú VR eszközök terjedése (amelyek kapcsán a következő napokban még biztosan számíthatunk néhány hírre) az idei ünnepi szezon komoly lökést adhat az iparágnak, akár az igazi, fősodorbeli térnyerés első lépcsője is lehet - ehhez persze arra is szükség van, hogy az ősszel tovább bővüljön az eszközökön elérhető tartalmak köre is.