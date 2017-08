Rövidesen végleg elnémíthatja a kéretlen hangos videókat a Chrome

Hamarosan befoghatja a bosszantó weboldalak száját a Chrome, a böngésző Canary verziójában debütáló, egyelőre kísérleti jelleggel elérhetővé tett funkciónak hála. A megoldásra először az Android Police hívta fel a figyelmet, annak érkezését, legalábbis a Canary build felületére azonban később a Chrome csapatának képviseletében Francois Beaufort is megerősítette Google+-on.

A hiánypótló funkcióval végre lehetőség nyílik domainszinten szabályozni a hangot a böngészőben, így egy az egyben lenémíthatók a kéretlenül induló videókkal operáló weboldalak. Az automatikusan induló, hangos videós tartalmak kétségtelenül az online felületek legbosszantóbb elemei közé tartoznak, és bár a modern böngészőkben, így a Chrome-ban, illetve a Firefoxban is lehetőség van a megnyitott böngészőlapok egyenkénti némítására, ez sajnos nem biztosít védelmet a hirtelen berobbanó kéretlen tartalmak első másodpercei ellen.

A nemrég beharangozott új Canaryban azonban már nem kell ilyen problémáktól tartani: az URL-sáv bal széléről kattintással előhívható, legördülő menüben ugyanis megjelenik a "Sound" menüpont, amellyel az éppen megnyitott teljes weboldalon lekapcsolható a hang, a beállítást pedig a böngésző meg is jegyzi, így amikor később az adott weblapra látogatunk, akkor sem kell a hirtelen felharsanó videós tartalmaktól tartani. A weboldalakon a hang mindaddig kikapcsolva marad, ameddig azt a felhasználó manuálisan vissza nem állítja.

A funkció tehát egyelőre csak a Canaryban érhető el, noha alapértelmezetten még az előzetes build felületén sem aktív, megjelenítéséhez az "-enable-features=SoundContentSetting" switch bekapcsolására van szükség. Azt egyelőre nem tudni, hogy a megoldás lecsorog-e a végleges Chrome verziókba is, az mindenesetre szinte biztos, hogy a felhasználók részéről pozitív fogadtatásra találna. Néhány héten belül mindenesetre kiderül, hogy a stabil Chrome-ot használók is elnémíthatják-e végleg az automatikusan induló, hangos videókat - amennyiben igen, és más böngészők is átveszik a funkciót, az hosszabb távon akár le is szoktathatja a renitens weblapokat a bosszantó tartalmak használatáról.