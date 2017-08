Megkésve bár, de törve nem: szállítja első készülékét az Essential

Masszív késés után szállítja az Essential Phone-okat az Android atyjának is titulált Andy Rubin cége. A május végén bejelentett, acélos specifikációkkal kecsegtető letisztult okostelefon tesztpéldányait már megkapta a média, az első megrendelők pedig napokon belül hozzájuthatnak készülékükhöz. Rubinék projektje ugyanakkor valószínűleg megszenvedi, hogy időközben piacra került a Samsung Note 8, illetve már az Apple legújabb üdvöskéje is a küszöbön van, a következő iPhone-t bemutatás pár héten belül megtörténhet.

Az Essential múlt pénteken jelezte vásárolóinak, hogy elkezdi szállítani az okostelefonokat, így az első darabok pár napon belül landolhatnak. Ezzel együtt valószínűleg az első független tesztekre sem kell majd sokat várni, a különböző magazinok ugyanis már napokkal korábban megkapták a készülékeket, így az első bemutatók is megjelenhetnek a héten. A specifikációk alapján egyébként van esély a pozitív fogadtatásra, a rendkívül vékony peremű, lekerekített sarkú kijelzővel szerelt készülékben dolgozó vas ugyanis hozza a csúcskategória idei kívánalmait, a házba Snapdragon 835 processzor, 4 gigabájt RAM, illetve 128 gigabájt háttértár került. Ehhez egy akció keretén belül 50 dollárért cserébe egy 360 fokos kamerát is mellékel a cég, amely kiegészítőért amúgy közel 200 dollárt kellene kicsengetni.

Mindez ugyanakkor már nem biztos, hogy elég lesz a sikerhez, a május vége óta eltelt cirka három hónapban ugyanis erősödött a konkurencia, a Samsung épp múlt héten jelentette be legújabb zászlóshajóját, a Note 8-at. Ezt követő várhatóan szeptember közepén az alaposan megújuló, következő generációs iPhone, pár héttel később pedig a Google saját tervezésű, Pixel készülékcsaládjának második generációja is befuthat, így a márka szempontjából amúgy is erős hendikeppel induló Essential Phone-nak borítékolhatóan nehéz dolga lesz.

Rubinnak ugyanakkor megvan az az előnye, hogy gyakorlatilag már a telefon hivatalos leleplezése előtt kialakult egy olyan kvázi "rajongói" mag, amely nem csak megelőlegezte a bizalmat az Essential Phone-nak, de látszólag a késéseket is kifejezetten jól tűrte. Kérdés azonban, hogy ez a csoport mekkora, tud-e bővülni a csúszások után, illetve hogy mennyien vannak, akiket a potenciális vásárlók közül el tudott csábítani a Samsung. Az Essential Phone egy másik vitathatatlan előnye az árcédula, a nettó 700 dolláros összeg ugyanis már látványosan alacsonyabb a Note 8 930 dollárjánál, illetve egyöntetű pletykák alapján majd a vadiúj iPhone 1000 dollárra taksált (alap)áránál is olcsóbb lehet Rubinék okostelefonja.