Hibrid felhőhöz jelentett be hiperkonvergens rendszereket a Hitachi

Egy új platformot, azzal pedig új hiperkonvergens rendszereket leplezett le a Hitachi Data Systems. A Unified Compute Platform (UCP) HC sorozat egy integrált SDDC rack-scale platform, amelynek szoftveres alapját a VMware Cloud Foundation nyújtja. A HDS szerint megoldásai a hiperkonvergens rendszerekre jellemző szokásos előnyökkel kecsegtetnek, azaz például gyorsan és egyszerűen építhető ki hibrid felhős környezet, amivel az ügyfelek a privát és publikus felhő előnyeit egyszerre kamatoztathatják. A UCP sorozattal a vásárlók a teljesen integrált SDDC stack mellett akár egy testre szabottabb rendszert is kialakíthatnak a Hitachi vSAN támogatott node-jára és a VMware szoftverére alapozva.

A rendszerek hardveres alapját a UCP RS V210 vagy RS V210F biztosíthatja, a két termék között a hibrid és az all flash kiépítés jelenti a különbséget. Egy node mindkét esetben 2U magas, a processzor szerepét pedig Intel Xeon E5 v3 vagy v4, 8-22 magos modelleket tölthetik be, amelyekhez összesen 256-1536 gigabájt rendszermemória kapcsolódhat. A hibrid V210 nyers tárkapacitása 12-60, az all flash V210F-é pedig 4-38 terabájt között változhat, amelyhez rendre 6-30, illetve 7-100 terabájtos felhasználható kapacitás tartozik.

A node-okból legfeljebb 21 darab pakolható egy rackbe, amivel a V210 esetében 192-960, a V210F-et alapul véve pedig 224-3200 terabájt között skálázható az alkalmazások által kiaknázható kapacitás. Hiperkonvergens kiépítés esetében 1-8 ilyen racket lehet összefűzni, ilyen esetben a Cisco Nexus 9000 szériás switche kezeli a hálózati forgalmat, a menedzsmentet pedig a Quanta BMS T1048-LB9 eszköze végzi. Ahogy már említettük, a szoftveres részt a VMware nyújtja, a cég Cloud Foundation csomagja számítási, tárolós, illetve hálózatvirtualizációs megoldást is nyújt a vSphere, Virtual SAN, NSX, és SDDC Manager szoftverek segítségével. Ezt egészti ki a Hitachi saját, Unified Compute Platform Advisor menedzsment alkalmazásával.

A Hitachi már a sokadik szereplő, amely belép az előre integrált, szervert, tárolót és hálózati egységet egyaránt tartalmazó hiperkonvergens rendszerek piacára. A lépés hátterében a változó igények állnak, ugyanis míg a hagyományosnak számító konvergens rendszerek meglehetősen gyengén teljesítenek, addig a hiperkonvergens megoldások eladásai fokozatosan emelkednek.