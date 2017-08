Öt év börtönre ítélték a Samsung cégcsoport alelnökét

Bűnösnek találta a szöuli bíróság a Samsung alelnökét, a céget de facto vezető Lee Jae-yongot (Li Dzsejong) vesztegetés, sikkasztás, adócsalás és hamis tanúzás vádjában, ezért öt év börtönbüntetést szabott ki rá - írja a Korea Times. Az ügyészség korábban 12 éves büntetést kért az alelnök számára a korrupciós botrány miatt. Az ügyben többek közt a dél-koreai köztársasági elnök is érintett volt, akit már eltávolítottak a pozíciójából.

Az ügy hátterét többek között egy 2015-ös tranzakció jelenti, melynek során a Samsung két leányvállalatát akarta egyesíteni, az építkezésekkel foglalkozó Samsung C&T-t és a Cheil Industries vegyészeti üzletágat. A család célja az volt, hogy Linek nagyobb befolyása legyen a vállalatban, és hivatalosan is átvehesse a cégcsoport vezetését apjától, részvényvásárlás és komolyabb adófizetés nélkül. Az ügyészség azzal gyanúsította a Samsungot, hogy a két cég egyesítése közvetve a legnagyobb részvényes, azaz az állami tulajdonú Nemzeti Nyugdíjfolyósító lefizetésével sikerülhetett. A részvényesek szavazását követően ugyanis a Samsung 38,5 millió dollárnak megfelelő wont utalt át az állammal közvetetten kapcsolatban álló alapítványoknak. A bíróság a cégcsoport alelnökét végül 6,4 millió dollárnak megfelelő won kenőpénz adásáért, illetve 5,7 millió dollárnyi won sikkasztásáért találta vétkesnek.

A családi alapítású dél-koreai óriásvállalatok, azaz a csebolok jelentős hatással bírnak az országon belül, szoros összefonódásban vannak a politikával, és a gazdasági élet mozgatórugói, emellett a társadalmi és kulturális életre is hatással vannak - a Samsungon kívül a csebolok közé tartozik például a Hyundai és az LG is. A Samsung korrupciója, valamint a vállalat és a politika kölcsönös összefonódása tehát nem teljesen példa nélküli, amit az is bizonyít, hogy korábban Li apja is ült börtönben korrupciós vádakkal. Ezt követően viszont folytatta a cégcsoport vezetését, amelyet a szívrohamát követően vett át tőle Li a gyakorlatban - a hivatalos elnökváltásra egyelőre azonban még nem került sor.

A Samsung alelnöke továbbra sem ismeri el vétkességét a vádpontokban, és azonnali fellebbezést tervez az ügyben, amely valószínűleg a legfelsőbb bíróságig is el fog menni. Az ügy a tárgyalásokat követően várhatóan csak 2018-ban fog véget érni.