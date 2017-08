Google-felhőbe költözik a Marketo

Fontos stratégiai szövetséget jelentett be a Google és a marketing-automatizációban utazó Marketo. A két cég közös közleménye szerint a Marketo teljes infrastruktúráját beköltözteti a Google felhős platformjára. Ezzel egy időben mindkét fél felkészíti szolgáltatásait az integrációra is, lesz adatok szintjén átjárás a szoftverek között.

Adnák alá a lovat

A bejelentés szerint a Marketo nem egy versenytárstól költözik át a Google-höz, hanem saját on-premise infrastruktúráját viszi át a felhőbe, a Google Cloud Platformra. A következő hónapokban indul a költözés, amelyben a Marketo mérnökeit a Google szakemberei segítik majd, és várhatóan 2019 előtt teljesen lezárul a folyamat. Ez mindenképp izgalmas próbálkozásnak tűnik, viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy cég teljesen feladja az on-premise infrastruktúrát és komplett számítási kapacitását felhős környezetben építi újra.

Az értesülések szerint a költözés mérete tényleg nem triviális, a Marketo több tíz petabájtnyi ügyféladatot fog átmozgatni a folyamat során. A cég először az új ügyfeleket szolgálja majd ki GCP-ről, őket fokozatosan követik majd a már meglévő partnerek. A két cég a tranzakció részleteiről nem árult el sok részletet, de annyit tudunk, hogy a szélesebb szövetség részeként a Google nem a normál árat számlázza az infrastruktúra-használatért - legalábbis az első években biztosan.

Szoftveres integráció

A bejelentés fontos eleme, hogy a két cég SaaS-megoldásai között erős integráció készül, a Google irodai csomagja, a G Suite és a Marketo termékei együttműködnek majd - értelemszerűen a közös ügyfeleknél. Ennek keretében a Gmail, a Sheets vagy a Hangouts Chat is kap Marketo-támogatást, ez mind az ügyfelekkel történő kapcsolattartást, mind az új marketinges tartalmak fejlesztését gyorsítani fogja a felek reményei szerint.

Steve Lucas Marketo-CEO - a felhőbe emeli (forrás)

Az integráció ennél további is nyúlik, a Google bedobja fejlett analitikai eszköztárát, a Google BigQueryt és a Machine Learning API-szettet, amelyekkel a marketós adatok dolgozhatóak fel tetszőleges mélységben. A két csapat további integrációkat is fontolgat, a Marketo a fentieken túl más Google-termékekben is megjelenhet a jövőben. Az már csak hab a tortán, hogy a Google is bevezeti a Marketo szolgáltatásait, így saját tevékenységére is ezeket a szolgáltatásokat fogja majd használni.

Alakulnak a felhős szövetségek

A két cég nem csak a költözést, hanem egy stratégiai szövetséget is bejelentett, ami önmagában is fontos - és ki is jelöli a felhős technológiákban utazó cégek új stratégiai prioritásait. Az egyes nagy szereplők, a Google, a Microsoft, az Amazon és a nagyon igyekvő Oracle nagyon eltérő szolgáltatásportfólióval rendelkeznek, bizonyos SaaS igényeket egyszerűen nem tudnak kiszolgálni saját forrásból. A Google számára ilyen hiányosság például a CRM, ami bizonyos üzletek megkötésénél komoly versenyhátrány a Microsofttal szemben, amelynek Dynamics SaaS-megoldásában van ilyen elem.

A portfólió lyukai több eszközzel is betömhetőek: felvásárlással is meg lehet szerezni a hiányzó láncszemeket, de járható út a stratégiai szövetség is, amennyiben a cég nem kíván a központi kompetencián túli megoldásokat szállítani. A Google-Marketo bejelentés pont erre példa, a Google fontos hiányosságot iktat ki a saját oldalán, amivel a Microsoft, a Salesforce vagy épp az Oracle versenyelőnyét tudja csökkenteni. A Google korábban az Evernote-tal és a Boxszal is hasonló szövetségre lépett, épül tehát a cég saját felhős ökoszisztémája, még ha kevésbé látványosan is, mint az Amazon vagy a Microsoft platformja.

Marketo - kicsi, de erős lehet

A Marketo kimondottan marketing-automatizációs eszköztárat fejleszt, ennek része a lead-menedzsment, emailes marketing, hagyományos marketing és számtalan más eszköz is. A cég platformja teszi lehetővé például, hogy a vállalatok egyéni, testre szabott kedvezményekkel vagy ösztönzőkkel bombázzák a potenciális vásárlókat. Egy jókor megjelenő hirdetés vagy kedvezmény vásárlásokat tud eldönteni, ezt teszi automatizálhatóvá a Marketo. A cég ehhez rengeteg adatot gyűjt a felhasználókról, követi őket weboldalakon és a fizikai térben is, ennek alapján igyekszik profilt építeni az ügyfélkörről. A céget a Center for Digital Democracy jogvédő szervezet be is panaszolta a túlzott adatgyűjtésért és az uniós adatvédelmi normák megsértéséért.

A cég 2013-ban rajtolt a tőzsdén, de 2016-ban kivásárolta onnan egy magánbefektetői alap, mintegy 1,8 milliárd dollárért. A cég azóta gyors növekedésnek indult, ahogy agresszív (és költséges) értékesítési kampányba kezdett - a cég vezetője szerint ennek lett is eredménye, a kivásárlás óta több millió dollár fölötti szerződést tudott kötni a Marketo, mint az azelőtti évtizedben összesen - nyilatkozta a bejelentés kapcsán a Forbesnak. A cég a Salesforce és az Oracle-féle Eloqa versenytársa - ezért is nagyon fontos, hogy a Google oldalára állt.