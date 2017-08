Eladhatja VR fejlesztését a HTC

Megszabadulhat a virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztésitől, ezzel együtt pedig a Vive-tól is a HTC - közli a Bloombergre hivatkozva a TechCrunch. A forrás szerint a HTC több stratégia opciót is vizsgál, amelyek között szerepel a virtuális valósággal kapcsolatos részleg leválasztása, illetve annak eladása is. A lépéseknek bőven van alapjuk, hisz évek óta mélyrepülésben van a tajvani vállalat, amin egyelőre a Vive sem tudott fordítani, a VR szemüvegek piaca ugyanis még számos gyerekbetegséggel küzd.

Jelen állás szerint a leválasztás tűnik a legvalószínűbbnek, ezzel ugyanis később lényegesen egyszerűbben értékesíthető a divízió. A lépés további hozadéka lenne, hogy ezt követően a HTC eladása is könnyebben menne, a Bloomberg szerint ugyanis a vállalat aktuális formájában nem sok felvásárlót hoz igazán lázba, köszönhetően a viszonylag széles termékpalettának, és az azokhoz kapcsolódó szerteágazó fejlesztéseknek.

A tajvani vállalat vesszőfutását jól szemlélteti részvényeinek árfolyama. Az elmúlt 5 évben körülbelül 75 százalékkal csökkent a cég papírjainak értéke, az abszolút csúcstól pedig jelenleg 95 százalékkal marad el a HTC, amely értéke 1,8 milliárd dollár környékén mozog. Mindez elsősorban vállalat okostelefonos eladásainak visszaesésének köszönhető, a negatív tendencián pedig egyelőre nem tudott fordítani a cég. Többek között ezért is vágott bele a néhány éve még szép reményekkel kecsegtető VR eszközök piacába a HTC.

A kezdeti fellángolást azonban meredek visszaesés követte, legutóbb még a Vive projektben szerepet vállalat Valve társalapítója és elnöke is pesszimistán nyilatkozott a VR-ről. Gabe Newell szerint ennek legfőbb oka a minőségi tartalmak hiányában keresendő, ahogy a vezérigazgató fogalmazott, jelenleg egyetlen olyan címet sem tudna mutatni, amely miatt milliók változtatnák meg otthoni számítógéphasználati szokásaikat, sőt szerinte még akkor sem nőne túl nagyra a piac, ha a létező VR rendszereket 80 százalékkal olcsóbban kezdenék árulni.

Márpedig jobb híján a HTC kénytelen volt megvágni a Vive árát, a cég épp a napokban csapott le derekas 200 dollárt a headset árából, ami így már nettó 600 dollárért megvásárolható. Az árleszállítás mellé érkezik a Fallout 4, a DOOM, és a Skyrim VR kiadása, amely valamelyest serkentheti az érdeklődést, ugyanakkor kétséges, hogy három cím elég lesz a piaci pálforduláshoz. A HTC egyébként 190 000 darab Vive-ot szállított le az idei első negyedévben, ami 90 ezerrel múlta felül a Oculus darabszámát.