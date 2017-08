Visszatért az élők közé a Samsung Galaxy Note széria

Eddigi legnagyobb modelljével bővítette a Note szériát a Samsung: a vállalat leleplezte várva várt nyári csúcsmodelljét a Samsung Galaxy Note 8-at, amely az előző verzió, a Note 7 kínos visszahívása után új lendületet, és nem utolsó sorban bizalmat hivatott szerezni az egyébként népszerű szériának.

Ahogy az várható volt, a Note 8 a Samsung által tavasszal, a Galasy S8 és S8+ modellekkel felvázolt dizájn-irányvonalat követi, kétoldalt gyakorlatilag eltüntetett kijelzőperemekkel, illetve a hátoldalra száműzött ujjlenyomat-olvasóval. Hagyományosan a Note telefonok a koreai gyártó csúcskategóriás okostelefon-felhozatalának behemótjai, azokat a cég jóval nagyobb kijelzővel szereli fel, mint mondjuk az S sorozatot. Ez az éles határ ugyanakkor idén már elmosódni látszik, a Note 8 6,3 hüvelykes panelje nem sokkal múlja felül az S8+-nál megismert 6,2 hüvelykes kijelzőt - jóval nagyobb ugyanakkor a rövid életű, 5,8 hüvelykes Note 7-nél. Észrevehető a különbség továbbá a kijelző széleinek ívében is, a gyártó a Note 8-ra láthatóan kisebb íveket tett, ezzel maximalizálva a panel sík területét, azaz az írófelületet a széria jól ismert digitalizáló tolla, az S-Pen számára.

A motorháztető alatt a telefon nem sok meglepetést tartogat, az idén kötelező, élvonalbeli hardverrel érkezik. Az eszközt a gyártó az Egyesült Államok, Kína és Japán piacára Qualcomm Snapdragon 835 lapkával szereli fel, míg a többi piacon, így Európában is, a Samsung saját, Exynos 8895 processzorával lesz elérhető - akárcsak a Galaxy S8+. A kijelző bár egy hajszállal nagyobb lett, más tekintetben nem változott tavasz óta, a Super AMOLED panel az S modellekben is látott, hosszúkás, 18,5:9-es képarány mellett 2960x1440 pixeles felbontást produkál, 521 PPI pixelsűrűséggel. A RAM-ot ugyanakkor felhizlalta a cég, a tavaly és idén tavasszal látott 4 gigabájt helyett a Note 8-ba már 6 gigabájt LPDDR4 memória került, 64 gigabájt (microSD-vel bővíthető) belső tárhellyel.

Az eddigi modellekhez képest az egyik leglátványosabb különbség a telefon hátoldalán tűnik fel: a Samsung is megtört az iparági nyomás alatt, és felszállt a kétkamerás vonatra, még ha ezt nem is indokolta minőségbeli hiányosság a tavaszi csúcsmodellek hagyományos, egykamerás képességeit illetően. Az új Note hátoldalára a cég két, 12 megapixeles szenzort tett, amelyek egyike f/1.7-es, széles látószögű lencsét kapott, optikai képstabilizációval, utóbbira pedig egy kétszeres optikai nagyítást biztosító telefontó lencse került, mindkettő OIS funkcióval. A kombóval lehetőség van a tavaly az Apple-től is megismert minőségvesztés nélküli, "optikai" zoomra, illetve a háttérelmosásos "bokeh" effektusok sem maradtak ki a palettáról - ez utóbbit ráadásul valósi dőben tudja a szoftver rárajzolni a képre.

Igaz a készülékház nagyobb lett mint az S8+ esetében, abban a plusz egy kamera mellett a már említett S-Pennek is kellett hogy jusson hely, ez pedig valamelyest az akkumulátor rovására ment: az S8+-ból megismert, 3500 mAh kapacitású telep helyett itt a nagyobb kijelző dacára egy kisebb, 3300 mAh-s akkut találunk. Az a tavaly elfüstölt Note 7-ek fényében talán nem meglepő, hogy a gyártó inkább biztosra ment, és nem próbált nagyobb telepet a telefonba gyömöszölni - ráadásul ezeket az akkukat is tüzetes ellenőrzésnek veti alá.

Ha pedig már szóba került az S-Pen, a készülék aljába rejthető digitalizáló toll idén is kapott új képességeket, igaz az eszközt a cég idén nem rajzolta át túlzottan: maradt a 0,7 milliméteres tollhegy, illetve az idén is impresszív, 4096 nyomásszintet megkülönböztető érzékenység. Az újdonságok inkább szoftveroldalon érkeztek, a toll új, Live Messages funkciójával például lehetőség van animált GIF-ként kézírásos üzeneteket, rajzokat küldeni az ismerősöknek, de a tavaly rövid időre felvillantott fordítás funkció sem maradt ki a felhozatalból, a tollal kijelölt szövegeket a Samsung szoftvere gyorsan a felhasználó által beállított nyelvre fordítja. Mindezek mellett, ahogy a Note 7-nél is láthattuk, lehetőség van gyors jegyzeteket a lezárt kijelzőre is firkálni, egy rövid megjegyzésért nem kell feloldani az eszközt. A készülék megtartotta az IP68-as vízállóságot is, attól függetlenül, hogy az S-Pent épp használjuk vagy a telefonban van.

A hátoldali ujjlenyomat-olvasó a Note 8 esetében kissé odébb vándorolt a kameráktól mint az S8 sorozatnál, így kisebb az esély, hogy a telefon feloldása közben összetapogatjuk a szenzorokat, ugyanakkor ahogy azt már az S8+-t kipróbálva is tapasztaltuk, továbbra sem ideális az elhelyezés. Persze más mód is van a készülék feloldására, az íriszszenzor a Note 8 fegyvertárába is bekerült. A Samsung emellett továbbra sem engedte el a 3,5 milliméteres audio jacket, amely a telefon alján, az USB-C aljzat mellett figyel. A készülék az S8 szériával bemutatkozott Dex dokkolóval is használható. Ami az operációs rendszert illeti, az Android 8-ra még a legújabb Note tulajdonosainak is várniuk kell majd, a telefon a 7.1.1-es verzióval debütál. Jó pont mindenesetre, hogy a gyártó havi rendszerességgel kiadott biztonsági frissítéseket ígér, tartva a tempót a Google hivatalos biztonsági ütemtervével.

A Samsung Galaxy Note 8 már előrendelhető, a boltokban pedig szeptember közepén tűnik fel - azon valószínűleg senki nem lepődik meg, hogy az androidos mezőny talán legnagyobb élharcosáért a gyártó borsos árat kér, a kezdőárként megadott 334 990 forintos (ajánlott fogyasztói) összeg ugyanakkor még a legpesszimistábbak szemöldökét is megemelheti. Első ránézésre tehát egy nagyon erős, cserébe viszont fantasztikusan drága modellel tér vissza az egy évre száműzetésbe vonult Note széria - ugyanakkor ha hihetünk a pletykáknak, a cég ősriválisa, az Apple is hasonlóan csillagászati kér majd el néhány hét múlva bemutatkozó csúcsmodelljéért.