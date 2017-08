Jön a nagyvállalati Chrome OS

Kimondottan nagy sikert aratott az elmúlt években a Chrome OS egy nagyon szűk piacon, az amerikai oktatási intézmények körében, amelyek iskolai eszközökként szívesen vetik be a könnyen karbantartható, triviálisan menedzselhető egyszerű böngésző-gépeket. A Google-nek megjött idővel az étvágya, most a koncepciót a nagyvállalati felhasználókra is kiterjesztené - ezt célozza a Chrome Enterprise.

A végfelhasználói Chrome OS-hez képest a Google egy kimondottan nagyvállalati szolgáltatáscsomagot nyújt a rendszer Enterprise kiadásához, amellyel a Windows ökoszisztéma versenyelőnyét igyekszik a cég letörni. Ennek megfelelően olyan kiemelt funkciók érhetőek el, mint a menedzselt, központilag felügyelhető Google Play hozzáférés, az Active Directory (és VMware Workspace ONE) integráció, SSO-támogatás és 24/7 elérhető nagyvállalati támogatási központ. A Google a vállalati ügyfelek megnyerése érdekében sok, eddig szent tehénnek számító privilégiumáról hajlandó lemondani: a rendszergazda dönthet az operációs rendszer frissítéseinek telepítéséről is, ráadásul nincs is szükség kötelező módon felhős megoldásra, on-premise is megoldható a végpontok menedzsmentje.

A menedzsment-réteg ezen felül rengeteg kisebb-nagyobb területtel bővül, adminisztrátori hatáskörbe kerül a Chrome kiegészítők telepítése, a nyomtatók kezelése, a flottakezelés, a hálózati beállítások és a proxyk beállításai is. A megoldáscsomagot lopásmegelőzés és olyan apróságok egészítik ki, mint az "ephemeral mode" és "kiosk mode", amelyek speciális, korlátozott bejelentkezési módoknak felelnek meg.

Mindennek persze már számottevő ára van, a Google eszközönként (tehát nem felhasználónként!) 50 dolláros licencdíjat kér évente a partnerektől.

Windows 10 S? Akkor már Chrome Enteprise is lehetne!

A Microsoft néhány héttel ezelőtt a Windows 10 S-sel jelölte ki az operációs rendszer fejlődésének (egyik lehetséges) útvonalát: ez a Windows 10 olyan működési módja, amelyben kizárólag a Store-ból letölthető alkalmazásokat képes futtatni. A drákói korlátozás eredménye viszont a jobb akkus üzemidő, a magasabb biztonság és a sokat egyszerűsödő menedzsment: például a rendszer a Win32-es alkalmazások szemetelése nélkül gyakorlatilag korlátlan ideig használható marad újratelepítés nélkül. Az előnyökért cserébe viszont le kell mondani a Windows legfontosabb előnyéről: a Win32-es ökoszisztémáról.

A Google valószínűleg helyesen érzi, hogy az elmúlt évtizedekben most van a (kliens) Windows ökoszisztéma a legsebezhetőbb pozícióban: a Microsoft UWP-stratégiája nagyon nem akar beindulni, a Windows-fejlesztők nem hajlandóak átállni az új platformra, miközben a Microsoft már elengedné (sőt, a Windows 10 S-sel már el is engedte) a "csupasz" Win32 kezét.

A két platform közötti tranzícióban megakadó Microsoft pedig sebezhető. A Chrome OS legnagyobb hátránya, a Win32 támogatásának hiánya ebben a kontextusban már nem is hátrány, miközben rengeteg előnyt (például az androidos alkalmazások millióit képes futtatni) tud felvonultatni. Olyan környezetben tehát, ahol amúgy sem feltétel a Win32-es alkalmazások futtatása, a Google igyekszik a Chrome OS-t komoly versenytárssá emelni - leginkább ezt szolgálhatja a most bejelentett komplex nagyvállalati megoldáscsomag.