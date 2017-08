Változáskövető funkciókkal újított a G Suite

Bejelentette a Google, hogy újabb együttműködést segítő funkciókkal egészíti ki az irodai felhasználásra szánt G Suite csomag szöveg-, táblázat- és diaszerkesztőjét. A vállalat indoklása szerint nagy projekteknél sok egyidejű online kommunikációra van szükség a csapattagok között a dokumentumok szerkesztése közben, mint például jogi megállapodások, projektjavaslatok vagy kutatási jelentések. A korábbi funkciókkal nehezebb volt követni a közös munkát a nagyobb feladatok közben, ezért a cég a változás- és verziókövetésen, a workflow eszközökön és a keresőn változtatott a legutóbbi frissítéssel.

A legtöbb fejlesztést a Google Dokumentumokban tapasztalhatják majd a G Suite felhasználók, főleg a változáskövető funkciókkal kapcsolatban, amelyek eddig is léteztek, de ezúttal kibővült a lehetőségek köre, többek közt már androidról, iPhone-ról és iPad-ről is elérhető a szerkesztő mód. Ezentúl meg lehet nézni a szerkesztések és hozzászólások nélküli dokumentumot - úgy is, mintha a megtekintő minden változást elfogadott volna, és úgy is, mintha mindet elutasította volna. Továbbá meg is teheti a felhasználó, hogy egyszerre jóváhagy vagy elutasít minden módosítást, és így nem kell minden javaslatra egyesével kattintania, feltéve ha ugyanazt szeretné tenni mindegyikkel - ez a funkció egyébként nem csak a G Suite-ban, hanem a Google Drive szerkesztőjében is tapasztalható.

Az már nem csak a szövegszerkesztőre, hanem a táblázatokra és a diákra is érvényes, hogy mostantól az egyes verziókat külön-külön nevekkel is el lehet menteni a G Suite-on belül. Bár a beépített verziótörténet eddig is jó módja volt a változások követésének (angolul a korábbi "Revision history" most a "Version history" elnevezést kapta), de a vállalat szerint a csoportok az elnevezések hozzáadásával jobban láthatják a munka előrehaladását. Egy gyors nézettel arra is van lehetőség, hogy például a projektvezető csak az elnevezések listáját tekintse meg.

Ezenkívül két új beépülő funkcióval is kiegészült a szolgáltatás, a Litera Change-Próval a dokumentumokat lehet összehasonlítani, akár a Drive-ból, a Gmailből vagy bármely más Google Docs változatból nyitotta meg a felhasználó. A Litera képes összevetni a dokumentum fej- és láblécét, továbbá beágyazott objektumait és táblázatait is, majd kimutatja a kettő közötti változások számát tételesen és összegezve. A másik integráció pedig a Workshare, amely nem csak számszerűen mutatja meg a két fájl közötti különbséget, hanem a saját felületén keresztül egyesével piros betűkkel kiemeli a változásokat.

További beépített szolgáltatások a változáskövetés mellett a sablonokra is vonatkoznak a szöveg- és a táblázatszerkesztőben egyaránt, amelyek "időt spórolnak a formázástól", de közben személyre is lehet szabni a dokumentumokat. A Google a partnerekkel közösen több ilyen sablont is elkészített, de az előfizetők saját típusokat is létrehozhatnak, amellyel a beépülő DocuSign megoldással aláírásokat is gyűjthetnek.

Egyúttal a Google változtatott a G Suite a belső keresőrendszerén is, amellyel a kifejezésekre jobb találatot fog adni a közlemény szerint - a Gmail, a Drive, a naptár és a Sites találatai alapján együttesen a "Felfedezés" menüponton keresztül. A beépített felfedezés fül segít más fájlok közt böngészni, miközben a felhasználó nem hagyja el a dokumentumokat, azonban a kiválasztás után már új fülön nyitja meg a tartalmat.

A fejlesztések mutatják, hogy a Google igyekszik beérni konkurensét, a Wordöt üzleti környezetben, mivel a bejelentett funkciók nagy része olyan, amellyel már a microsoftos szolgáltatásban megismerkedhettek a felhasználók. A változáskövetéshez használható újdonságok valóban segíthetik a nagy csapatok munkáját, de még igazi újdonságot nem jelentenek más üzleti megoldásokhoz képest.