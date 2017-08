Végre itt a VR tartalmak első igazi hulláma?

Az egyre csökkenő árú hardverek után lassacskán a tartalom is kezd lecsorogni a VR eszközökre: a Bethesda három közkedvelt játékáról is bejelentette, még idén VR kiadásban is elérhetővé teszi azokat. A három játék a Doom VFR, az Elder Scrolls V: Skyrim VR, illetve a Fallout 4 VR lesz, amelyek a karácsonyi szezont megelőzően jelennek meg. A VR szemüvegekre szánt Skyrim egész pontosan november 17-én, a Doom december 1-jén, a Fallout 4 pedig december 12-én debütál.

Hogy melyik cím melyik platformon lesz elérhető, igen változó: a Doom VFR például PC-n, HTC Vive szemüveggel, illetve PlayStation VR-en is játszható lesz, a Skyrim VR viszont csak a Sony konzolján lesz elérhető - a Fallout 4 VR pedig a HTC Vive szemüveg-PC párosra korlátozódik. Az egyelőre nem világos, hogy később a címekkel a fejlesztők nyitnak-e a megjelenéskor kihagyott platformok felé, ezzel kapcsolatban a Bethesda nem árulta el terveit.

Az ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy a HTC Vive nagy riválisa, az Oculus Rift headset kimarad a támogatott eszközök listájáról: a Bethesda, illetve az Id Software anyacége a Zenimax ugyanis távolról sem ápol jó kapcsolatot az Oculusszal, illetve az azt tulajdonló Facebookkal. A ZeniMax azzal vádolta meg az Oculus fejlesztőit, hogy mikor John Carmack csatlakozott hozzájuk 2013-ban, titoktartási szerződésbe ütköző, érzékeny adatokat osztott meg velük, enélkül az illetéktelenül felhasznált szellemi tulajdon nélkül pedig az Oculus Rift sem jöhetett volna létre.

Az ügyből bírósági per is lett, amelynek eredményeként februárban a bíróság 500 millió dollár kifizetésére ítélte az Oculust, a Zenimax számára. Az ügy ráadásul máig sem zárult le teljesen, a Zenimax többek között a Samsungot is tűz alá vette, miután az az Oculusszal együttműködésben fejlesztette saját, okostelefonra építő VR-szemüvegét, a GearVR-t. A fentieket figyelembe véve tehát egyáltalán nem meglepő, hogy a Bethesda nem nyit játékaival az Oculus felé, az ugyanakkor könnyen lehet, hogy az eredetileg csak PS VR-en megjelenő címek egy-két hónap után HTC Vive-ra is átvándorolnak, vagy épp fordítva.

Ahogy azt az Ars Technica is kiemeli, a VR-barát játékokat azoknak is újra meg kell majd vásárolni, akik korábban már megvették az eredeti verziót, a korábbi reményekkel ellentétben a VR-szemüvegek támogatása nem kerül majd ingyenes frissítésként a játékokba. A Fallout 4 VR esetében az is kérdéses, hogy mi lesz a játékhoz tartozó kiegészítőkkel, az egyébként már 60 euróért előrendelhető játék Steam oldala mindössze annyit ír, a szoftver tartalmazza a "teljes alapjátékot", VR-hez igazított harcrendszerrel és játékmenettel. Ha a cím kiegészítőit is újból, külön kell majd megvásárolni az tovább nehezítheti az ár tekintetében egyébként sem alacsony belépési küszöbű iparág dolgát. Szerencsére a Skyrim VR esetében már jobb a helyzet, a hasonló áron piacra kerülő játékban minden kiegészítő tartalom is megtalálható lesz. Ezzel szemben a Doom VFR-t tartalmilag inkább megnyirbálta a fejlesztőcég - cserébe azonban az ára is fele lesz a fenti két címének.

Ellensúlyozhatja viszont a játékok újravásárlását, hogy a HTC épp a napokban csapott le derekas 200 dollárt a Vive árából, amely így már nettó 600 dollárért megvásárolható. A csomag a szemüvegen kívül tartalmazza a hozzá tartozó, vezeték nélküli kontrollerpárost, fülhallgatókat, illetve a felhasználó pozícióját követő külső szenzorokat is. Az új játékokkal kombinálva a csökkentett ár ismét vonzóvá teheti a Vive headsetet az ünnepi szezonban, különösen hogy idén a gyártó még nem tervez komplett új verzióval piacra lépni, az eszközt még 2018 jelentős részében is elsődleges modellként kezeli majd.

Apróbb újítások ugyanakkor a Vive háza táján is akadnak, a cég például idő közben új, vékonyabb kábelrendszert tervezett a szemüveghez, de más hasonló kiegészítők is vásárolhatók az eszközhöz. Az árleszállítás terén persze a konkurencia is rákapcsolt: az Oculus még márciusban csapott le 200 dollárt a Rift árából, a szemüveget így 500, a kontrollereket pedig 100 dollárért kínálja - a két headset tehát fej-fej mellett halad az árversenyben.

A barátságosabb árazás ugyanakkor önmagában még kevés, hogy sikerre vigye a platformot, többek között Gabe Newell is amellett érvelt idén februárban, hogy amíg nincs megfelelő tartalom, addig a 80 százalékos árcsökkentés sem robbantja fel a piacot. A Bethesda azonban most láthatóan elkezdte komolyabban venni a VR tartalmakat, ha pedig a későbbiekben sem vesz vissza a tempóból, az lendületet adhat a piacnak, főleg ha a klasszikusok mellett újabb, esetleg exkluzívan VR platformokon elérhető címek is megjelennek. Ez persze elköteleződést és nem elhanyagolható kockázatvállalást is kíván a fejlesztőcégtől.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a VR piac nem merül ki a PC-s szemüvegekben és a PlayStation VR-ben, ide sorolhatók még az okostelefonnal dolgozó eszközök, mint a fentebb említett GearVR, illetve a hamarosan érkező, teljesen önálló szemüvegek is, amelyek tovább fragmentálhatják a piacot. Ilyen önálló eszközt már az Oculus és a HTC is bejelentett, de többek között a Lenovo is fejleszt hasonló készüléket. Utóbbiak esetében a tartalomgyártás megint új kihívást jelent, hiszen a PC-kénél jóval visszafogottabb hardverre és ismét egy újabb platformra kell fejleszteni - az említett eszközöknél ez a Google új generációs Daydream platformja lesz. A piac tehát erősen töredezett, számos koncepció küzd egymással, hogy bizonyítsa létjogosultságát. Az igazán nagy kaliberű tartalmak persze a PC-s és konzolos eszközöknél jelenhetnek meg, ahogy azt a mostani Bethesda bejelentés esetében is látjuk, ha pedig ez a szegmens beindul, az megalapozhatja az olcsóbb VR platformok növekedését is - persze a megfelelő tartalmi háttér utóbbiaknál sem kerülhető el. A piackutatók mindenesetre optimisták: az IDC prognózisa szerint 5 év alatt megtízszereződik majd az értékesített termékek száma.