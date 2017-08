Érkezik a HAMMER2 fájlrendszer a DragonFly BSD-be

A szeptemberi DragonFly verzióval már kipróbálható lesz a HAMMER2 fájlrendszer - közölte a fejlesztést vezető Matthew Dillon. Az új fájlrendszer számos ponton hoz előrelépést az elődhöz képest, a kifejezetten a DragonFlyhoz igazított megoldás az ígéret szerint nem csak felveszi, de képességek szempontjából néhol felül is múlja a ZFS-t. Ezzel a fegyverténnyel megkerülhető lehet az egykori Sun szülött fájlrendszer alkalmazása, amely jogi szempontból legalábbis kényes a szabad szoftveres körökben.

Az újítások között van a fejlett snapshot funkció, amelyet már akár egy könyvtárra is lehet alkalmazni. Ez a kívánt adatokat írásvédetté teszi egy időpillanattól kezdve, így teljes, konzisztens képet kapunk az adatok akkori állapotáról. Az ezután érkező írási parancsok már vadonatúj blokkokat kapnak a meghajtón és a snapshothoz képest differenciálként jelennek meg. A funkció már több más fájlrendszerben, így például a ZFS-ben is jelen van, akárcsak a fájlrendszer-szintű tömörítés. A HAMMER2-ben ez utóbbi több algoritmust is támogat, a tömörítés pedig alkönyvtár vagy fájl szinten is bekapcsolható.

Az újítások között van még a copy-on-write (COW) támogatás, amely egy viszonylag egyszerű, fájlrendszer szintű deduplikációs eljárás. Lényege, hogy azonos partíción található fájlok másolásakor nem történik fizikai duplikáció, csupán a fájlt/fájlokat leíró metaadat változik jelezve, hogy az adat több fájlként és/vagy más név alatt is megtalálható. Amennyiben a (fantom) másolatot a felhasználó módosítja, úgy a fájlrendszer az érintett vagy hozzáadott részt differenciált módon, külön blokkban/blokkokban tárolja, vagyis csak ekkor készül fizikai másolat az eredeti adatról.

A megközelítésnek előnye, hogy az meglehetősen egyszerűen takarékoskodik a hellyel, cserébe viszont elsőre furcsának ható jelenségeket generálhat, mivel sem duplikáció esetén, sem pedig a másolatok törlésekor nem változik a szabad tárkapacitás, hisz a metadatok módosításán túl más művelet nem történik. Ez egyben azt is jelenti, hogy olykor fájlok védelméhez használt legegyszerűbb, átmásolásos duplikáció értelmét veszti, hisz a fájlokról valós másolat nem készül, így az adatbiztonság sem változik.

A ZFS-hez képes szintén pozitívumként sorakoztatható fel, hogy az ígéret szerint a HAMMER2 kevesebb memóriával is beéri, a fájlrendszer ugyanis a metaadatok tekintetében takarékosabb. Ez ugyanakkor majd csak a végleges verzióban mutatkozik meg, Matthew Dillon szerint a szeptemberi bemutató még nem lesz túl hatékony. A szakember ugyancsak említést tett a biztonságról, a HAMMER2-vel ugyanis 512 bitig csavarható fel a kripto hash.

Dillon hangsúlyozza, hogy a néhány hét múlva megjelenő verziót csupán kísérleti jelleggel teszi elérhetővé, így az csak egyetlen image-et és az alap funkciókat támogatja majd. Arról egyelőre nincs hír, hogy mikorra várható a végleges verzió, de valószínűleg legkorábban valamikor a jövő év során kerül be a DragonFly BSD egyik verziójába.

Miért nem ZFS?

Ahogy arról a HWSW korábban részletesen beszámolt, a ZFS beépítése kockázatokat rejt, amelynek oka a licencelési ellentétekben gyökerezik. Ennek ellenére az Ubuntu bő egy éve megjelent 16.04-es LTS (long term support) kiadása már alapértelmezetten tartalmazza a ZFS lehetőségét, ám ahogy a DragonFly példája is mutatja, más rendszerek esetében inkább alternatív irányt választanak a fejlesztők. Azt egyelőre nehéz megítélni, hogy a HAMMER2-vel ez mennyire lesz kifizetődő, de amennyiben az ígéretnek megfelelően sikerül egy saját fejlesztéssel felülmúlni a ZFS-t, akkor az valós alternatívává léphet elő a szabad szoftveres ökoszisztémában.