Elrajtolt a Linksys játékosoknak szánt csúcsroutere

Előrendelhető a Linksys játékosoknak szánt router-szörnyetege, a WRT32X. A kifejezetten "gamer" eszközként hirdetett termék nem csak gyári képességei miatt lehet vonzó, hanem azért is, mert a különböző alternatív, routerekre szánt firmware-eket is támogatja, mint például az OpenWrt.

Az eszköz persze hardveres oldalon is komoly fegyvertárat vonultat fel, abban egy 1,8 gigahertzen ketyegő, kétmagos ARM processzor található, 256 megabájt flash tárhellyel és 512 megabájt DDR3 memóriával. Az eszköz természetesen támogatja a 802.11ac szabányt és a MU-MIMO-t, továbbá ahogy az a felső kategóriában már alapvetőnek számít, a párhuzamos 2,4 és 5 gigahertzen történő kommunikációt, amelyeken összesen másodpercenként 3,2 gigabites fájlátviteli sebességre képes. A készüléken összesen négy külső, kétsávos kommunikációra képes antenna található, emellett összesen 5 darab gigabites Ethernet aljzatot találunk rajta. A csatlakozók között egy USB 3.0 és egy kombinált USB 2.0 és eSATA port is akad.

A WRT32X mindezek mellett egy plusz trükköt is ígér, méghozzá a Rivet Networktől megismert Killer Prioritization Engine, röviden KPE támogatásával. A megoldás, amennyiben a routerhez csatlakozó eszközben is KPE-barát hálózati kártya található, fontossági sorrendben különböző csoportokba rendezi a hálózaton átfutó adatcsomagokat, a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. Online játék közben így a router például nagyobb prioritásúként kezeli az adott játék által végzett kommunikációt, így még ha a hálózatot más felhasználók is igénybe veszik, a rendszer az ő forgalmukat másodlagosként könyveli el, és inkább azt lassítja le, mint a játékét. Utóbbi funkció valóban hasznos lehet a gamer közösségben, hiszen az online többjátékos mérkőzések során rengeteg múlhat a stabil kapcsolaton - érdemes ugyanakkor még egyszer aláhúzni, hogy a funkció használatához a PC oldaláról is szükség van a megfelelő, KPE-támogatással érkező hálózati hardverre.

Noha lehetőség van lecserélni alternatív firmware-ekre, a WRT32X gyári szoftverére is érdemes vetni egy pillantást, amelyhez a cég igyekezett minél átláthatóbb, a hálózati eszközökkel kevésbé közeli barátságot ápoló felhasználk számára is egyszerűen kezelhető felületet létrehozni. A Windows Central személyesen is szemügyre vette az eszközt, tapasztalataik szerint pedig valóban nem kell sokat gondolkodni annak kezelésén, amely még különböző segédleteket is feldob az egyes funkciók elmagyarázásához.

A WRT32X tehát már előrendelhető, a boltok polcain azonban csak szeptember 21-én tűnik majd fel. Miután felső kategóriás eszközről van szó, a cég az árat is ennek megfelelően igazította, a készülékért vaskos, nettó 300 dollárt kell majd kicsengetni.