Felhasználói adatokat követelnek a Sonos hangrendszerek

Nem tehetik meg a Sonos hangrendszer használói, hogy nem fogadják el az új adatvédelmi irányelveket, különben az eszköz megszűnik működni - hívja fel a figyelmet a ZDNet. A vállalat meg is erősítette, hogy a tulajdonosoknak nincs lehetőségük a szabályzat elutasítására, amellyel beleegyeznek abba, hogy a rendszer különböző adatokat gyűjtsön a felhasználói szokásairól.

"Ha egy vásárló úgy dönt, hogy nem ismeri el az adatvédelmi nyilatkozatot, akkor nem fogja tudni frissíteni a szoftvert a Sonos rendszerén, és idővel csökkenni fog a termék funkcióinak köre. (...) A vásárló dönthet úgy, hogy elfogadja az irányelveket vagy pedig tudomásul veszi, hogy a terméke idővel működésképtelenné válhat." - mondta el a Sonos szóvivője a ZDNetnek.

Múlt héten egy email üzenetben jelentette be a cég, hogy az otthoni hangrendszerének új okos integrációja előtt változik az adatkezelés, és ezzel együtt a vállalat különböző adatokat kezd el gyűjteni a vásárlóiról. A cégnek az a megjegyzése, hogy a korábbi vásárlóknak sem lesz lehetőségük az új irányelvek figyelmen kívül hagyására, heves ellenállást váltott ki a felhasználókból Twitteren és Redditen is, akik attól tartanak, hogy a begyűjtött adatokat a Sonos más cégeknek szeretné majd értékesíteni, akárcsak például korábban az Unroll.me, a Vizio vagy legutóbb a Roomba porszívók kapcsán felmerült a probléma.

A Sonos esetében a gyűjtéshez hozzátartoznak olyan adatok is, amelyeket nem feltétlenül kell kiszolgáltatnia magáról a vásárlónak, csak "a megfelelő működést segítik" és a további fejlesztésekhez nyújtanak információkat, úgy mint különböző teljesítményadatok és a hangrendszerek aktivitási adatai - így ezeket ki lehetne kapcsolni a beállítások között. Ebbe a körbe tartozik például az eszköz hőmérséklete, a Wi-Fi jel erőssége, a Sonos rendszerhez kapcsolt zenei szolgáltatások belépési adatai (a jelszót kivéve), a felhasználás időtartama, az eszköz elhelyezése és irányítása az appon belül vagy más kapcsolókkal, továbbá a lejátszólista információi kapcsán a hangerőváltás, a továbblapozás vagy a leállítás időpontja.

Viszont az audiobeállítások, a hibajelzések és más felhasználói fiókokhoz kötődő "funkcionális adatok", amelyek a vállalat szerint az alapműködéshez "feltétlenül szükségesek", és nem lehet azoknak gyűjtősét leállítani. Ebbe beletartoznak a vállalat szerint az email és IP címek, a belépéshez szükséges információk, az eszköz adatai, köztük a Wi-Fi antennák, egyéb hardveres információk és a lakásban a szobák száma. A vállalat indoklása szerint ezek az információk mind a megfelelő működés fenntartásához szükségesek, és hogy az ügyfélszolgálat segítséget tudjon nyújtani, illetve támogatni tudja a továbbfejlesztési döntéseket.

Ez az eset is jól illusztrálja a Roomba porszívóhoz hasonlóan, hogy az okos otthonok eszközei is mennyi információt begyűjthetnek a vásárlóikról, amely a ZDNetnek nyilatkozó adatvédelmi szakértők szerint a szokásosnál is nagyobb átláthatóságot igényel a szolgáltatók részéről. Az eszközök fejlesztésével együtt a funkciók is bővülnek, továbbá a felhasználói szabályzatok és az adatvédelmi irányelvek is folyamatosan módosulnak, de a szakértők szerint a vállalatok részéről az lenne a megfelelő hozzáállás, hogy a vásárlók a korábbi feltételekkel és a korábbi funkcionalitással együtt is tudják tovább használni az eszközeiket, ha nem szeretnék elfogadni az új irányelveket. Az Electronic Frontier alapítvány ügyvédje, Lee Tien szerint mindez egyre növekvő probléma lesz a konzumer elektronikai eszközökkel kapcsolatban, amelynek kialakulásáról a gyártók tehetnek legfőképp, akik bizonyos adatokat lokálisan is tárolhatnának, vagy legalábbis az adatokat jobban elkülöníthetnék a termék funkcióitól.

Múlt héten a Plex médiaszerver-szolgáltatás tapasztalta a felhasználók ellenállását, mikor bejelentette, hogy még több adatot szeretne gyűjteni a nem azonosítható eszközökről, szintén azzal a feltétellel, hogy a szabályzat elutasítása a szolgáltatás megszűnéséhez vezet. A vállalat végül visszavonta a korábbi kijelentését, és vezérigazgatója, Keith Valory egy nyílt levélben igyekezett átláthatóbbá tenni, hogy a változások pontosan mit jelentenek. A Sonos viszont egyelőre még nem reagált a vásárlók kifogásaira, úgyhogy eddigi álláspontja szerint korlátozni fogja a szolgáltatást azoknál, akik nem fogadják el az új irányelveket.