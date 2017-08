Hiperkonvergens beszállítóját veszi meg a Cisco

A Cisco felvásárolja a szoftveres tárolómegoldásokat fejlesztő Springpath-t, az akvizíció értéke 320 millió dollár. A tranzakció optimális esetben már ebben a negyedévben lezárulhat, ezzel pedig a Cisco egyik jelenlegi exkluzív beszállítóját szerzi meg, a hiperkonvergens Hyperflex termékcsaládhoz ugyanis a Springpath szállítja a szoftveres tárolót.

A felvásárlás híre nem számít meglepőnek, az iparági szabványos (x86-os) kiszolgálókra épülő (hiper)konvergens rendszerek egyik legfontosabb eleme ugyanis a szoftveres réteg, a fürtökbe rendezett gépek ettől táltosodnak meg és válnak többé, mint csupán néhány egymás mellé helyezett kiszolgáló. Ez a szoftveres réteg végzi a különböző gépekben található meghajtók egybefűzését is, amelyeket összeolvasztva a tárolós komponens is előáll.

A Hyperflex rendszerek pedig Springpath szoftverrel érkeznek, a Cisco a HALO szoftveres tárolóját használja hiperkonvergens konfigurációinál. A HALO az UCS kiszolgálókban található meghajtókat, gyorsító SSD-ket és a rendszermemóriát fűzi össze egy egységes szoftveres tárolóvá, amely az alkalmazások szemszögéből teljesen egységes tárhelynek látszik. A szoftver rendelkezik a tárolóktól ma elvárt képességekkel, objektum- és blokkalapú elérést is támogat, tud rétegezni, deduplikálni, tömöríteni, mindezt magas fokú automatizálás mellett.

Ennek fényében abszolút logikus a felvásárlás, amiről már másféle éve pletykáltak (mi is tippeltünk rá), de a felvásárlásokban abszolút profinak számító Cisco valamiért csak most jutott el addig, hogy akvirálja az ex-VMware mérnökök alapította startupot. A tranzakcióra azért is lehetett számítani, mert a Ciscótól korábban egy ismeretlen nagyságú befektetést kapott a Springpath, amellyel együtt állítólag elővételi jogot is szerzett a vállalat.

A Cisco lépése egybevág a konkurensek stratégiájával, a legutóbb például a HPE vásárolta fel SimpliVity-t, amely szintén "HCI" (hyper converged infrastructure) megoldások fejlesztésére specializálódott. A HCI roppant ígéretes új iránynak tűnik jelenlegi 2 milliárd körüli össz-értékesítéssel és 2019-ig 65 százalékos évi átlagos növekedési ütemével. Nem csoda, hogy a nagyvállalati beszállítók igyekeznek pozicionálni magukat ezen a területen.