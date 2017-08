Jön az Age of Empires IV

Új epizóddal bővül az ikonikus Age of Empires széria, a Microsoft a Németországban jelenleg is zajló Gamescomon jelentette be a húsz éve indult valósidejű stratégiai játéksorozat negyedik részét, a klasszikus rajongóinak örömére - annak viszont kevésbé örülhetnek, hogy a cég egyelőre sem a tervezett játékból nem mutatott részleteket, sem pedig annak várható megjelenési dátumát nem árulta el. Az egyetlen felvillantott bemutatóvideóban csak koncepciórajzok jelennek meg, így egyelőre magáról a játékról nem sok derül ki belőle, az ugyanakkor sejthető, hogy az számos történelmi koron végigvonul majd - a hagyománynak megfelelően.

Az ugyanakkor ismert, hogy az Age of Empires IV fejlesztéséért az eredeti játékot készítő, a Microsoft által felvásárolt, majd feloszlatott Ensemble Studios helyett a Relic Entertainment felel. A csapat nevéhez olyan címek fűződnek, mint a Company of Heroes vagy épp a Dawn of War sorozat. A Relic Entertainment tehát maga sem mondható kezdőnek a területen, a cég mintegy 17 éve foglalkozik játékfejlesztéssel, címeik pedig rendre jó fogadtatásra találnak - az Age of Empires széria rajongói tehát bizakodva várhatják a következő epizódot.

Igaz a sorozat negyedik részének megjelenését egyelőre homály fedi, a Microsoft addig sem hagyja tartalom nélkül a széria kedvelőit: az Age of Empires első, második és harmadik része is kap Definitive Edition kiadást, amelyekkel a játékosok 4K felbontásban nosztalgiázhatnak. Az újrarajzolt játékok emellett új, jobb minőségű háttérzenét és számos játékmenetbeli újítást is kapnak, az elért eredmények pedig Xbox Live-on követhetők - ahol a többjátékos módra is lehetőség van. A Gamescomon a Microsoft végre elárulta, mikor jelenik meg az első frissített Age of Empires epizód, arra a rajongók idén október 19-én számíthatnak, exkluzívan Windows 10 rendszeren.

A legendás klasszikusok újrarajzolása egyre komolyabb trend lesz a játékfejlesztők körében, a Blizzard is hasonló úton indult el az eredeti StarCrafttal és Brood War kiegészítőjével, amelyeket ugyancsak 4K verzióban adott ki újra, néhány apróbb újítással megfűszerezve. Az Age of Empires IV bejelentése persze jóval nagyobb kaliberű lépés, azzal ráadásul, hogy a fejlesztők 4K-ban frissítik fel a rajongók élményeit, jó eséllyel maguknak is magasra teszik majd a lécet az új rész kapcsán.