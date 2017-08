A közösségnek adja a Java EE-t az Oracle

Független közösség gondoskodik a jövőben a Java Enterprise Edition (EE) fejlesztéséről - jelentette be az Oracle. A vállalati Java-platform fejlesztéséből a cég hamarosan, a Java EE 8 érkezését követően kiszáll, a projekt irányítását pedig egy alapítvány kezébe helyezi majd, amely gondoskodik majd a fejlesztésről. Egyelőre nem tiszta, hogy melyik szabad szoftveres alapítvány viszi majd tovább a fejlesztést, a tárgyalások ebben a kérdésben még zajlanak a jelöltekkel.

A Java EE referencia implementációja illetve a kompatibilitási tesztcsomag jelenleg is nyílt forráskódú, a fejlesztés irányítását pedig elvben a Java Community Process végezte - a gyakorlatban viszont az Oracle kézben tartotta a döntési folyamat egészét, nagyjából hasonló módon, ahogy a szintén nyílt forráskódú Chromium projektet a Google, a Swiftet pedig az Apple tartja markában. A változás első körben tehát a vezetést érinti, az Oracle lemond erről a privilegizált helyzetéről és a Java EE fejlődési irányának meghatározását egy testületre bízná. Ez az irányítási modell egészen elfogadottnak számít, jellemzően a projekt legnagyobb támogatói neveznek ki tagokat egy bizottságba, amely a fontosabb döntéseket hozza, a mindennapi teendőket pedig egy kis ügyvezető csapat végzi el.

Ennél valamivel fontosabb kérdés az Oracle jövőbeni szerepvállalása: a cég ugyanis nem csak az irányítást, hanem a fejlesztés finanszírozását is magára vállalta eddig. A közösségi fejlesztéstől az Oracle egészen biztosan azt várja, hogy más, a Java EE sikerében érdekelt szereplők is beszállnak erőforrásokkal a fejlesztésbe, legyen az készpénz, infrastruktúra, vagy fejlesztőmérnökök munkaideje. A bejelentés annyit leszögez, hogy az Oracle "szerepet vállal a Java EE technológiák jövőbeni fejlődésében", vagyis arról azért nincs szó, hogy a cég hátat fordítana a platformnak.

Az Oracle igyekszik is megnyugtatni partnereit, hogy a bejelentés nem hoz változást a cég elkötelezettségeit illetően, a fejlesztők, felhasználók, vásárlók, partnerek és licencvásárlók felé sem. "Támogatni fogjuk a jelenlegi Java EE implementációkat és a Java EE 8 jövőbeni implementációit" - ígéri a cég. Ugyanakkor hasonló vállalás nem hangzik el a 8-as utáni, immár közösségi irányítás alatt készülő implementációk kapcsán, de a cég nem is zárkózik el ettől.

WebLogic - mit jelent ez?

Az Oracle külön blogposztban igyekezett oszlatni a félelmeket a WebLogic-vásárlók számára. A WebLogic Server ugyanis tartalmaz szabványos Java EE-implementációt, így nyilván érinti a bejelentés ezt a szoftvercsomagot is. Az Oracle szerint a bejelentésnek "nincs rövid távú hatása" a szoftverre, a kiadott termékekre áll a korábban megadott támogatás, marad a WebLogic Server elérhetősége az Oracle Cloudon és jönnek a szoftverből új kiadások is a jövőben.

A fentiekkel együtt ugyanakkor csak a Java EE 8 támogatására tesz ígéretet a cég a WebLogic Server kapcsán is, a várhatóan 2018 folyamán érkező friss verzió kapja meg a teljes kompatibilitást "HTTP/2 támogatással, JSON-feldolgozással és a REST-hívások kiterjesztett támogatásával". Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a WebLogic Server még hosszú-hosszú évekig nyújtana platformot a vállalati felhasználóknak még abban az esetben is, ha az Oracle a Java EE 8 után teljesen kiszállna ebből az ökoszisztémából.

Java EE 8 - hamarosan készen

A fenti döntés kontextusát a tavalyi vita adja. Ahogy arról akkor részletesen beszámoltunk, az Oracle valamikor 2015 második felében de facto leállította a Java EE fejlesztését és a fejlesztőket más, stratégiailag fontosabb projektekre csoportosította át. A cég mindezt teljes csendben, a közösség tájékoztatása nélkül tette, és az egyre hangosabban feltett kérdésekre is csak sokatmondó csenddel válaszolt a vállalat.

A kipattanó sztori végül döntéskényszerbe hozta az Oracle-t és végül a Java EE további fejlesztése mellett lándzsát törő csapat kerekedett felül, a cég pedig bejelentette, hogy elkezd újra aktívan dolgozni a Java EE 8 kiadásán. Ennek eredménye idén október elején esedékes, a cég ígérete szerint a San Franciscói JavaOne konferencián ez is bemutatkozik majd. A friss bejelentés fényében már úgy tűnik, hogy a cég elköteleződése erre az egy verzióra szólt, és már korábban megszülethetett a döntés, hogy a fejlesztés lezárásával teljesen közösségi irányítás alá helyezi a szoftvert a cég.

A közösségi szoftverfejlesztés egyébként pont a szélesebb platformok esetében szokott jól működni, az úttörő Linux kernel mellett a Node.js vagy az OpenStack is jó példa arra, hogy virágozni tud az a szabad szoftveres projekt, amelynek sikerében sok-sok szereplő érdekelt, és e szereplők hajlandóak a közösbe bedobni saját erőforrásaikat. A Java EE-ből több szereplő is készít saját implementációt, az Oracle saját WebLogic és GlassFish megoldásán túl az IBM WebSphere, a Red Hat JBoss és a Fujitsu Interstage is ezek közé tartozik - a gyakorlatban nekik kell majd a jövőben együtt fenntartani ezt a platformot.

Red Hat: ez egy jó ötlet!

Tegnap már a Red Hat is blogbejegyzésben reagált az Oracle-féle bejelentésre, amelyben üdvözölte a vállalat döntését. "Úgy gondoljuk, hogy a Java EE átköltöztetése egy nyílt forráskódú alapítványhoz nagyon pozitív lesz és a teljes vállalati Java közösségnek javára válik majd." - fogalmaz a cég. A Red Hat várakozása szerint a lépés segít majd erősíteni a Java nyílt forráskódú kultúráját és növelni tudja majd a közösséget. Szintén fontos lesz, ha a Java EE egy megengedőbb szabad szoftveres licencet kap, ami segít majd bevonzani más fejlesztőket és implementálókat.