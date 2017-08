Lenovo: hová tovább?

Stagnáló bevételről és veszteségbe forduló működésről adott hírt a Lenovo, a cég a június 30-cal zárult három hónapban szinte hajszálra a tavalyi (hasonló időszakban) elért eredményét hozta újra, kereken 10 milliárd dolláros (egészen pontosan 10,012 milliárd dolláros) bevételével. Az adózott eredmény viszont nem csak eltűnt, hanem mínuszba is fordult, a tavalyi hajszálvékony 173 milliós profitból 72 milliós veszteség lett. Lássuk, hogyan teljesítettek az egyes részlegek külön-külön!

Kevesebbet, drágábban

A PC-s és tabletes részleg adja a Lenovo bevételének túlnyomó részét, a kereken 7 milliárdos bevétel pedig egészen pontosan megfelel a tavaly ilyenkor elért, szintén 7 milliárdos értéknek. Eköben a részleg eredménye viszont számottevően esett, a 370 milliós adózás előtti eredményből csak 291 millió maradt. A nagyjából azonos eredmény mögött azonban jelentős átalakulás zajlik: az értékesített eszközök száma esik, az átlagos eladási ár (ASP) pedig ezzel lépést tartva emelkedik, tehát az ASP 7 százalékos növekedését hasonló méretű mennyiségi visszaesés követte. Mindenesetre a cég büszkén hirdeti, hogy a PC+tablet piacon volumenben első - ugyanakkor ebben a HP, ASP-ben pedig az Apple veri a kínai gyártót.

Ezzel a cég nagyon pontosan követi a PC-piac egészének fokozatos átalakulását, ahogy a kereslet az ultraolcsó gépek felől egyre inkább a drágább-erősebb modellek felé terelődik. Ez tetten érhető a prémium notebookok előretörésében, asztalon pedig a játékra fogható modelleket keresik egyre inkább a felhasználók - utóbbi kategória (mobil és asztali gamer gépek) szegmense két számjegyű növekedést mutat.

Mobilok: ez se nő

A Lenovo elég látványosan lekéste az okostelefonos boomot, mire sikerül nagyjából gatyába rázni ezt a tevékenységet, beállt a piac, növekedni már csak más gyártóktól részesedést szerezve lehet. A "gatyába rázás" egyébként azt jelenti, hogy a felvásárolt Motorola és a saját mobilgyártás összevonásával és többszöri újraszervezésével kialakított Mobile Business Group bevétele már stabilizálódott 1,75 milliárd dollár környékén. Emellett a részleg továbbra is meredek veszteséget termel, üzemi vesztesége 129 millió dollár, de ezt sikerült a tavalyi 163 millióról némileg visszavágni.

Kína egyre nagyobb kolonc a kínai gyártó nyakán.

A cég közlése szerint a mainstream Motók (C, E és G sorozat) egészen jól fogytak, jól teljesített Dél-Amerika és Nyugat-Európa is, 56 illetve 137 (!) százalékkal nőttek az eladások. Kimondatlanul tehát a saját márkás modellek és a hazai piacnak számító Kína volt a gyenge pont, de ott is zsugorodtak a veszteségek. A cég problémáit kiválóan illusztrálja, hogy a zászlóshajónak szánt és a Moto-stratégiát szimbolizáló Moto Z-ből 12 hónap alatt jelképes 3 millió darab fogyott - összehasonlításképp iPhone-ból csak az utolsó három hónapban 41 milliót sikerült értékesíteni. Az pedig talán még ennél is jellemzőbb, hogy a 3 milliós számot a Lenovo menedzsmentje sikerként könyveli el.

Moto Z2 Force - újabb milliós siker?

Adatközpont: vihar előtti csend?

A Lenovo pont az elmúlt hetekben újította meg adatközponti portfólióját, amelyet egységesen a ThinkSystem márka alá vont össze. Itt is jelentős átszervezésekkel és szép reményekkel rebootolja az üzleti stratégiát a Lenovo, van is miért: tavalyhoz képest 1,09 milliárdról 971 millióra esett a bevétel, az üzemi eredmény pedig még nagyobb mínuszt mutat, 31 millióról 114 millióig nőtt a veszteség.

A cégnek pedig nagy reményei vannak ezzel a területtel is, de ahogy a mobilpiacon, itt is agresszív stratégiával kell részesedést szerezni a versenytársaktól. A cég igyekszik is, a jövőben aktívabban fektet a partneri hálózatba és az értékesítési képességekbe is - hogy ennek milyen hatása lesz, azt a következő negyedévekben látni fogjuk majd. Egyelőre mindenesetre komoly kudarc a szerveres tevékenység, az IBM-től megvásárolt x86-os részleggel megerősített divíziótól néhány éve még nagyon sokat várt a cég.