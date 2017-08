Mi újat hoz az Android O?

Küszöbön a legújabb stabil Android verzió, a Google ígérete szerint még a mai nap folyamán leleplezi mobil operációs rendszerének végleges, 8.0-s változatát. A rendszer újdonságairól az eddigi előzetesek, fejlesztőknek szánt verziókból már sok minden kiderült, hamarosan pedig a hagyományoknak megfelelően arról is lehull a lepel, hogy a rendszer "O" jelölése milyen édességet takar - bár aki fél szemmel is követte a szoftverrel kapcsolatos pletykákat sejtheti, hogy jó eséllyel az Oreo lesz a megfejtés. Jelenleg a rendszer a negyedik, júliusban kiadott fejlesztői verziónál jár, ezt cseréli a Google a nap folyamán stabil változatra, amelyet frissítésként azzal a lendülettel el is kezd majd kiküldeni Pixel csúcstelefonjaira, a következő napokban pedig a korábbi, Nexus modellekre is útnak indul majd az új szoftver.

Az Android O egy sor újdonságot hoz, amelyek egy részét már a Google I/O-n megismerhettük. A frissítés alaposan átszabja többek között az értesítési sávot - az Ars Technica csapata a rendszer fejlesztői verzióját maga is végignyomkodta - amelyben az állapotsáv megnyitása után is látszanak majd olyan indikátorok, mint a Wi-Fi, a mobilhálózat vagy az akkumulátor ikonjai. Még fontosabb újítás, az értesítési csatornák bevezetése, amellyel végre lehetőség nyílik kategóriánként blokkolni a rendszerszintű értesítéseket. Az eddigi verzióknál legfeljebb egyszerre az összes ilyen értesítést blokkolhatta a felhasználó, a 8.0-s verzióval azonban eldönthető, hogy példának okáért csak az elkészült képernyőfotókra vonatkozó, netán a tárhellyel kapcsolatos értesítésektől szabadulunk meg.

Forrás: Ars Technica

Mindezek mellett az értesítésekhez "szundi" gomb is társul majd, így igény szerint 15, 30 vagy 60 percre elrejthetők a jelzések, amelyek aztán az idő lejártával újra megjelennek. Így nem fenyeget a veszély, hogy egy-egy potenciálisan fontos értesítés félresöprésével teljesen megfeledkezik róla a felhasználó. A gyorsbeállítások panel is frissül, vagy ha úgy nézzük "retrósodik", visszajön ugyanis néhány még az Android Marshmallow-ban kigyomlált funkció. A panel ikonjai, akárcsak korábban, ismét három feladatot látnak el: egy bökésre a jelölt funkciót kapcsolják ki-be, hosszú megnyomásra a beállítások menük kapcsolódó menüpontját nyitják meg, az ikon alatti szöveg megbökése pedig egy harmadik funkciót lát el, a Wi-Fi esetében például megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. De a rendszer lezárt kijelző mellett is tud újat mutatni, méghozzá az Ambient Display üzemmóddal. Utóbbi az értesítések fogadásakor (vagy ha a felhasználó elmozdítja a telefont) rövid ideig felvillantja azokat, egy minimalista, fekete-fehér felületen. Ezt korábban a gyártók maguk fejlesztették a rendszerbe, immár ez is a nyílt forráskódú alapkiadás részévé válik majd.

A beállítások menü sem úszta meg a ráncfelvarrást, nem csak az ikonok kaptak új formatervet, de az elrendezést is újragondolta a keresőóriás - igaz, ahogy erre az Ars Technica is rávilágít, ez az a pontja a rendszernek, amelyet a különböző gyártók a legnagyobb lelkesedéssel rajzolnak újra saját ízlésük szerint, így a nem eredeti (AOSP) felületet használó készülékeknél valószínűleg nem sok marad majd a Google által most előrevetített koncepcióból. Az új kialakításban egy sor eddig különálló pont egy pakkba kerül, ilyen például a "csatlakoztatott eszközök" pont, amely a Bluetooth-on, NFC-n és USB-n párosított, illetve csatlakoztatott készülékhez kapcsolódó beállításokat tömöríti. Egyes opciók ráadásul több helyre is bekerültek, ami elsőre zavarónak tűnhet, sokak számára azonban épp egyszerűsítheti a keresett pont megtalálását: a kijelző ébrenléti idejének megadása például a megjelenítésre vonatkozó menüpont mellett az akkumulátor beállításai között is lehetséges, így jobb eséllyel találja meg azt a felhasználó, bármelyik logikai úton is indul a keresésére - már ha valamiért nincs kedve a keresőmezőt használni.

Forrás: Ars Technica

Fontos újítás továbbá, hogy a Google hivatalos alkalmazásboltján kívülről származó appok telepítésére vonatkozó engedélyek egyenként szabályozhatók, azaz megadható, hogy melyik alkalmazások tehetnek fel újabb appokat a Play Store-tól eltérő forrásból. Ezzel nem kell általános engedélyt adni az ismeretlen forrásból származó szoftverekre, helyette kijelölhetők a felhasználó által megbízhatónak ítélt források - magyarán picit biztonságosabb lett a nem-Store-os alkalmazások és az "idegen" alkalmazásboltok használata. Még egy apró változás, hogy a fejlesztői opciók megnyitásához meg kell adni a képernyőzárnál használt PIN-t vagy feloldási mintát, így kisebb eséllyel piszkálnak bele illetéktelenek a rendszerbe.

Biztosan sokan örömmel fogadják majd, hogy a rendszer AOSP verziójába is érkeznek a testreszabható gombok a navigációs sávra, a megszokott hármas mellé a két szélre két új virtuális billentyű is kitehető. Ezek lényegében bármilyen feladatot elláthatnak az appok elindításától a másolás-beillesztésen át a különböző médiavezérlő funkciókig. A gombok ikonja ehhez képest már kevésbé alakítható rugalmasan, összesen hat ábra közül lehet választani. Végül de nem utolsó sorban a zárképernyő alakításában is nagyobb szabadságot ad a Google, azon jobbra-balra söpörve új opciók állíthatók be, a kamera és a hangalapú keresés mellett nem csak appok indíthatók el innen, de akár az alkalmazások bizonyos részei is közvetlenül elérhetők - persze ezekhez fel kell oldani a készüléket.

A felsoroltakon túl egy sor kisebb újítás is érkezik, az értesítések dinamikus, tartalomhoz igazodó színtémáitól a háttérben futó appok szigorúbb szabályozásáig, valamint a frissítéseken is csavar egyet a cég, a "streaming update-ekkel". Utóbbiakat a rendszer közvetlenül az inaktív rendszerpartícióra tölti le, így nincs szükség a user partíción (/data) a hely felszabadítására. A rendszerkép így a háttérben letöltődik, a felhasználó pedig egy egyszerű felszólítást kap az újraindításra - ezt követően már a friss rendszer áll fel.

Az Android O érkezése tehát már csak órák kérdése, a Pixel, Pixel XL, Pixel C, valamint a Nexus 6P, 5X és Nexus Player tulajdonosok már izgulhatnak a frissítések miatt - a külső gyártóknál ugyanakkor vélhetően a csúcsmodellek esetében is csak az ősz folyamán kell a friss szoftverre számítani.