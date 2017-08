Bejelentette nyolcadik generációs Core processzorcsaládját az Intel, ezzel együtt pedig a széria első, notebookokba szánt tagjai is megérkeztek. A (régi-)új CPU-k semmiféle új fejlesztést nem hoznak, azok csupán a közel egy éve bemutatott, kétmagos Kaby Lake lapka átparaméterezett verziói. Előrelépés ennek ellenére bőven van, a magszám ugyanis kettőről négyre nőtt, miközben a fogyasztási keret és az árcédula sem változott.

Az Intel első körben összesen négy modellt jelentett be, a két-két "U" jelzésű i7 és i5 már egyaránt négy maggal érkezik, tehát a kategórián belül duplázódott a magszám. Ez mindenképpen üdvözlendő hír, a lépés ugyanis nagyon időszerű volt, hisz az elmúlt években számos többszálúsított alkalmazás jelent meg, így ma már nem nehéz kiaknázni a száz százalékkal több magot.

forrás: AnandTech

A 100 százalékkal megnövelt magszám ugyanakkor kompromisszumot kívánt, a gyártástechnológia és/vagy a mikroarchitektúra változtatása híján az Intel kénytelen volt 600 MHz-zel lejjebb nyomni a processzorok alapórajelért, tehát azt az értéket, amit a CPU normál (hőmérsékleti) körülmények között, maximális terhelés mellett garantáltan elér. Aggodalomra azonban nincs ok, hisz a turbó ezt optimális esetben kompenzálhatja, az érték pedig a két i7 esetében még 200 MHz-zel nőtt is, a 4-4,2 GHz-es csúcsértéket pedig egy mag esetében alkalmazhatja a vezérlés. Azt egyelőre nem tudni, hogy két magnál mi lehet a csúcsérték, de az valószínűleg a kétmagos elődökéhez hasonló lehet a frekvencia, így legfeljebb csak szélsőséges esetekben lehetnek lassabbak az újdonságok. Négyszálas végrehajtás esetén természetesen garantált a jelentős gyorsulás.

A magok mellett a harmadszintű gyorsítótár mérete is duplázódott, ez az i7-ek esetében 8, az i5-öknél pedig 6 megabájt. A plusz magok és a cache nagyjából a lapka 20 százalékát foglalja el, tehát a négymagos termékek gyártása az előző szériáénál egészen biztosan költségesebb. Az Intel ennek ellenére egy hajszállal (6-7 dollárral) még csökkentette is az árakat. A furcsa lépést több tényező is indokolhatta: egyrészt az AMD ugyanis már az utolsó simításokat végzi a Ryzen APU-kon, a mobil processzorok várhatóan valamikor az ősz folyamán kerülnek piacra, jellemzően négymagos konfigurációban.

De a szerény árcsökkentés mellett szól az Intel termékstratégiája is: a cég jelenlegi legnagyobb ellenfelét a piacon nem az AMD, hanem a néhány éves PC-k adják, ezek lecserélésére kellene valahogyan rávenni a felhasználókat. A cég most agresszíven oda pozicionálja (árban és fogyasztásban is) a négymagos lapkákat, ahová eddig a csúcs kétmagosokat tette, várhatóan a következő generációs standard ThinkPadekben és (13-as) MacBook Prókban már ezek a chipek dolgoznak majd. Harmadrészt a 14 nanométeres eljárás a súlyos kezdeti problémák után immár meglehetősen magas kihozatallal dolgozik, ami olcsóbb gyártást jelent - a megtakarítás egy részét pedig az Intel a fogyasztóknak adja.

Csúcsra jár a címkéző pisztoly

Az Intel tehát úgy fest lépéskényszerbe került, ez pedig jó hír a vásárlóknak, verseny nélkül ugyanis valószínűleg még sokáig nem erőltette volna a magszám emelését a gyártó. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a szóban forgó négy új termék ugyanazokat a két éve bemutatott processzormagokat tartalmazza, mint a Skylake, a Kaby Lake-kel ugyanis csak a gyártástechnológiát finomhangolta, illetve a grafikus szekció videólejátszási képességeit erősített az Intel.

Utóbbinak köszönhetően a különféle 4K-s tartalmak lejátszásával is elboldogulnak a processzorok, amin felbuzdulva át is nevezte GPU-it a vállalat. A 8000-es sorozattól kezdve már UHD Graphics márkanév áll a számozás előtt, igaz a 4K felbontást legfeljebb az operációs rendszer grafikus felületén, illetve videók lejátszásánál képes kiszolgálni a processzor.

Coffee Lake, Cannon Lake

A 8000-es széria további tagokkal bővül a következő hónapokban. Az Intel ígérete szerint valamikor ősszel érkeznek a Coffee Lake kódnevű, legfeljebb hat processzormagot kínáló mobil és asztali modellek, jövő év elején pedig a valódi fejlesztést hozó kétmagos, immár 10 nanométeren készülő Cannonlake processzorok is befuthatnak. Mindez alátámasztja az év eleji teóriát, mely alapján a 8000-es sorozat égisze alatt három eltérő kódnevű fejlesztést is piacra dob az Intel, amelyek 10 és 14 nanométeres csíkszélességű lapkákat egyaránt tartalmaznak majd.