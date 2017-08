Butított keresőn dolgozik a Google

Már elkezdte tesztelni a takarékos Google keresőt a vállalat az indonéz androidos felhasználók körében - hívja fel rá a figyelmet az Android Police. A Search Lite változat egyelőre kísérleti fázisban van az appon belüli jelölés szerint, tehát még nem biztos, hogy szélesebb körben is bevezeti azt a keresőóriás a későbbiekben. Előfordulhat továbbá az is, hogy ezt a változatot a Google kifejezetten azokba a fejlődő országokba szánja, ahol alacsony a sávszélesség vagy gyengébb teljesítményre képesek a mobiltelefonok.

A keresőmező mellett a felhasználó testre szabhatja, hogy milyen további parancsikonok jelenjenek meg az indítóképernyőn, választhat például a hírek, az időjárás, a Google fordító, a népszerű oldalak vagy akár az egyes tematikák közül, úgy mint utazás, sport, szórakozás vagy divat. Az egyes témakörökön belül be tudja állítani az olvasó a kedvenc oldalait is, például a közösségeken belül a Facebookot és a LinkedInt vagy a szórakozáson belül a YouTube-ot és az IMDb-t - a későbbiekben pedig ezeket könnyebben előhívhatja a menüből. Továbbá a képek szolgáltatásból meg lehet osztani vagy letölteni az egyes elemeket, illetve felkeresni azok forrását, akárcsak a hagyományos keresőben. Maga a keresési találatok megjelenítése pedig kifejezetten gyors a The Next Web tapasztalata szerint, főleg hogy a beállítások között szabályozható, hogy a kereső csak a Lite Mode-ban megjelenő oldalakat mutassa, amely a Google Web Light leszármazottja, de különbözik az AMP oldalaktól.

Az viszont kérdéses, hogy a Google miért nem inkább csak egy egyszerű keresőfelülettel kísérletezik a webes tartalmainak indítófelületként való megjelenítése helyett. Bár az érthető, hogy a keresőn kívül szeretné minél több szolgáltatását elterjeszteni a fejlődő országokban. Emellett egy másik alkalmazással is kísérletezik a cég a Fülöp-szigeteken, amelyet szintén az Android Police fedezett fel két hónappal ezelőtt. A Triangle appal a felhasználók könnyebben tudják követni az adatfelhasználásukat, kiszűrhetik a túl sok adatot igénylő alkalmazásokat, továbbá le is tilthatják azokat a mobilhálózat használatáról - sőt a Globe és a Smart előfizetői jutalom-megabájtokat is kaphatnak bizonyos alkalmazások használata után. A Google Lite és a Triangle is megtalálhatóak APKMirroron, akár a hivatkozott oldalakon keresztül.

Először a Facebook Lite sikere vált nyilvánvalóvá, mikor a cég februárban bejelentette, hogy a két éve működő Lite verziót már 200 millió felhasználó veszi igénybe. Ezt követően sorra jelentették be a vállalatok a saját Lite verziójuk tesztelését, elindult többek közt a YouTube Go, a LinkedIn Lite és a Skype Lite tesztelése is. A fejlődő országokban még hatalmas növekedési és monetizációs potenciál van a vállalatok számára, akár Indiában, Brazíliában, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken vagy Indonéziában. A kérdés viszont még mindig az, hogy a Lite mobilalkalmazások terjedése milyen változást fog hozni világviszonylatban a mobilos adatforgalomban vagy a hirdetésekben. A takarékos mobilappokat ugyanis nem csak a fejlődő országok lakói veszik szívesen igénybe.