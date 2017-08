Harcba száll a Facebook az álvideók álgombjaival

Elkezdi büntetni a Facebook az "ál-lejátszógombokat" tartalmazó vagy megtévesztő módon a videókból statikus képeket mutató kattintásvadász bejegyzéseket a hírfolyamban - írja a Facebook híroldala. Ezek azok a bosszantó tartalmak, amelyek videóhoz hasonlítanak, de valójában a kattintás után más oldalakra irányítják a felhasználókat. A bejegyzések továbbra sem fognak teljes eltűnni a felületről, hanem az algoritmus csak hátrébb fogja sorolni őket a rendszerben - kivéve ha más olyan elemet is tartalmaznak, amely megsérti a szabályzatot, és kifejezett tiltás jár érte.

A problémára már sok felhasználó panaszkodott a Facebooknak, ezért döntött végül a cég a szabályozás mellett. "Miközben a ("video clickbait" tartalmak) megjelenése statisztikailag alacsony, azoknak az embereknek a frusztrációja nagyon magas, akik a megtévesztő gyakorlattal találkoznak." - mentegetőzött Greg Marra, a hírfolyam termékmenedzsere a TechCrunch kérdésére.

A reklámokkal kapcsolatban a cég egyébként már több évvel ezelőtt bevezette a tiltást, méghozzá a hirdetési szabályzat "nem létező funkcionalitás" alfejezetén belül, melynek leírása szerint a hirdetésekben nem szerepelhetnek nem létező funkcionalitást ábrázoló képek. Ebbe a kategóriába sorolja a Facebook a lejátszás gombokat, az értesítési ikonokat, jelölőnégyzeteket és a közösségi oldal szolgáltatásait vagy funkcióit utánzó hirdetéseket is. Most pedig már a hírfolyam más tatalmaira is kiterjed a szabályozás.

"Az emberek szeretnének releváns információkat találni a Facebookon, és mi ennek megfelelően cselekszünk. Mikor valaki egy olyan képre kattint a hírfolyamban, amely lejátszógombot tartalmaz, akkor azt várja el, hogy a videó elkezdje a lejátszást. A spammerek gyakran alkalmazzák az álgombokat az emberek megtévesztésére annak érdekében, hogy alacsonyabb minőségű oldal linkjére kattintsanak." - részletezi a Facebook közleménye.

Azok a kiadók, akik jelezni szeretnék a jövőben, hogy egy videó is van hivatkozott linken, az Open Graph meta tagek segítségével tehetik ezt meg, illetve a címben és a leírásban használhatják a "video" és a "nézd meg" feliratokat. A hirdetésekkel kapcsolatban ezenkívül még annyit jegyez meg a szabályzat, hogy egy gomb megjelenítése azokon a képeken indokolt, amelyek helyesen mutatják milyen oldalra fog jutni a felhasználó, például ha a "bolt felkeresése" gomb egy webáruházba irányít - valószínűleg ez az irányelv működik a hírfolyamok bejegyzéseinek esetében is.

Hasonló probléma az Instant Articles cikkekkel kapcsoltban is előfordul, mivel a felhasználók szívesebben kattintanak a gyorsan betöltődő oldalakra, ezért egyes kiadók akkor is alkalmazzák a "villám" ikont, mikor hagyományos weboldalakra hivatkoznak - jegyzi meg a TechCrunch. Bár ezzel kapcsolatban egyelőre még nem született szabályozás, úgyhogy a Facebooknak még lesz feladata a hírfolyam tisztításával kapcsolatban.

Az álgombokat büntető kezdeményezés része annak a folyamatnak, amelyben a cég szeretné megtisztítani a hírfolyamot az álhírektől a közösség segítségével és külső szakértők bevonásával egyaránt, továbbá olyan funkciókkal mint a vonatkozó hírek ajánlása vagy a kattintásvadász címek hátrébb szorítása. A kezdeményezés nem teljesen önzetlen, mivel az olvasók akkor fogják első számú hírforrásként számon tartani a közösségi oldalt, ha nem találkoznak azon folyton álhírekkel és megtévesztő funkciókkal. A videós tartalmak pedig azért váltak kifejezetten fontossá a Facebook számára, mert hamarosan élesedik a videókra fókuszáló aloldal is, ezért fontos, hogy a felhasználók ne tegyenek le videók nézéséről a felületen a félrevezető és álgombokat tartalmazó képek miatt.