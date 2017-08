Tovább apad a Cisco forgalma

Tovább apadt a Cisco forgalma, a vállalat bevétele a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 százalékkal, 12,63 milliárdról 12,13 milliárdra mérséklődött, ezzel pedig immár zsinórban a hetedik csökkenéssel zárult negyedévet könyvelte el a cég. Talán ennél is rosszabb hír, hogy az előző néhány negyedévvel ellentétben már a profit is lejtmenetbe kapcsolt, amely így 3 százalékkal, 3,19 milliárdról 3,08 milliárd dollárra zsugorodott. A hosszú idő óta tartó tendencia hátterében továbbra is a húzótermékek iránti keresletcsökkenés áll, az előző évhez képest ugyanis a bevétel nagy részét generáló különféle hálózati eszközök eladása még tovább mérséklődött.

A vállalat számára messze legnagyobb bevételi forrást jelentő switchek iránti kereslet viszonylag nagy mértékben, 9 százalékkal csökkent. Tetézi a bajt, hogy a routerek forgalma is hasonló mértékben esett, de még a bevételi rangsor harmadik helyén álló kollaborációs termékek iránt kereslet is csökkent, igaz itt csak 3 százalékos a változás. Szintén csökkent az adatközpontos megoldások forgalma, ebben az esetben 4 százalékkal apadt a bevétel, a negatív tendencia pedig a videós szolgáltatásokat is megcsapta, itt 10 százalékkal csökkent a bevétel.

A sort végignézve mindössze négy tételnél látható pozitív mutató, a vezeték nélküli termékeknél 5, a biztonsági megoldásoknál 4, a szolgáltatásoknál 1, az egyéb kategóriánál pedig 31 százalékos a javulás, igaz utóbbi még a nagyobb plusz ellenére is csak 161 millió dollárt hozott a Cisco konyhájára. Mindez természetesen messze nem kompenzálta a húzótermékekből befolyt bevételcsökkenést, amit a Cisco elsősorban továbbra is a cégen belüli átszervezés számlájára írja, amivel a Cisco lassan igyekszik elszakadni hardveres gyökereitől, hogy egy sokkal inkább szoftverközpontú hálózati céggé válhasson.

A vállalatot kormányzó Chuck Robbins szerint a folyamat a negyedévek óta tartó folyamatos forgalomcsökkenés ellenére jól halad, ám ezt a tőzsde látszólag nem hitte el, a jelentés után ugyanis nagyjából 4 százalékot csökkent a Cisco papírok értéke. Robbins a profit csökkenésének egyik okára is kitért, a cégvezető szerint ugyanis a megugrott memóriaárak a Ciscót is rosszul érintették, amely kénytelen volt benyelni az áremelkedés nagy részét. A cég várakozásai szerint a következő negyedévekben számottevően csökkennek kiadása, az átalakulás keretein belül ugyanis már közel 7000 alkalmazottól szabadult meg a Cisco, amelynek eredménye a következő negyedéves számokban is megmutatkozik majd.