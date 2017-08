Okosan bővíthető a Shuttle új mini PC-je

Újabb, félkész mini PC-vel jelentkezett a Shuttle. A mindössze 25x20 centiméteres alapterületű XH110G ugyanakkor a legtöbb hasonló konfigurációtól eltérő módon nem csak apró, de viszonylag tág keretek között bővíthető is. A csekély, 3 literes űrtartalmú házba ugyanis a legfeljebb 65 wattos asztali Skylake vagy Kaby Lake processzor mellé ugyanis akár egy teljes magasságú, egyetlen kártyahelyet elfoglaló grafikus adapter is behelyezhető, mindezért cserébe ugyanakkor picit magas, nettó 231 eurós árat kér a Shuttle.

A rendszer alapját egy saját tervezésű, vélhetően az ITX szabványra épülő alaplap adja, amelyen az Intel előző generációs lapkakészlet családjának belépő tagja, a H110 található. Az e mellett lévő LGA1151 foglalatba az aktuális Skylake és Kaby Lake széria bármilyen 95 watt alatti TDP értékkel rendelkező tagja behelyezhető, így a legerősebb támogatott modell a Core i7-7700. A CPU hűtését okosan oldotta meg a gyártó, a hőcsövekkel megtoldott borda ugyanis a gép oldalába került, amelyről két ventilátor tereli a házon kívülre a meleg levegőt. A processzor mellé legfeljebb kétszer 16 gigabájt memória lehet bepakolni DDR4-2133/2400 szabványú SO-DIMM modulok formájában.

A háttértárak kialakítása a kis űrtartalom ellenére széles skálán variálható, ugyanis az alaplapon M.2 2280-as kártyahely is található, amelybe SATA vagy PCI Express csatoló NVMe SSD is tehető. Akinek ez kevés lenne, annak a gép alját kell felnyitnia, ahol egy szabvány 2,5 hüvelykes meghajtó fogadására kialakított keret lapul, ide SATA csatolós HDD vagy SSD rögzíthető. Közvetlenül e mellé egy USB portot rakott a Shuttle, ahova egy fixen rögzített eszközt célszerű telepíteni, például valamilyen USB kulcsot. A bővíthetőségnek itt még nincs vége, ugyanis ezek mellé egy második, 2230-as M.2 aljzat is felkerült az alaplapra, ide elsősorban Wi-Fi vezérlőt vagy 4G modemet képzelt el a gyártó, amihez az antenna kivezetés előkészítése is megvan.

Végül, de nem utolsó sorban egy teljes hosszúságú, x16-os PCI Express slot is a vásárló rendelkezésére áll, amelyet a mellékelt riserrel megtoldva egy egy teljes magasságú kártyát is be lehet építeni a házba. A legfeljebb egy slot magasságú és nagyjából maximum 22-23 centiméter hosszú komponens jóformán bármi lehet, hálózati kártyától kezdve akár videokártyáig, a Shuttle többek között egy GeForce GTX 1050 Ti-vel szemléltette a lehetőséget. Utóbbival kapcsolatban egy további megkötést jelent, hogy a gép külső tápegysége 180 wattos, tehát a Galax egy kártyahelyes GTX 1070 Katana kártyáját már biztosan nem tudná kiszolgálni az áramellátás.

A VESA konzolra is felszerelhető gépért nettó 231 eurós, azaz nagyjából bruttó 88-90 000 forintot kér a cég, amiért cserébe alaplapot, házat, processzorhűtést, illetve tápegységet kapunk, így a processzort, memóriát, SSD-t és/vagy HDD-t még mindenképpen meg kell vásárolni ahhoz, hogy működőképes legyen a rendszer - tehát egy erősebb processzorral jó eséllyel nem áll meg 200 000 forint alatt a végösszeg, ám ezért egy kicsi, de jól bővíthető gépet kap a vásárló.