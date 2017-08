A videókártyák sem ússzák meg a memóriaár-emelkedést

Még ki sem heverte a videokártyák piaca a kriptopénz bányászok példátlan polcsöprése miatti áremelkedést és hiányt, máris újabb áremelés fenyeget. A Digitimes szerint még ebben a hónapban drasztikus, 30 százalékos áremelést eszközöl a grafikus kártyákhoz tervezett, GDDR5-ös memóriachipek kínálatában a dél-koreai Samsung és az SK Hynix.

A tajvani hírforrás állítása szerint ennek legfőbb oka, hogy mindkét cég változtat termelési stratégiáján, melynek értelmében nagyobb hangsúlyt kapnak a szerverekbe és okostelefonokba szánt memóriák. A lépés már szeptemberben visszaköszönhet a videokártyák, illetve a diszkrét grafikus adapterrel szerelt különféle PC-k, sőt, akár az ugyancsak ilyen chipeket alkalmazó játékkonzolok áraiban. Ezért lehetőség szerint érdemes még az ősz kezdete előtt elintézni a következő hónapokra tervezett vásárlásokat, már amennyiben a lassan csituló bányászláz miatt van raktáron megfelelő terméket.

A két, a piac összesen nagyjából 90 százalékát birtokló gyártó már várhatóan nem fogja visszacsavarni a több éve alkalmazott GDDR5-ös gyártósorok potméterét, a termékpalettán ugyanis már újabb és jobb fejlesztések is vannak. Az egyik, már elérhető megoldás a rétegzett, HBM2-as memória, amely az Nvidia Tesla, illetve az AMD Radeon videokártyáin (pl. Vega) is jelen van. Az SK Hynix szerint kiugró igény mutatkozik a chipekre, amelyekért a vásárlók akár az első generáció árának két és félszeresét is hajlandóak kifizetni. A gyártó nem bocsátkozott részletekbe, így nem tudni, hogy hasonló kapacitású chipekről van-e szó, de mivel a cég korábbi tervei alapján a legkisebb HBM2-es modell 2 gigabájtos (a HBM1 pedig 1), így vélhetően nem.

Annyi azonban borítékolható, hogy ez biztosan nem teszi olcsóbbá a termékeket, a komplikált, és így költséges implementáció miatt pedig a HBM2 valószínűleg még hosszú ideig csak a felső ligában, tehát a drágább, elsősorban vállalati termékek piacán játszhat. Többek között emiatt készült el a GDDR5 közvetlen utódjának tekinthető GDDR6, amelynek implementációja nagyban hasonlít az elődökéhez, tehát a chipek valahol a GPU szomszédságában, a nyomtatott áramkörön helyezkednek el. A fejlesztéssel a GDDR5X-hez hasonlóan azonos magórajel mellett duplázódik a sávszélesség, miközben a maximális kapacitás is emelkedik.

A fejlesztés a jövő évben biztosan piacra kerül, optimális esetben már akár az első negyedévben, arra iparági pletykák szerint ugyanis mind az AMD, mind pedig az Nvidia épít videokártyákat. Az SK Hynix májusi nyilatkozata szerint az új chipek szállítása az év vége felé kezdődik, amely alapján mostanában indulhat a tömegtermelés, vélhetően többek között a pályafutása végét taposó GDDR5 gyártókapacitásának kárára.

A GDDR5X felett bábáskodó Micron háza tájáról egyelőre nincs hír, ugyanakkor kétséges, hogy a cég a konkurensek lépésének tükrében ne változtatna árain. Az amerikai gyártó ugyanis nem rendelkezik akkora kapacitással, hogy meg tudja lovagolni a kialakult helyzetet, azaz esetleges olcsóbb áraival piacot szerezzen a másik két meghatározó szereplő rovására. Erre már csak azért sincs reális esély, mert a GDDR5 mellett a DDR4 iránt is kimagasló a kereslet, tehát az ilyen termékek gyártását sem lehet megbolygatni.

A tavaly ősszel megugrott kereslet miatt a (DDRx) DRAM chipek ára átlagosan nagyjából 20 százalékkal emelkedett, a kisebb szereplőnek számító Nanya szerint pedig idén már biztosan nem számíthat mérséklődésre a piac, legkorábban a jövő év első negyedévében kezdhetnek normalizálódni az árak.