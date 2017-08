Kérdezz-felelek funkció indul Google Mapsen

Újabb funkciót vezetett be a Google Maps és a Google kereső, amellyel a felhasználók kérdéseket tehetnek fel egymásnak vagy például éttermek esetében a hely tulajdonosának - írja a vállalat közleménye. Ez egyfajta gyakori kérdések megoldássá válhat az alkalmazáson belül, ha idővel a látogatók elég kérdést tesznek fel, és arra megfelelő számú válasz is érkezik. A cég ezzel szeretné elérni, hogy még több felhasználók által generált tartalom legyen a felületen, amelyen keresztül a résztvevők interakcióba is léphetnek egymással. A Google Mapsen az eddigi Local Guides (magyarul Helyi Idegenvezető) funkciók, úgy mint az adatlapok szerkesztése, a fényképek feltöltése vagy a kérdések megválaszolása ugyanis inkább egyoldalú tevékenységek voltak, amelyeknek eredményét más felhasználók csak passzívan tekinthették meg.

A kérdezés lehetőségét biztosító dobozt és a korábbi kérdéseket a keresőfelületen a helyszínek találatainál vagy a Google Mapsen az adatlapokon belül - a szöveges információk és a fényképek között - lehet majd megtalálni. Maga a kérdezés folyamata nagyon egyszerű, a "közösség megkérdezése" feliratú dobozban lehet elkezdeni a szöveg begépelését, majd később azt szerkeszteni vagy törölni is lehet. Minden korábbi kérdésre válaszolhatnak más felhasználók és hasznosnak is jelölhetik, így befolyásolhatják, hogy a kérdés a listában előrébb kerüljön. A kérdés feltevői pedig értesítést kapnak, ha valaki választ adott nekik. Arról egyelőre viszont nem lehet tudni, hogy a Google hogyan tervezi a moderálást akár az irreleváns kérdések vagy válaszok esetében - veti fel a TechCrunch.

Érdekes lesz majd azt is látni, hogy a cégek hogyan fogják igénybe venni az új funkciót, bár Magyarországon egyelőre nem túl sok helynél tapasztalható aktivitás a térképes adatlapján. A Google a közlemény alapján bátorítja a cégeket arra, hogy a felületen egy gyakran ismételt kérdések szekciót alakítsanak ki a hozzájuk intézett kérdésekből. Továbbá a helyek tulajdonosai minden egyes feltett kérdésről értesítést fognak kapni a szolgáltatáson belül, hogy fontosabb esetekben azonnal reagálhassanak.

Az eddigi tapasztalatok szerint a kérdezésért egyelőre nem jár pont a Helyi Idegenvezetői pontrendszerben, bár elképzelhető, hogy ez a jövőben változik. A válaszadásért viszont 3 pontot kapnak a felhasználók, jelenleg akkor is, ha a saját kérdésükre adtak feleletet. A Local Guides az a pontgyűjtő program, amelyben bizonyos szintek felett a résztvevők ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek igénybe szolgáltatásokat - a jelenlegi akcióban például a 4. szint feletti idegenvezetők három hónapos ingyenes Google Play Music előfizetéshez juthattak hozzá.

A kérdés-válasz funkció a jelek szerint már elérhető a magyar nyelvű Google Maps változatban is, de elképzelhető, hogy csak magasabb szintű helyi idegenvezetők számára, akik a program részeként előbb kapják az újdonságokat - a keresőben viszont ez esetben sem látszik a kiegészítés. A napokban az androidos Google Maps felhasználók fogják tapasztalni a kérdezés és válaszadás lehetőségét, de az iOS-es változatról egyelőre nem lehet tudni.