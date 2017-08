Közösségi koncertvideók összevágásával kísérletezik a Snap

Új funkciót tesztelt a Snapchat egy koncerten, melynek során Lorde "Green Light" dalát illesztette össze egy felvétellé a felhasználók videós bejegyzései alapján - számol be róla a Mashable. A Crowd Surf megoldás a "Featured" részen található az ismerősök Stories megosztásai mellett, de csak akkor aktív, ha a rendszer új videót állított össze. A klip megnyitása után a nézők váltogathatják a nézőpontokat, hogy éppen melyik szögből szeretnék megtekinteni az előadót - természetesen csak akkor, ha a felhasználók valamelyike kamerázott arról az oldalról. A megoldás érdekes lehet azoknak, akik nem jutottak el az eseményre, és így valamennyire át tudják élni a műsort, és azoknak is, akik ott voltak, de szeretnék visszanézni vagy azt megtekinteni, hogy mások hogyan élték át.

Hasonló próbálkozást többet is ismerünk, amely a közösség által feltöltött videókat vagy más kisfilmeket illeszt össze a felhasználók kívánsága alapján. Ilyen például a magyar fejlesztésű ClipDis, amely a begépelt szöveghez filmekből kivágott jeleneteket párosít, akár a Messenger platformon is. Továbbá ilyen a szintén magyar csapat által, Londonban fejlesztett VixT, amely a Snap mostani fejlesztéséhez hasonlóan inkább a felhasználók saját videóira fókuszál, és ezek alapján készít "video-mashup szövegeket". A Snapchat új funkciója azonban nem a felhasználók kívánsága alapján készít koncertvideókat, hanem vélhetően a mesterséges intelligencia dönt arról, hogy milyen eseményekről készült éppen több felvétel egy időben, és ez illeszti össze a részleteket is egy teljes "klippé".

Voltak már olyan startupok, amelyek ugyanezt a funkciót próbálták megvalósítani, de a kisebb közösség és így az alacsony feltöltési arány miatt bezárt a szolgáltatás, mint például a Vyclone esetében. A Snap 175 milliós felhasználói bázisa azonban elég lehet ahhoz, hogy a nagyobb koncertekről készüljön elegendő számú felvétel, ha nem is a legmagasabb minőségben. Három évvel ezelőtt az Our Story funkció is egy zenei fesztiválon vált ismertté széles körben, amely azóta már többek közt az Instagramot, a WhatsAppot és a web más részeit is meghódította.

A Crowd Surf most egy újabb kísérlet a Snapchat részéről egy olyan megoldás elterjesztésére, amellyel a nagy versenytársak még nem rendelkeznek, és esetleg növelheti a felhasználók számát vagy pedig a jelenlegiek aktivitását. Ahogy a cég a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentésében is megjegyezte, most ezeknek a kreatív eszközöknek a fejlesztésére fókuszál, mint amilyen például a Custom Stories, a Phone Swap vagy a Snap Map, mert jellemzően ezekkel sikerül növelnie a snapchatelők szolgáltatásban eltöltött idejét.

Egyelőre nem árult el többet a cég a Crowd Surf működéséről a TechCrunch-nak, csak annyit, hogy a házon belül fejlesztett AI technológiával működik. Hamarosan pedig még több esemény kapcsán lehet találkozni vele a felületen, de mivel ehhez nagyon sok felhasználó videós megosztásaira szükség van, ezért jellemzően zenek fesztiválokról, nagyobb koncertekről, meccsekről vagy esetleg politikai eseményekről várhatóak a közösségi közvetítések. A kérdés még az lesz, hogy ha ez is sikeressé válik, akkor a Facebooknak mennyi ideig tart majd lemásolni ezt a funkciót is ahogy például a sztorikeresést, és elterjeszteni Instagramon.