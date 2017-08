Az FCA is beszáll a BMW-Intel-Mobileye önvezető autós projektjébe

Újabb szereplő csatlakozik az Intel-Mobileye-BMW trióhoz, hogy beszálljon az önvezető autós technológiák fejlesztésébe. Ezúttal a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) közölte, hogy bekapcsolódik a kezdeményezésbe, amely a részlegesen önvezető modelleken túl teljesen autonóm közlekedésre képes autók piacra dobásán is dolgozik.

Az Intel, a Mobileye és a német autógyártó tavaly nyáron jelentette be a partnerséget, amely az elmúlt év folyamán sokat alakult: egyrészt a Delphi is megjelent a porondon integrációs partnerként, a cég a Mobileye-jal egyébként már 2019-re kulcsrakész önvezető autós platformot ígér, illetve idén márciusban az Intel még szorosabbra fűzte kapcsolatát a Mobileye-jal, annyira, hogy bejelentette, fel is vásárolja a céget nem kevesebb mint 15 milliárd dollárért. Ezzel az önvezető autós rendszereket fejlesztő cég lett a chipgyártó történetének második legnagyobb felvásárlása, közvetlenül az Altera 16,7 milliárdos bekebelezése után. A hármas tervei szerint a chipgyártó és a Mobileye felel az autókba szánt hardverplatformért, míg a BMW a vezérlőszoftvereket fejleszti.

Az egyelőre nem világos, hogy az FCA milyen minőségben csatlakozik a csapathoz, a vállalat szóvivője, Dianna Gutierrez ugyanakkor a Forbesnak nyilatkozva arról beszélt, a cég a partnerekkel "egyenlő mértékben vállal felelősséget majd az önvezető platform létrehozásában", építve a trió által eddig elvégzett munkára.

Az FCA egyébként maga sem most téved először a területre, a Google-lel, illetve annak önvezető autós spinoff cégével a Waymóval már jó ideje együttműködik - idén januárban a két vállalat már bejelentette, tesztüzemre készek a közösen fejlesztett önvezető autóik. Az FCA valószínűleg ebben a projektben szerzett tapasztalatait is igyekszik majd kamatoztatni a BMW-vel, Intellel és Mobileye-jal folytatott partnerségben. A Google-lel való közös munkából egyébként a cég kifejezetten sokat tanulhatott, hiszen a keresőóriás lassan hét éve dolgozik önvezető autós technológiák fejlesztésén, a területen sok autógyártót is megelőzött, igaz az FCA-s összeborulás előtt jellemzően Toyota és Lexus modelleket szerelt fel a technológiával - azóta persze a Waymo logós, szenzorokkal megpakolt Chryslerek is feltűntek a cég tesztpályáin. A Forbes szerint egyébként a két cég partnersége már lezárult, az FCA a későbbiekben már nem folytatja a Waymo rendszereinek fejlesztését. A frissen kibővült együttműködés ugyanakkor jóval komolyabb ambíciókat vetít előre, az Intel, BMW és FCA már megkezdte a későbbi fejlesztések helyszínéül szolgáló központok kiszemelését, többek között Németországban.

A cégek ráadásul igen szoros határidőket tűztek ki, korábbi bejelentések szerint már 2021-ben piacra dobnának 4-es szintű autonómiára képes modellt. A vezetéssegítő, illetve önvezető autós rendszereket a SAE (Society of Automotive Engineers) 0-val kezdődően hat csoportba sorolja: az első háromban az emberi sofőr, a második trióban pedig már a jármű szenzorai figyelik a környezetet vezetés közben. A 0. kategória az automatizálás teljes hiányát jelenti, a vezetéssegítésként is ismert 1. szinten viszont már megjelennek a különböző sofőrsegítő funkciók, mint a sebességszabályozás vagy sávtartás. A 2. szint már a részleges automatizálás, ahol a rendszer a kormányzást és a sebességszabályozást is saját kézbe veszi bizonyos körülmények között, a vezető folyamatos figyelme mellett.

Az izgalmasabb rész a 3. kategóriánál kezdődik, ahol az autó minden vezetéshez kapcsolódó feladatot saját hatáskörben végez, a sofőrnek azonban készen kell állnia, hogy jelzésre képes legyen átvenni a volánt - a forgalmi szituációt azonban nem kell követnie. Utóbbi, azaz az emberi átvételi kérelem lehetősége a 4. szinten, vagy magas automatizálásnál is megmarad, ha azonban a sofőr erre nem reagál, az autó továbbra is képes megoldani a helyzetet. Végül az 5. szint a teljes automatizálás, mikor a kezelőszervek teljesen eltűnhetnek az autóból.

Ennek fényében 2021-re a négyes szint elérése komoly kihívásnak tűnik, különösen, hogy a technológiai fejlődést a szabályozói környezetnek is le kell követnie. Egyre több helyen készülnek ugyanakkor az önvezető modellek érkezésére, az Egyesült Királyságban a felelős hatóságok ennek kapcsán már útmutatást is kiadtak a gyártók számára.