Fejlett térérzékelést hozna az okostelefonokba a Qualcomm

Új kamerás fejlesztéseket jelentett be a Qualcomm. A Spectra Module kamera program fejlett térérzékelést és biometrikus azonosítást kínál. Előbbit több területen is hasznosnak látja a cég, a fotók mélységélességének javítása mellett virtuális, vagy kiterjesztett valósághoz is kapóra jöhet a 3D szkenner. Ezzel párhuzamosan íriszszkennelésre is alkalmas lesz a termék, amivel az ígéret szerint gyorsan és pontosan azonosítható lehet a készülék felhasználója. A fejlesztések már a végső fázisukban vannak, így az azokat alkalmazó első, androidos készülékek már a jövő év első felében piacra kerülhetnek.

A technológiáknak az utóbbi időben egyre népszerűbb kétkamerás rendszerek ágyaznak meg, amelyek képességeit egyelőre leginkább csak a képminőség javításához, vagy zoomhoz használják a gyártók. A Qualcomm ezt gondolta tovább, a két lencsét és érzékelőt ugyanis másra is lehet alkalmazni, az egyszerűbb, passzív rendszerrel például mélységélesség javításához. Hasonlóra már az iPhone 7, illetve néhány androidos készülék is képes, ám a Qualcomm szerint a mostani megoldásokénál egyértelműen jobb minőséget kínál majd fejlesztésük.

Ennél érdekesebb az aktív rendszer, amely három kameramodult alkalmaz, amelyek közül az egyik egy infravörös megvilágítót és egy infravörös kamerát tartalmaz. Előbbi több tucat ponttal világítja meg a háromdimenziós objektumot, amit a kamera rögzít, majd a feldolgozó valós időben egy komplex, háromdimenziós képet állít össze az információkból. A biometrikus azonosításnak is ez adja az alapját, amely a Qualcomm ígérete szerint ily módon rendkívül pontosan és gyorsan megvalósítható.

Ennél ugyanakkor többre hivatott a technológia, azt ugyanis különféle AR és VR rendszerekhez is lehet majd használni, a cég pedig nem csak okostelefonokra alapülő megoldásokban gondolkozik, így elképzelhető, hogy akár önálló termékekből is visszaköszön majd. Utóbbira céloz VR 835 fejlesztői platformjával is a Qualcomm, amely egy teljesen önálló, okostelefont vagy PC-t nélkülöző koncepciót kínál. A Spectra Module-lal kiegészítve ez pontosabb kézkövetést biztosíthat, de akár a felhasználó körüli tárgyak feltérképezése is megoldható lesz, az így összegyűjtött adatok alapján pedig figyelmeztetni lehet a szemüveg viselőjét a környező fizikai objektumok jelentette esetleges veszélyekre.

A Qualcomm bejelentésének időzítése nyilván nem véletlen, hisz a pletykák szerint az Apple is hasonló megoldásokat mutat majd be várhatóan jövő hónapban debütáló új iPhone-jával, amire majd az androidos gyártók is válaszolni szeretnének. Utóbbihoz nyújthat jó mankót a Spectra Module kamera program, amelynek implementációja a legtöbb gyártó számára valószínűleg lényegesen egyszerűbb feladat lesz, mint egy saját megoldás kifejlesztése.

A RealSense után szabadon

A Qualcomm megoldása nem számít teljesen úttörőnek, az Intel ugyanis már évekkel ezelőtt bemutatta hasonló fejlesztését, a RealSense-et. Ez a light-field, vagy más néven plenoptikus kamerák képességeivel ruházta fel az eszközöket, amivel a környezet három dimenziós feltérképezése mellett a kiterjesztett valósághoz szükséges mérések is megvalósíthatóvá váltak. A light-field lényege, hogy egy különleges lencserendszernek köszönhetően az elkészített képek később is újrafókuszálhatók. A technológiát nem szabad összekeverni az egyes gyártók kameraalkalmazásaihoz társuló fókusz-effektekkel, ahol a szoftver utólag elmossa a kép bizonyos területeit, ebben az esetben ugyanis a 3D kamerával kinyert mélységre vonatkozó információ alapján történik újrafókuszálás. Emellett a RealSense is képes 3D szkennelésre, ám ennél a Qualcomm most bemutatott megoldása nagyobb felbontású végeredményt ígér.