Már böngészőből is használható a Google Allo

Megjelent a Google Allo webalapú változata, amelyet már az asztali számítógépekről is meg lehet nyitni - írja Amit Fulay, Google projektigazgató twitteres bejegyzése. A szolgáltatást tavaly nyáron jelentette be a vállalat, amely a Hangoutsszal ellentétben mesterséges intelligencia támogatással is rendelkezik. A Google Assistant kontextusértelmező képességeivel a rendszer a szövegkörnyezethez, illetve a felhasználó személyes stílusához alkalmazkodó válaszokat ajánl fel, továbbá a Google Photosnál megszokott fotófelismerési képességeket. A vállalat mindezt félig-meddig kísérleti projektként fogta fel, amely látszólag kevésbé illeszkedik a cég portfóliójába. A Sensor Tower adatai szerint nagyjából 21 millió letöltéssel rendelkezik, amelynek 38 százalékát indiai és 17 százalékát amerikai felhasználók jelentik, de arról nincs adat, hogy konkrétan mennyien aktívak közülük.

A webes változat érkezését már idén februárban beharangozta Nick Fox, kommunikációs igazgató egy twitterüzenetben, amelyben kezdetleges képet is mutatott a fejlesztés aktuális fázisáról. Júliusban pedig Amit Fulay, az Allo termékigazgatója jelentette be, hogy már csak "pár hetet" kell várni az új változat megjelenésére. A böngészős Allo mostanra érkezett meg, de a várakozáshoz képest viszonylag kevés felhasználó tudja elérni.

Egyrészt csak Chrome böngészőből lehet megnyitni az új oldalt, amely egy QR kód leolvasását kéri a folytatáshoz. A kódot pedig csak androidos készülékről lehet leolvasni, méghozzá olyanról, amely lehetőleg a legfrissebb Allót futtatja. A legutóbbi 16-os számú verzió két napja tölthető le a Play-ből, de a 9to5Google tapasztalatai szerint maga a QR-kódos megnyitás a 15-ös verzióval is működik. A mobilalkalmazás párosítása a webes változathoz egyébként ahhoz hasonló, mint amit a Facebook is használ a WhatsAppnál. Hamarosan pedig már a böngészős Allót az iOS-es felhasználók is igénybe vehetik a Google ígérete szerint.

További megkötés, hogy a webváltozat egy az egyben tükrözi a mobilalkalmazást. Így ha a telefon lemerül, akkor a böngészős Allo sem használható tovább - teszi hozzá a TechCrunch. Összességében viszont a webes verzió olyan, mint amilyennek a februári beharangozáskor is látszott, a kétpaneles ablak bal oldalán találhatóak a kapcsolatok, jobbra pedig az üzenetek - akárcsak más chates szolgáltatásokban. Egy külön menüpontból hívhatóak elő az emojik és matricacsomagok, továbbá itt is megjelenik a Google Assistant támogatás a log történettel együtt.

A felhasználókat viszont még mindig zavarja, hogy a Google stratégiája nem egészen egyértelmű a sokféle chatappal kapcsolatban. A korábbi zászlóshajóként számon tartott Hangouts mellé érkezett tavaly a chateléshez szánt Allo és a videóhívásokhoz használható Duo. Közben pedig a Hangouts is kettévált a Chat és a konferenciahívós Meet szolgáltatásokra, amelyek inkább a vállalat felhasználókat célozzák. Pont egy hete pedig a YouTube is beizzította az üzenetküldő funkciót, amellyel a videók kapcsán lehet az ismerősökkel beszélgetést indítani - ezzel pedig már teljesen zavarossá vált, hogy mi a célja a Google-nek a sokféle üzenetküldős és videóhívós alkalmazással kapcsolatban.